Martín Sánchez Treviño – Caen expectativas turísticas en el sureste

Los pronósticos sobre la economía mexicana no son alentadores como el sector gubernamental busca promover, debido en parte a que la administración obradorista aún no cobra impulso, no obstante que empezó a gobernar desde los tiempos de Enrique Peña Nieto, pareciera que tenemos un gobernante carente de suerte, pues los escenarios internacionales no han sido los mejores.

Debido a que cono un bien citadino puso los huevos en un solo canasto, como es el petróleo y se negó a la diversificación de la inversión, además se aferró al Tren Maya y a la Refinería 3 Bocas. Por una parte, el precio del petróleo no alienta la inversión en el rubro de los carburantes, se caen los proyectores de exploración y perforación, las petroleras extranjeras no ven esa actividad una oferta.

Y el fenómeno que se presenta en el sureste mexicano hace que el proyecto del Tren Maya no apuntala la iniciativa de hacer proactiva la actividad turística en la región de Yucatán y Quintana Roo, regiones que se han perfilado como las más atractivas por el turismo internacional y nacional.

La mayoría de los vacacionistas de playa que tenían reservaciones en la Riviera Maya y en la Península de Yucatán, cancelaron las mismas lo mismo las reprogramaron para años posteriores, en espera de observar cual es el comportamiento de la pandemia.

No son pocos los indicadores de otras naciones que señalan que en Mexico hay una mal manejo de la pandemia y a eso consideran que se debe a que la curva de la enfermedad no ha disminuido, sobre todo porque los gobernantes no han sido ejemplares, en el sentido de que establecen una norma para promover el confinamiento y hacen lo contrario.

Aunque la visita del presidente mexicano a la Casa Blanca ocurrió la semana anterior, hay la sensación en la población que fue genera por un capricho del magnate, para utilizar al Jefe del Ejecutivo Nacional para fines electorales.

Algunos de los apuntadores nacionales que han reseñado el ir y venir del Presidente aseguran que el Presidente Anglosajón utilizo para fines electorales al Presidente Mexicano, con quien se pretendería asegurar el voto de la población texana y californiana, pero lo cierto es que las ultimas encuestas favorecen a su contrincante Joe Biden del partido demócrata.

Y aunque lo mismo ocurrió cuando Hilary Clinton compitió con el magnate, los votantes texanos demostraron que dejaron pertenecer a las huestes de los Bush y ahora están con los republicanos, pero el último informe corresponde a las elecciones primarias.

De regreso con la inversión del estado mexicano en energías fósiles como la electricidad y el petróleo, aunque no es lo mas viables, pareciera que se busca endosar las perdidas al ex director de la paraestatal Ignacio Lozoya, y de paso ligar a otros funcionarios del sexenio anterior.

Aunque por otro lado las indagatorias en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos dan la impresión de ir sobre el ex Presidente Felipe Calderón, hay también la clara intención de aprobarle a la esposa de este la creación de un nuevo partido político, por ello los más probable es que Calderón le serviría más como factor que debilite al PAN de frente a los procesos electorales.

Parecieran conjeturas, pero lo cierto es que a Trump le urgen más votos para asegurar la silla en la Casa Blanca pero también está el manejo inapropiado del Covid 19 en México, que disparó los efectos de la pandemia y aunque se adelantaron 4 meses de pagos a pensiones y apoyos a los adultos mayores, resultan insuficientes para sanear el rompimiento de los grupos políticos a nivel nacional y, enfrente se fortalece el grupo de los gobernadores que en los últimos meses alcanzo la docena de mandatarios que se suman al bloque opuestos a las políticas de la nueva administración federal.

En otro orden el seminario web sobre seguridad digital organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se impartió a la comunidad estudiantil con temas relacionados con la protección de dispositivos y medidas eficaces para la protección de información. Ricardo González Landeros, instructor de Cisco Networking Academy, destacó durante su ponencia, las medidas de en seguridad ambiental en los dispositivos para evitar el sobrecalentamiento del celular por factores externos o los componentes internos.

Dijo que para mayor protección en una red inalámbrica es recomendable blindar el acceso al router, utilizar el filtrado MAC y limitar la potencia de emisión de las antenas. Así mismo habló del uso seguro de la información en la nube, mencionando ventajas como el ahorro de infraestructura, niveles de permisos de acceso, estándares más altos en el entorno del proveedor.

A nivel nacional los gobernadores del PAN celebraron una reunión en la que acordaron promover un nuevo federalismo en México, que comprende la partición de los Municipios y entidades federativas.

El gobierno municipal de Victoria, en coordinación con la Secretaria de Salud aplica un programa de limpieza en zonas urbanas de esta ciudad capital y, de esa manera eliminar criaderos de dengue, zika y chinjungunya.