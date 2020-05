Se amplía en Tamaulipas el estado de emergencia

Por Roberto Aguilar



Ciudad Victoria.- Ante el elevado riesgo de contagios que existe en la entidad del Covid-19, el gobierno de Tamaulipas emitió un decreto para ampliar el estado de emergencia sanitaria, del 1 de junio al 15 de julio del presente año.



El Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en la sesión de este viernes 27 de mayo, determinó que no es propicio reanudar actividades económicas y gubernamentales al 100 por ciento.



El acuerdo publicado la tarde de este viernes en el Periódico Oficial del Estado, indica que se deberán atender las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura.



Según el documento, las actividades consideradas como esenciales se continuarán realizando como hasta ahora, mientras las no esenciales serán reactivadas de forma gradual y responsable.



Serán la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Salud del Estado quienes emitan los lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria y de salud correspondientes para su reapertura, para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura, y con ello prevenir la propagación y transmisión del virus SARS-COv2 (COVID-19).



Entre otras determinaciones destaca la permanencia del doble no circula para vehículos, se contempla el retorno del personal de gobierno para el 16 de junio y el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público.



El decreto indica que toda persona en territorio tamaulipeco deberá observar las medidas recomendadas por las autoridades de salud, como el lavado de manos frecuentemente; las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); no saludar de beso, de mano o abrazo; mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal.

Las disposiciones entran en vigor desde este viernes a partir de la publicación del decreto, que puede ser consultado en:

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/cxlv-Ext.No_.4-290520F.pdf