Martha Isabel Alvarado – Coman frijoles

.-Gobernación ‘hace presencia’ virtual

.-Que siempre no, el semáforo federal

.-La pandemia no se ha domado: HLG

.-Diputado panista alucina con alcaldía

Por fin, se dejó ver la Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO quien, por decir lo menos, ha tenido una participación bastante ‘discreta’ en la Toma de Decisiones del gobierno federal, pese a ser ‘la encargada de la política interna del país’, al menos en el organigrama.

Por mucho, la SEGOB ya no es lo que antes fue, por cuanto le fueron quitadas atribuciones en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, como el manejo de la Seguridad y la política Migratoria, entre otras.

A decir verdad, es muy poco lo que la ex Ministra Sánchez Cordero puede hacer, con tan raquítico Presupuesto como el que le asignaron al estrenarse en el cargo, con todo y que anduvo presumiendo de que ella sería la primera mujer en ocuparlo.

De los 60 mil 783 millones 83 mil pesos de Presupuesto que le fueron asignados para el año 2019 a la Secretaría de Gobernación, tristemente, cayó a 5 mil 891 millones 930 mil pesos en 2020.

No es por intrigar, pero a la ex Ministra la tienen “como a los perros de rancho: que los amarran en las fiestas, y los sueltan en las broncas”.

Durante la jornada de ayer, Sánchez Cordero se aventó un Tour de Medios, dando entrevistas a comunicadores estelares de Radio y TV, aún a los ‘malqueridos’ del régimen, como CIRO GÓMEZ LEYVA, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA y PASCAL BELTRÁN DEL RÍO.

Lo anterior, con el propósito de ‘explicar’ que la Secretaría de Gobernación ofrece llegar a Acuerdos con los gobernadores de los 32 estados, para la etapa de reactivación económica que ya está en marcha.

Tremendos ‘bandazos’ son los que ha dado la Titular de SEGOB en estas reuniones virtuales con los gobernadores: primero, diciéndoles, muy terminantemente, que habría un solo semáforo federal, y que todos los estados de la República se tendrían que sujetar al mismo.

Y ahora dice que siempre no, que habrá semáforos regionales, y que de lo que se trata es de coordinarse con los gobiernos de los estados, para ir reanudando paulatinamente la actividad económica.

Ante la pregunta, ‘incómoda’, de por qué el Presidente LÓPEZ OBRADOR no ha llevado a cabo una reunión con los 32 gobernadores en Palacio Nacional, doña Olga contesta, balbuceante, que el Presidente prefiere hablar personalmente con los Mandatarios durante las visitas a sus respectivos estados. ¿Será?.

Quizá esa imagen de AMLO con los 32 gobernadores del país dialogando en Palacio Nacional, y la del propio Presidente usando cubre-bocas en esta etapa de pandemia, no las verán nuestros ojos.

A todo esto, pobre del Doctor LÓPEZ GATELL. En una excelente entrevista realizada por el reportero CARLOS BENAVIDES, publicada ayer en “El Universal”, el Sub Secretario de Salud tuvo que reconocer, con todas sus letras, que la pandemia no está ‘domada’ en México, como tantas veces lo ha dicho AMLO en sus mañaneras.

Asimismo, aceptó expresamente López Gatell, que su ‘pronóstico’ de fallecimientos en México, por Covid-19, que dijo, llegarían a 8 mil, ya quedó rebasado. Ahora trae la cantaleta de que serán 30 mil.

Por cierto, en su gira por el sureste para dar el ‘banderazo’ a diversos tramos de su Tren Maya, AMLO sigue dando de qué hablar, ahora dice: “No se trata de comer cosas extravagantes y caras, sino la comida tradicional”, y sugiere que los mexicanos coman frijoles.

¡Ah, qué AMLO!. Y sus hijos disfrutando como ‘príncipes’.

El que tampoco se midió, fue el diputado local panista del distrito 07 con sede en Reynosa, ALBERTO LARA BAZALDÚA que, recordando haber ganado esa curul en las urnas el 2 de junio de 2019, publicó en su cuenta de Facebook:

“Hace un año, los reynosenses me otorgaron uno de los valores más preciados que tiene el ser humano: confianza. Por medio de su voto en las urnas, me permitieron ser diputado local y con ello, me abrieron las puertas de sus hogares y de su corazón”. ¡Órale!.

Y todavía agregó Lara Bazaldúa: “Mi trabajo y esfuerzo, sigue siendo para ustedes, no los voy a defraudar porque buscamos el bien común, queremos un Reynosa mejor para nuestras familias. Gracias a ustedes, podremos tener una mejor ciudad para nuestros hijos”.

Obviamente, el diputado Lara quiere ser candidato a alcalde, pero en política, no basta con querer.

CONTRAFUEGO: Tantéate pela’o.

Hasta la próxima.