Marco A. Vázquez – Con la cheve no

La reversa al confinamiento no es la salida ideal, significa poner en peligro de muerte a miles de empresas y, malamente, fomentar la flojera y estupidez de muchas personas que siguen ganando dinero desde casa, porque cobran sus sueldos puntualmente, la cual se manifiesta en sus paseos a ríos, albercas y otros espacios donde la cerveza, los abrazos y los besos se dan al por mayor ya qué, según ellos, no pasa nada.

Es, en ese sentido, urgente que se estudie el fondo del problema, saber quiénes se están contagiando, por qué, y en base a ello diseñar un plan de reactivación que ponga en menor riesgo a las personas.

Vaya pues, hay medidas que lejos de inhibir la propagación del virus lo han alentado, el restringir la circulación de la cerveza, por ejemplo.

Mire, es verdad que se tiene que evitar que la gente tome por la sencilla razón de que embriagados la sana distancia les vale una pura y dos con sal, surgen los abrazos al ritmo de promesas de que serán los mejores amigos por el resto de sus vidas y que nadie los va a querer tanto como ellos pero ya está visto que la prohibición solo sirvió para su encarecimiento, que su venta llego al clandestinaje y hubo hasta los que hicieron largas filas para comprar su cerveza, sin las medidas sanitarias, arriesgando la vida de ellos y sus familias.

Entonces lo ideal es que la venta de cerveza siga igual pero tomando medidas extremas con quienes quieran entrar al negocio de su venta, obligar a los comerciantes a que no permitan gente formada o provocando amontonamientos sin cubrebocas, que usen gel y luego no permitir reuniones de muchas personas en lugares de esparcimiento, es decir, que quien la compre se la tome en casa o con uno o dos amigos a quienes vea con frecuencia y se minimicen los riesgos o lo contagios sean menores, focalizados incluso.

Tampoco tiene ningún sentido un programa de hoy no circula y el uso del cubrebocas dentro de un carro, con las temperaturas de esta región lo más probable es que nos obligue a quitarnos el sudor tocándonos la cara, es decir, aumenta el riesgo en lugar de disminuirlo mientras que el hoy no circula solo lleva al abuso de los tránsitos o a correr riesgos mayores en el transporte público.

Sobre las empresas lo mejor es certificarlas en higiene y protección de sus trabajadores y clientes, ya no tiene sentido volver a cerrarlas porque está visto que la gente no entendió por la buena entonces lo ideal es obligarlos de otras formas, que la misma sociedad los condene o les restrinja cualquier privilegio si siguen con su terquedad.

Encerrarnos nos traerá a repetir el problema y ya no se vale poner en riesgo miles de empleos por la testarudez de muchos que sigue creyendo que el COVID19 es un mito, lamentablemente hay que seguir con los proyectos de apertura, quizá escalonados, quizá con más vigilancia de parte de las autoridades, pero no hay de otra.

Es claro que el proyecto inicial era bueno, lo fue, la muestra es que llegamos a un punto en el que se pensó que se había superado la pandemia con costos mínimos en cuanto a vidas humanas, eso se logro con la responsable acción del gobierno federal y del gobierno del Estado en cerrar las escuelas y mantener en casa a sus trabajadores y muchos de la iniciativa privada pero ya no estamos en ese primer punto, ya no podríamos seguir soportando está parálisis que nos puede matar de hambre a corto o mediano plazo.

Si, si puede haber restricciones y confinamiento a muchos grupos vulnerables, lo demás hay que obligarlo por otras vías, insisto pues, no tiene caso dejar, o provocar que se deje, de vender cerveza si los tercos que ganan dinero para que se cuiden en casa son más tontos que todos y ponen en riesgo a los que si tienen que andar en la calle por necesidad, por no morir de hambre, entonces, con la cheve no, ni el hoy no circula, ni muchas otras cosas que ya superaron su vida útil, hay que ponerle más estudio a la situación, más análisis, que haya una apertura, si usted quiere, con unos días trabajando unos y en los otros su competencia y, luego de ello, que Dios nos agarre confesados.

EN LA UAT… En su segundo informe de labores, el Rector José Andrés Suárez Fernández dio a conocer los recientes avances de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en los que ha fortalecido los ejes estratégicos de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Apuntó que en los últimos dos años se incrementó el número de Profesores de Tiempo Completo como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En este sentido, apuntó que al término del 2019, un total de 168 docentes de la UAT pertenecen a este sistema, lo que representa más de la mitad de investigadores SNI reconocidos en Tamaulipas.

Por otra parte, mencionó que 572 profesores tienen reconocimiento de Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); y que al cierre del año pasado, la UAT integró un total de 100 cuerpos académicos, de los cuales tres de cada 4 están consolidados o en consolidación, este rubro es un avance muy importante porque participan más de 500 profesores universitarios que desarrollan 146 líneas de investigación, en las que fortalecen la producción científica y la innovación, además de impulsar redes de cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

En el impulso a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, informó que se desarrollan 63 proyectos de investigación con financiamiento externo, principalmente de instituciones como el CONACYT e instituciones internacionales, entre estas, Ducks Unlimited, Universidad de Texas, Universidad de California y el Wake Forest University Health Sciences, así como proyectos financiados por la propia UAT.

El Rector Suárez Fernández dio a conocer que a través del Programa de Innovación Transferencia y Emprendimiento, en el último año la UAT presentó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 11 solicitudes de patente y modelo de utilidad, que son producto de investigaciones efectuadas en las facultades y centros de investigación, y por otro lado, se presentaron 13 solicitudes de registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).

En el documento del segundo informe, el Rector puso de relieve su reconocimiento a estudiantes de las áreas de tecnología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, que obtuvieron los primeros lugares de Robótica; así como a los jóvenes de la Preparatoria Mante, que participaron en la Expo Ciencias Nacional con un proyecto de tecnología, donde obtuvieron su acreditación para acudir a la Conferencia Asia Pacífico de jóvenes científicos 2020.

