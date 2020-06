Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Lalo Gattás la tiene, pero…

El regreso a los teclados se da con el agolpamiento de temas, datos y chismes, de modo que, sin mayores ambages ni pretextos, lo invitamos para irnos directos a la CHISMOGRAFÍA: El onanismo electorero se desató en Tamaulipas, donde dentro de un año habrá votación para elegir (o reelegir) alcaldes (43), diputados locales (22, más 14 de chiripa) y diputados federales (9). La gubernatura no está en juego, hasta el 2022. Así las cosas, hacen aparecer prospectos a diestra y siniestra. Algunos, incluso, sin tomarles siquiera su parecer. Como sería el caso de ÓSCAR ALMARAZ, para quien parece haber una campaña para meterlo a la revancha contra XICOTÉNCATL GONZÁLEZ. Lo mismo ocurre en Nuevo Laredo con el exdiputado y dineroso agente aduanal SALVADOR ROSAS, de quien el propio alcalde ENRIQUE RIVAS asegura que no ganaría ni una elección familiar.

Ni qué decir de Tampico, con hartos panistas con ganas de entrarle al ruedo, pero con la difícil encomienda de desbancar al actual, CHUCHO NADER, con destacado papel al frente del puerto jaibo. Allí al ladito, aunque su corazoncito le late para que lo pongan a competir por la gubernatura en el 2022, el alcalde ADRIÁN OSEGUERA no parece tener rival al frente, si es que busca la reelección en el 2021. Eso es por lo que hace a las huestes oficiales, pero en la contraria, los morenos no curten mal las vaquetas para eso de darse con todo. Un ejemplo es el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, quien dice buscar la candidatura de Morena para la sucesión estatal, para que lo dejen ser prospecto a la sucesión de MAKI ORTIZ en Reynosa. Los propios morenos advierten que si RAMOS ORDÓÑEZ busca en serio la alcaldía de Reynosa, le sacarán varios trapitos al sol. Por ejemplo, unos expedientes en los que se le involucra con el huachicoleo. Así las cosas. Y eso que el proceso electoral no tiene aún inicio oficial. Amable lector pregunta por qué en tema de autogobernadeables por Morena dejamos fuera al alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, y a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el perrito faldero del pastor senatorial RICARDO MONREAL. A propósito de Madero, murió don ÓSCAR HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, dineroso empresario que buscó siempre la alcaldía de Madero, pero el PRI, al que patrocinó en incontables ocasiones, nunca le dio la oportunidad. Con respecto a OSEGUERA KERNION, hay quien piensa que, de cara a la sucesión gubernamental del 2022, éste haría un papel mucho más decoroso del que hoy, hoy, hoy haría el titular de la RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. Y ya le hemos comentado que los morenos, como buenos izquierdosos, se llevan bastante fuerte. Así, desde el CEN de Morena, donde manda galleta ALFONSO ‘La Palanca’ RAMÍREZ CUÉLLAR, emiten esta adivinanza: “Soy barata, pero visto caro. Soy mexicana pero me siento judía. Tenía nombre autóctono, pero me lo cambié por uno europeo. Soy comunistoide, pero vivo como neoliberal fifí millonaria. Digo que soy lista, pero alabo a un burro. ¿Quién soy?”. Nada tendría de extraordinario sino por la respuesta que deslizan: STIERKOL. Ah, raza. A propósito, por supuesto que para buena parte de los mexicanos es agradable saber que ‘El Peje’ en sus homilías mañaneras habla de cuanta cosa se le ocurra. En efecto, eso incluye que exija justicia para la abogada SUSANA PRIETO, presa en Tamaulipas acusada de diversos delitos. Injusto o no, el huésped de Palacio Nacional metió sus manos.

Lo extraño del asunto es que a ‘El Peje’ le pase por boba el secuestro, tortura y extorsión al superintendente de la CFE en Reynosa LUCIO RAYMUNDO MEDINA RAMOS, en días pasados. Que no sería el primero de ese nivel y cargo, si recordamos que en junio del 18 fue ejecutado HIRAM SÁENZ MARTÍNEZ, a balazos. Por supuesto, es interesante que a ‘El Peje’ le sea más importante la supuesta insurrección ciudadana a la que denomina BOA y no las decenas de miles de personas que han sido asesinadas por el crimen organizado. Al que, por cierto y por lo visto, le sigue dedicando abrazos. Aunque los criminales le falten el respeto a la única institución que aún lo merece, como son las fuerzas armadas. Es el caso del General de Brigada (cuyo nombre omiten los informes oficiales) secuestrado en Puebla. Pero, bueno, ‘El Peje’ tiene sus prioridades. Ah, pero no fuera una carta de la mamá del Chapo, porque hasta Badiraguato acude para saludar a tan digna dama, como ya le gritaron en su jira (así, con ‘j’) de este lunes por Xalapa. En ese sentido, algo tendrá que hacer el mesías de Palacio Nacional con los malosos que nomás no entienden que sus mamacitas se preocupan y sufren porque no dejan de delinquir. Resulta que un par de jóvenes desorientados tuvieron la ocurrencia de vestirse como guardias de seguridad y robar $2 millones de pesos. Que nada tendría de extraordinario, de no ser porque el dinero estaba en las oficinas de la delegación federal de la Secretaría de Bienestar Social en Actopan, Hidalgo. Hay que insistirles en que ‘fuchi, caca’. Cambiando de tema, pero sin dejar Palacio Nacional, tómelo con todas las reservas del caso, pero antenita chilanga que seguido acude a las homilías de Palacio Nacional asegura que, ciertamente, ‘El Peje’ tiene como primera actividad oficial cada día una reunión con el gabinete de seguridad en la que recibe información del estado de cosas en materia de inseguridad y violencia con el que amanece el país. Pero le ha tocado observar a tres personajes que despiden al tabasqueño cuando sale al salón en que ofrece sus misas matutinas. Se trata, dice, de dos ciudadanos cubanos y un venezolano con los que conversa unos minutos, entre la reunión de seguridad y su aparición pública. Se trata, dice, de asesores que dictan a ‘El Peje’ la rutina del día para mantener el camino de México hacia las condiciones en que viven aquellos países hermanos. Cierto o falso, a’i se la dejamos. A propósito, entre la mucha gente pensante de nuestro país sigue rebotando

esa catilinaria que ‘El Peje’ dedicó a los mexicanos: “¡Conmigo o contra mí!”. Y resulta que nuestro amigo ALBERTO SALINAS, de Toluca, nos hace llegar este dato: “Esta declaración que hizo el Presidente(?) el 6 de Junio del 2020, también la hizo VLADIMIR LENIN en Rusia, el 3 de Noviembre de 1920. Luego, BENITO MUSSOLINI en Italia el 3 de Enero de 1925 y más recientemente HUGO CHÁVEZ en Venezuela, el 23 de Noviembre de 2007”. A’i queda. En tema socialero, vaya hasta San Luis Potosí el saludo a mi ahijado CÉSAR GARCÍA CORONADO, quien tiene todo listo para dar la bienvenida a su primera nieta que le obsequiará su hija LAURA, exregidora en esta capital. Volvemos a los asuntos locales, pues hay quienes ven al exalcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTÚROSAS con espolones para buscar la estafeta de Morena hacia la sucesión gubernamental, pero… Primero, no se le han visto agallas para salir de su escondite en Texas para enfrentar, por lo menos, a su traidor examigo ENRIQUE RIVAS JR., a quien hizo su sucesor en la alcaldía. Segundo, porque allegados a CANTÚROSAS VILLARREAL le sugieren que quizá le sería más fácil intentar una nueva oportunidad como jefe edilicio, aprovechando que el PAN carece de una figura aplanadora. En Matamoros es mucha la gente desesperada por el encierro derivado del Covid-19 y ya quisieran salir a la nueva normalidad. ‘Aunque sea a la playa’, dicen. Solo que la playa ‘Bagdad’ está cerrada para recreo. Aunque solo se da acceso a los amigos del funcionario municipal al que hace días le capturaron a un achichincle, con armas y droga. De esos favoritismos que se permite el alcalde MARIO ‘La Borrega’ LÓPEZ. Finalmente, el rompimiento profesional y personal entre ‘El Licenciado’ HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ y el ingeniero JAIME ARIEL TORRES va a dar mucho de qué hablar. Y es que, por ‘quítame estas pulgas’, el cada vez más intolerante reynosense dispuso el cese del mantense, quien fungía como coordinador de DGTA en la entidad. Allegados al puntero morenista hacia la sucesión gubernamental dicen que el enfrentamiento se dio en las oficinas de la SEP y que si bien no llegaron a los golpes, sí hubo un par de empellones. El asunto es que JAIME ARIEL se había convertido en gente de confianza del funcionario Oficial Mayor que no es Oficial Mayor en la SEP y le sabe dos que tres secretillos que podrían hacerse públicos en su momento. Digo, aplicando aquella monserga de ‘El Peje’: mi pecho no es bodega. Salió al aire.

P.D.- Hoy por hoy, las encuestas locales y regionales colocan al jovenazo EDUARDO GATTÁS como el prospecto mejor plantado hacia la sucesión de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ en la alcaldía capitalina. Su vasta experiencia como operador y un muy bien trabajado proyecto personal le han hecho granjearse un nada despreciable capital político. Como diría el clásico, ‘si hoy fueran las elecciones’, las probabilidades de triunfo de LALO GATTÁS serían amplísimas. Dos problemas tiene, por lo menos, de aquí al año próximo: Primero, que el PAN-gobierno hará lo imposible por retener el poder en la capital de la entidad y… Segundo, pero más complicado, la pelea de perros que se traen en Morena, donde los pocos militantes son generales. No perdonan a EDUARDO ABRAHAM su pasado priísta. Como si en las filas y administraciones morenas no abundaran los extricolores. Sale… y vale. gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, @lupediazmt