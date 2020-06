Martha Isabel Alvarado – Un timbre de orgullo

.-Que la ‘4-T’ hará justicia, en caso ABC

.-9 muertos de la Heparina, en el olvido

.-Medio Billón ‘desperdiciado’ por Pemex

.-En Reynosa, sale caro reabrir negocios

Poco aparece en escena el Sub Secretario de Gobernación, del área de Derechos Humanos, ALEJANDRO ENCINAS, y esta vez lo hizo en Tabasco, en el marco de la gira en la que el Presidente LÓPEZ OBRADOR dio una serie de ‘banderazos’ por el Sureste, en la que será la ruta de su Tren Maya.

Como quien dice, a Encinas le tocó poner la parte emotiva del evento efectuado en Villahermosa, en el cual se conmemoró el Onceavo aniversario del incendio de la Guardería ABC, de Sonora, que dejó saldo de 49 niños muertos y 106 lesionados.

“El incendio en la guardería ABC es quizá el más duro y doloroso ejemplo que la corrupción puede llegar a matar, que la corrupción puede poner en riesgo la vida de las personas y en particular en este caso de niños”, dijo Encinas Rodríguez, entre otras conmovedoras.

El Presidente López Obrador aseguró que no habrá ‘carpetazo’ en el caso de la Guardería ABC, y ojalá que así sea, que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ imparta justicia como debe ser, y no sólo por tratarse de una prima de la ex Primera Dama MARGARITA ZAVALA, bajo la presunción de que se les brindó impunidad durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN.

Lo que sí asombra, sobremanera es que, otros casos más recientes en los que ha habido pérdidas de vidas humanas y presunta irresponsabilidad de servidores públicos, ni siquiera se mencionen.

Por ejemplo, el caso de las 9 personas que murieron en marzo pasado, en un Hospital de Pemex, ubicado en Villahermosa, Tabasco, precisamente, a consecuencia de la aplicación de Heparina Sódica contaminada.

Sobre dicho caso tan lamentable, el Sub Secretario Encinas, “ha callado como momia”, para decirlo en palabras de su Jefe.

El Director General de Pemex, OCTAVIO ROMERO OROPEZA, realizó una visita a dicho Hospital el 14 de marzo pasado, pero sólo para tomarse la foto con uno de los pacientes, del total de 60 que en febrero fueron afectados por la aplicación del fármaco en mención.

Después de esa foto, tan ‘conmovedora’, que se tomó Romero Oropeza en ese Hospital, “nunca más se supo nada”, como diría el corrido de “Camelia La Tejana”.

De hecho, el Director de Pemex es de los funcionarios de la “4-T” que rara vez aparecen en público. Según se dice del tabasqueño Romero Oropeza, es bastante ‘apocado’, y ni siquiera habla inglés.

El señor Romero fue una de las ‘sorpresas’ que trajo consigo la conformación del Gabinete Presidencial, allá por 2018, por cuanto su profesión es la de Ingeniero Agrónomo, que nada qué ver con el área de responsabilidad que le fue encomendada.

No es por intrigar, pero con las pérdidas que a la fecha arroja Pemex, de más de medio Billón de pesos (de enero a marzo de 2020), si el señor Romero fuera Directivo de una empresa privada, ya le hubieran ‘dado las gracias’.

Pero con AMLO ocurre todo lo contrario, ya que en el evento efectuado el sábado en Minatitlán, Veracruz, pidió al propio ROMERO OROPEZA, que considere “un timbre de orgullo” que “la prensa conservadora” lo cuestione tanto.

No importa que Pemex pierda millones y millones.

Que no vea AMLO al Oficial Mayor de la SEP, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ usando cubre-bocas, como lo hizo el sábado en su reunión con integrantes de la Coparmex de Matamoros, encabezados por CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ.

Capaz que, en una de esas, AMLO “deshereda” políticamente a Garza González, bajo la sospecha de que tiene que usar cubre-bocas porque carece de ‘fuerza moral’, misma que el Dr. Gatell atribuye al Presidente como su ‘barrera protectora’ contra el Coronavirus, la cual le permite andar de gira por el país, en plena pandemia.

En Reynosa, algo que mucho se preguntan es: ¿Quién estará detrás del cobro de ‘permisos’ de 3 mil pesos en adelante (según el sapo es la pedrada), a los negocios que buscan reabrir sus puertas, aunado al pago de servicios de ‘sanitización’ a una empresa predeterminada?. Sin duda, sería interesante saberlo.

Hoy es cumpleaños del abogado reynosense HORACIO ORTIZ RENÁN, Magistrado Presidente del STJE, a quien felicitamos por ese motivo, deseándole lo mejor.

CONTRAFUEGO: ¿Fuerza moral o doble moral?.

Hasta la próxima.