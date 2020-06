Libre Expresiòn

Martha Isabel Alvarado – Total, que no aplanan nada

.-‘Curva’ de la violencia, no se ‘aplana’

.-Jefe de SSP “salió con su domingo 7”

.-Hijos de AMLO soslayan la austeridad

.-Alcalde de RB sanitiza de a mentiritas

El que no deja de romper ‘récords’, sorprendiendo a propios y extraños (por su ineficacia para desempeñar el cargo, desde luego), es el Secretario de Seguridad Publica y Protección Ciudadana del gobierno de la “4-T”, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Resulta que este domingo 7 de junio de 2020, ha quedado registrado como el día más violento desde que inició el gobierno de AMLO, de acuerdo a los registros que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad, con 117 homicidios violentos en una sola jornada.

Eso, solo por cuanto hace al domingo. Ya si consideramos el pasado fin de semana completo, la cifra de muertes violentas asciende a 211.

Lo que son las cosas. Mientras que en las calificaciones de un estudiante de primaria un 80 de promedio es bueno, aprobatorio. En Durazo Montaño, el número de 80 homicidios diarios que promedia su gestión, lo colocan en el casillero de los reprobados.

Desde aquel infausto 17 de octubre de 2019, en que su ‘encomienda’ quedó marcada por la detención y casi inmediata liberación de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, el hijo de “El Chapo”, seguramente al señor Durazo se le hará eterno el tiempo para ser postulado candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, a disputarse el 6 de junio de 2021. Si es que deciden candidatearlo.

Ya parece ‘andancia’, como dicen en el rancho. Es evidente que Durazo tampoco puede ‘aplanar la curva’ de la violencia.

En días pasados, durante su gira por estados del sureste, que visitó para dar ‘banderazos’ de su Tren Maya, concretamente desde Palenque, Chiapas, el Presidente LÓPEZ OBRADOR dio lo que sería su ‘receta’ para no contagiarse de Coronavirus: “No mentir, no robar, y no traicionar”.

Partiendo de ese supuesto, cabe la pregunta (maliciosa): ¿Qué se ‘comería’ el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, que se contagió de Covid?.

Definitivamente, a varios integrantes del gabinete no les pasa a convenir ese discurso del Presidente.

Para acabarla, existe la sospecha de que Zoé Robledo habría favorecido a su hermano Gabino, con un Contrato por Adjudicación directa para realizar monitoreo de Medios de Comunicación durante el período del 15 de abril al 31 de diciembre, de acuerdo a un reportaje publicado por el periodista CARLOS LORET DE MOLA.

En más de una ocasión, AMLO ha dicho, que no metería las manos al fuego por los integrantes de su Gabinete, y ha enfatizado, que por el único que lo haría, sería por su hijo menor, JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ quien, por cierto, el 12 de abril pasado cumplió 13 años de edad.

A propósito de los hijos de AMLO, llama la atención, que dos de los hijos que procreó con su primera esposa, la ahora extinta ROCÍO BELTRÁN: JOSÉ RAMÓN y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, hayan aparecido a ultimas fechas en las llamadas ‘revistas del corazón’.

En el caso de Andrés Manuel, mejor conocido como “Andy”, resulta, que presuntamente él rompió con su pareja, la ex Miss Venezuela, IRENE ESSER, lo cual se convirtió en ‘la nota’ de publicaciones como: “¡Hola!”, “Quién”, y la revista “Clase”.

Por cuanto hace a JOSÉ RAMÓN, fotografías de su pareja CAROLYN ADAMS, posando sugerentemente en varios destinos turísticos de los más cotizados del mundo, como Saint Tropez, Newport Beach, Beverly Hills, Maldivas, y Houston (donde presuntamente radica), ‘incendiaron’ las redes sociales el fin de semana. Ella es la madre del primer nieto del Presidente, de nombre SALOMÓN ANDRES MANUEL, nacido en enero de este año.

Qué cosas. Mientras AMLO dice que lo material no importa, que con un par de zapatos que se tenga está bien, y que lo que hay que procurar es ‘el bienestar del alma’…sus hijos se dejan ver con mujeres rodeadas de lujos.

Tanto que le gusta a López Obrador esa frase del poeta SALVADOR DÍAZ MIRÓN, que dice: “Nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto”.

Otro que anda queriendo dar gato por liebre, es el alcalde de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, que aprovechando la pandemia estaría engañando a la población, con el ‘beneficio’ de supuestas maniobras de sanitización, cuando en realidad lo que utiliza el personal que las lleva a cabo, son máquinas de humo, usadas para ‘efectos especiales’ en bodas y quinceañeras.

CONTRAFUEGO: Ahora resulta que son socialités.

Hasta la próxima.