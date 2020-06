“El que contamina, paga”, advierte gobernador de Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus proveedores privados de energía y Petróleos Mexicanos (Pemex) liberan más de 12 millones de toneladas al año de CO2 al ambiente en Tamaulipas, afirmó el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca.

Al enviar un mensaje a los tamaulipecos, el mandatario estatal aseguró que esto equivale a casi la mitad de las emisiones contaminantes que se producen cada año en la Ciudad de México, y por ello impulsará que estas empresas productivas, sus proveedores, así como las demás empresas del sector ubicadas en Tamaulipas, contribuyan con un impuesto por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero producido al estar utilizando combustóleo para generar su producción, lo que afecta al cambio climático y se compromete el futuro de las próximas generaciones.

García Cabeza de Vaca compartió en sus redes sociales un video de 5 minutos con 24 segundos, en el cual puntualizó que Tamaulipas es el segundo Estado con mayor participación en la generación de energía eléctrica en México.

“El 12% del total de la energía que se genera en todo el país se produce aquí, en nuestra tierra, en nuestro estado, a través de 50 centrales privadas y de la CFE”, expresó.

Dijo que desde Tamaulipas se genera la electricidad con la que funciona buena parte de la economía del centro del país y, también, la que se regala allá, en algunos estados del sureste mexicano; pero lamentó que esto no corresponde con el trato que reciben del gobierno federal

En el punto de las inversiones de energías limpias, el gobernador detalló que en la entidad ascienden a poco más de 3 Mil Millones de Dólares, mientras que el mismo gobierno federal protege y promueve el funcionamiento de centrales eléctricas contaminantes que afectan al medio ambiente y dañan la salud de las y los tamaulipecos.

Por ello, los recursos de los nuevos impuestos se destinarán a promover la generación de energías limpias, la reducción de gases contaminantes, al cuidado del medio ambiente, así como a preservar todos nuestros recursos naturales y áreas protegidas, “a cuidar la salud y el patrimonio de los Tamaulipecos”.

Y añadió: “Es un principio de justicia universal medio-ambiental, el que contamina, paga. No se vale que el gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias a México y nos dejen aquí, en Tamaulipas, los costos sociales y medioambientales de sus actividades”.

Enfatizó que, dicho impuesto no impactará al recibo de luz de los ciudadanos. “El impuesto no está dirigido a ti, consumidor, empresario, campesino, madre soltera o adulto mayor. El impuesto lo van a pagar las empresas que contaminan nuestro medioambiente y dañan nuestra salud. En particular, Pemex y CFE, que durante está administración, han abandonado sus obligaciones de cambiar los combustibles contaminantes, por energías limpias y más baratas”.

Francisco García Cabeza de Vaca aclaró que el impuesto vendrá acompañado de incentivos fiscales directos para que, poco a poco, las empresas se trasladen a energías limpias o que se incorporen tecnologías para capturar los contaminantes; y pondrá en orden a las empresas públicas y privadas que no quieren entrar a la nueva era de la sustentabilidad, a ese cambio de mentalidad que las nuevas generaciones nos están exigiendo.

Agregó que iniciará gestiones con el gobierno federal para solicitar un programa de condonación de adeudos por el pago de luz de usuarios residenciales. Citó como antecedente la condonación de adeudos que la CFE autorizó en el estado de Tabasco, que benefició a cerca de medio millón de personas por un monto estimado en 11 mil millones de pesos.

“De la misma manera, solicitaremos a la Federación que, en Tamaulipas, al igual que en Tabasco, se aplique la tarifa más baja del país”, expresó.