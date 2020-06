Martha Isabel Alvarado – Dos de Morena, ‘agarran vuelo’

.-Defiende Monreal, Estrategia de Seguridad

.-Y otro Monreal sufre, por ‘pico’ de violencia

.-Secretario de CDMX salvado por unidad ‘fifí’

.-Falló la novedosa cura del Covid, anunciada

Aunado a la pandemia del Coronavirus, sigue in crescendo la ‘pandemia’ de la inseguridad en México, con registros cada vez más altos, como el de 237 homicidios habidos el pasado fin de semana.

El estado más violento sigue siendo Guanajuato, donde 28 personas fueron privadas de la vida el fin de semana, seguido por Zacatecas, con 26 ejecuciones en distintos puntos del estado: Fresnillo, Calera y Juan Aldama.

Como lo comentamos ayer en este espacio, el alcalde de Fresnillo, SAÚL MONREAL ÁVILA, en un primer momento, rehusó dar declaraciones a la prensa, respecto a esta ola de violencia registrada en el municipio a su cargo.

“Necesito saber qué personas fueron y de dónde son y si son de Fresnillo, pero no tengo información, la misma información que tengo es la que tienen ustedes y por ello no puedo emitir una opinión sin antes conocer, sólo sé del hallazgo de estos cuerpos”, dijo el edil.

Apenas el domingo (en una nota de “El Universal”), el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, defendió la Estrategia de Seguridad del gobierno federal, ante diversas voces que propusieron enmendarla, a raíz del atentado contra el Secretario de Seguridad Pública de CDMX, OMAR GARCÍA HARFUCH.

“Modificar la estrategia en materia de seguridad pública a la mitad del camino, no es conveniente, y menos por presiones de grupos criminales”, planteó en forma contundente el legislador zacatecano.

“El pueblo de México lo eligió y debemos confiar en su proyecto de nación, y particularmente en el tema de seguridad pública y crimen organizado”, dijo Monreal, enfatizando que la bancada de Morena en el Senado respalda las acciones del Jefe del Ejecutivo Federal.

Qué contradicción. Por lo visto, los hermanos Monreal Ávila tiene posturas ‘encontradas’: pues mientras uno se declara complacido con la estrategia de Seguridad de la ‘Cuarta Transformación’ y hasta la ensalza…el otro, pasa tremendos apuros, sin saber siquiera qué decir, ante la creciente criminalidad que le incumbe.

A todo esto, qué bueno que la camioneta en que se desplazaba García Harfuch el día del atentado, con blindaje nivel 5 Plus, fue comprada en 2018, como parte de una flotilla de 5, con valor de 2 millones y medio de pesos cada una, de acuerdo a información proporcionada por el proveedor de las mismas, JOSÉ RAMÓN ABRAHAM MATUK, Director de “Abate”, Autos Blindados.

Capaz que, con lo de la ‘austeridad republicana’, ni el gobierno de AMLO, ni el de la CDMX, hubieran pagado 2 millones y medio por una camioneta, arguyendo que este tipo de vehículos los compran los ‘conservadores’ y los ‘fifís’.

Por lo demás, no sería precisamente cierto lo dicho por AMLO en su video del sábado, respecto al atentado: “Estoy hablando de inteligencia, hemos podido actuar antes, en este caso de ayer, como ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se advirtió al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión”.

¿Por qué no interceptarían entonces a los agresores de García Harfuch, con tanta ‘inteligencia’, si se apostaron por lo menos dos horas antes en el sitio donde ‘emboscaron’ al funcionario?.

A finales de marzo pasado, un reynosense causó sorpresa en las redes sociales, con el tema de que había descubierto una cura contra el Covid-19, suministrada por vía oral, de la cual obsequiaría mil dosis, en su Despacho de la colonia Ampliación Rodríguez.

Se trata del abogado MARCELO OLÁN MENDOZA (ex aspirante de Morena a una diputación local) quien recientemente publicó dramático mensaje en Facebook, diciendo: “Escribo estas líneas con mucho cariño, pues cada día se agotan las fuerzas es terrible esta enfermedad (el Coronavirus), estoy satisfecho con la hermosa vida que Dios me dio, seguiré luchando por ver crecer a mis hijos, pero si el destino me lo impide desde el cielo los guiaré y cuidaré. Amigos, gracias por sus oraciones a todos también lo hago para que se cuiden y eviten contagiarse”.

Finalmente anotaremos que, 2 aspirantes de Morena a la gubernatura tamaulipeca 2, viajaron el pasado domingo de Reynosa a la Ciudad de México, por Aeroméxico: RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA y HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ. Ahora si que, literalmente, “agarraron vuelo”. Ya comentaremos detalles de sus respectivas agendas.

CONTRAFUEGO: Juntos, pero no revueltos.

Hasta la próxima.