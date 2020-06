Martha Isabel Alvarado – Turno al bat

.-El ‘llamado’ de AMLO a “La Maestra”

.-Presidente, desconoce caso Gordillo

.-Susana Prieto en video ‘conmovedor’

.-‘Sorpresa’ de Morena para N. Laredo

Hay verdadera expectación, por saber qué responderá La Maestra ELBA ESTHER GORDILLO, al ‘llamado’ que le hizo el Presidente LÓPEZ OBRADOR desde Cuernavaca, Morelos, el pasado viernes.

“A mí me gustaría mucho, y sería muy bueno, para la vida pública de México, que estas personas hablaran”, dijo AMLO, aludiendo a GORDILLO MORALES y al ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ, como presuntos autores del fraude electoral del 2006.

“La Maestra Elba Esther ya fue juzgada”, añadió el Presidente. Y mirando a la Secretaria de Gobernación, la ex Ministra de la Suprema Corte, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, que se encontraba sentada a su costado izquierdo, prosiguió:

“Creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado dos veces, por los mismos delitos. Imagínense, que la maestra Elba Esther hablara, y nos ayudara, para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México”.

Evidentemente, AMLO no sabe de leyes, y quizá no tendría por qué, puesto que no es Abogado. Como es sabido, a él le tomó 15 años (de 1973 a 1987) obtener el título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la UNAM.

Como es sabido, en 2013, al ser detenida por la entonces PGR, a Gordillo Morales se le acusó de los Delitos de: Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita.

Es decir que, Gordillo Morales no fue acusada de cometer y/o participar en el presunto fraude electoral del 2006, como lo supone AMLO (de manera incorrecta), al asegurar: “Ella ya fue juzgada”.

¿No habrá por allí algún Profesional del Derecho, cerca del Presidente, que le ‘dé luz’ al respecto?.

Todo mundo sabe, menos el Presidente, por lo visto, que a La Maestra Elba Esther se le imputó el haber malversado 8 mil 400 millones de pesos de las cuentas del SNTE.

Aunque el verdadero ‘pecado’ de La Maestra, fue desafiar a ENRIQUE PEÑA NIETO, entonces Presidente de México, de quien ella llegó a expresarse públicamente con escaso decoro.

En 2018, tras ser liberada, Gordillo Morales concedió su primera entrevista fuera de prisión, al periódico español “El País”, cuyo reportero le preguntó, entre otras cosas: “¿Está usted dispuesta a participar en la Cuarta Transformación?”. Y ella respondió: “Yo quiero ayudar a México”.

¿Hablará La Maestra de la elección presidencial de 2006, como se lo ha pedido AMLO, bajo el entendido de que ello ayudaría, (en palabras del Presidente), “para que nunca más vuelva a cometerse en México un fraude electoral”?. ¿Tomará ese ‘turno al bat’?.

¿‘Confesará’ Gordillo Morales que cometió un delito electoral?. Es de suponer, que a sus 75 años edad se las sabe de todas, todas. Por lo pronto, ni en redes sociales ha publicado nada. Su último ‘tuit’ es del 5 de junio, agradeciendo muestras de cariño por su estado de salud.

La que usó las redes sociales para publicar un video muy ‘conmovedor’ (que habría ‘subido’ gente de su equipo), fue la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS. Qué bárbara, por poco y nos hace llorar, con su ‘testimonio’ en el que dice que, se veía obligada a huir en dos llantas, -al estilo de JAMES BOND-, durante las persecuciones que le hacían en Matamoros, con vehículos enviados por el gobierno.

Relata Susana, que su papá le decía, “Métete al PRI, porque somos pobres y no tenemos padrinos”, pero que ella desde muy joven se planteó: “Yo, servirle al gobierno, ¡Jamás!, prefiero morirme de hambre”. Y añade, que a muchos jóvenes estudiantes de Derecho se les enseña a no servir a los pobres, a no defenderlos, asumiendo que tener un carro, una casa y vestir bien, es alcanzar el éxito.

“Y ahora, los pobres le ponen la alfombra roja a Susana Prieto cuando va con ellos a echarse una caguama”, recalca orgullosa. ¿Y las 42 casas que posee, de dónde las habrá sacado?. ¿A poco es mentira que se ha servido de los obreros?. Habrá qué verlo.

Dícese, que Susana Prieto y amigos que la acompañan, estarían borrando ‘material’ que la incrimina, de sus redes sociales (videos y fotos, como los alusivos a la Toma de la Junta de Conciliación de Matamoros, el 10 de marzo pasado). Esperemos que la Fiscalía de Tamaulipas haya realizado la Fe de Hechos correspondiente.

Finalmente anotaremos que, en Nuevo Laredo, no sería la diputada local plurinominal CARMEN LILIA CANTUROSAS la candidata de Morena a la presidencia municipal en 2021, pues según se dice, “a ella ya la arreglaron”. Al que supuestamente postularían, es al regidor SERGIO OJEDA, como ‘candidato a modo’. ¿Será?.

CONTRAFUEGO: Quién le cree, a la muy barbajana.

Hasta la próxima.