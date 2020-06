Para proteger la vida se debe gobernar para todos: Luis “Cachorro” Cantú

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Partido Acción Nacional en Tamaulipas está convencido de que se debe continuar trabajando con responsabilidad dando prioridad a la salud y el ingreso económico de las personas, sobre todo cuando la amenaza que representa el COVID-19 aún no termina, por el contrario, se encuentra con la mayor tasa de letalidad a nivel mundial.

Por este motivo, el presidente del partido en la entidad, Luis René “Cachorro” Cantú Galván, respaldó la postura del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el sentido de solicitar que se realicen más pruebas para determinar la verdadera situación en que se encuentra el país y que se tomen mejores decisiones.

Esto luego de que el gobierno federal diera por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, sin tomar en cuenta las 10 mil muertes por coronavirus, ni que México tenga más defunciones que los países más poblados del mundo, además de ofrecer un nulo apoyo a los trabajadores para que no pierdan su empleo.

Para el dirigente estatal, es inaceptable el constante golpeteo al sector productivo y las medidas insuficientes para el tamaño del problema que representa la enfermedad, por ello está a favor de las diferentes propuestas realizadas por Acción Nacional para la reactivación económica, la creación de un ingreso básico universal, la creación de una Comisión Nacional de Emergencia y el plan de estímulos fiscales para que las empresas que tuvieron que cerrar a causa de la contingencia puedan reanudar actividades de la mejor manera.

Cabe destacar que, a través de la Dirección de Mensajes y Contenidos, el CEN exigió al gobierno federal que se coordine con todos los estados y presente un plan estratégico claro y conciso fuera de contradicciones entre sus Secretarías y las acciones del presidente de la República, que brinde confianza a todos los mexicanos y que las voces de los expertos en materia de salud sean escuchadas.

“La vida de los tamaulipecos no es cosa de juego. No podemos permitir que la administración federal siga actuando con base a ocurrencias, sin darse cuenta de la realidad que se vive en el país. Desde el PAN Tamaulipas seguiremos luchando, no bajaremos los brazos ni vamos a otorgar ninguna ventaja a la enfermedad para que se siga propagando. Estamos convencidos de que, para proteger la vida y el ingreso de las familias, se deben hacer las cosas bien, gobernar para todos, continuar unidos y siempre en acción”, declaró Cantú Galván.