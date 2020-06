Martha Isabel Alvarado – Todo en Rojo

.-AMLO retoma sus giras, a ras de tierra

.-La ‘nuera incomoda’, en su Ferrari rojo

.-Susana Prieto cancela visita a Reynosa

.-En la SET, alguien se brinca las trancas

La foto de la nuera de AMLO, al volante de un carro de súper lujo: un Ferrari rojo, ha dado la vuelta al mundo de las redes sociales.

Así se las gasta esta chica, CAROLYN ADAMS, pareja de JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, con sus gustos caros, que incluyen vuelos en jets privados.

Nada qué ver con lo que ‘recomienda’ el Presidente LÓPEZ OBRADOR desde sus conferencias mañaneras: que con un par de zapatos por persona, está bien. Que ya lo demás, ya es lujo y ostentación, de la que hicieron gala los “malditos gobiernos neoliberales”.

“No al derroche, es un cambio en la forma de vida; en general, no al dispendio, no al lujo. Que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. Si ya tenemos zapatos, ¿Para qué más?, si ya se tiene la ropa indispensable, sólo eso”, dijo el 11 de mayo.

Y enfatizó: “Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado. ¿Por qué lujo?”.

Lujo, el de la chica del Ferrari rojo, nuera de AMLO, que llegó a México contratada por “British Petroleum”, y vivió en Dubai, hasta 2015, según la revista Eme Equis.

¿Será que el rojo está de moda?. Ya ven Ustedes que ese fue el color por el que optó el Sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, para ponerle fin a sus ‘problemas’, de que si le atina o no le atina con sus proyecciones sobre el Covid-19 para México.

El Dr. Gatell no se anduvo con ‘medias tintas’: puso a todo el país en semáforo rojo (excepto Zacatecas), por la prevalencia de casos de Coronavirus, y que cada estado vuelva a la ‘nueva normalidad’ como pueda.

De esta manera, el Sub Secretario de Salud federal estaría reconociendo que su método ‘Centinela’ y su ‘pico de la pandemia’, que él calculó entre el 6 y el 8 de mayo, valieron ‘sombrilla’.

Lo que sí habría que reconocerle al Dr. Gatell, es que salió bueno pa´l rollo, aunque los números, los cálculos y las proyecciones, no son lo suyo. Veremos si sigue haciendo las delicias de su Jefe que, finalmente es quien lo puso allí.

Por lo pronto, para efectos de la reapertura económica de Tamaulipas, ayer fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, los protocolos sobre los cuáles se daría la misma, a partir del 16 de junio, bajo la rectoría del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

La que también se puso ‘en rojo’, y canceló de última hora la visita que ayer domingo tenía prevista a Reynosa, fue la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, ‘dueña’ del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios, el SNITIS, cuyo ‘Movimiento’ 20-32, propició huelgas y paros en 45 maquiladoras de Matamoros.

Todo parece indicar que esta abogada aplicó lo de “Susana Distancia”, y ‘mejor sanita’, y decidió no arriesgarse en Reynosa, donde ha intentado y no ha podido, ‘armar’ alboroto entre la clase trabajadora, a la que ella le promete “el oro y el moro”.

Los ‘grupos de choque’ presuntamente identificados con el también ‘representante’ sindical y diputado local, ALBERTO LARA BAZALDÚA, ya se frotaban las manos, pensando que le podían dar a Susana “una sopa de su propio chocolate”, pero la ‘dueña’ del SNITIS canceló, argumentando el ‘semáforo rojo’ en que se encuentra Tamaulipas.

¿De dónde salió tan respetuosa de las reglas Susana Prieto?, si todo mundo la conoce de ‘agitadora’.

Otro que quiere ‘brincarse las trancas’, es el Coordinador Estatal de Servicio Profesional Docente de la SET, DAVID JESÚS GARCÍA FLORES, quien giró la Circular SET/SA/CSPD/002/2020, mediante la cual, obligaría a todo el personal de esa Coordinación a laborar ‘normalmente’, a partir de este día, no obstante que el Gobierno Estatal ha dispuesto otra cosa. Y pese a la existencia de 2 casos confirmados de Covid-19.

“Por este conducto se les informa que el día lunes 01 de junio del año en curso, se deberá reincorporar todo el personal de esta Coordinación, así como de las dos Direcciones y Departamentos, en horario normal”, establece dicha Circular, firmada por García Flores.

¿Lo recuerdan?. Este maestro, David García Flores, fue removido, en 2016, del cargo que desempeñaba como Jefe de Normatividad de la SET, por mal comportamiento dentro y fuera de la Institución. Sin embargo, a su llegada a esa Secretaría, el ahora diputado local HÉCTOR ESCOBAR, lo reintegró con otra encomienda. Lo lógico sería, que le vuelvan a sacar ‘tarjeta roja’.

Despedimos la entrega de hoy, con afectuosas felicitaciones para los cumpleañeros: ALFREDO JUÁREZ MALDONADO, ALBERTO GUERRA SALAZAR, y FERNANDO ACUÑA PIÑEYRO, deseándoles lo mejor.

CONTRAFUEGO: ‘Lo que uno no puede ver, en su huerto le ha de nacer’.

Hasta la próxima.