Tamaulipas: Apoya Banco Santander a estudiante que tendrá cirugía de riñón

Redacción InfoNorte



Ciudad Victoria.- Cuando María del Carmen Rodríguez Domínguez vio la cantidad en el aviso de su cuenta bancaria, no lo podía creer: ¡Había recibido un donativo por 50 mil pesos!

El llanto inundó su rostro. Estaba emocionada y daba gracias a Dios.

Luego del respectivo protocolo, este martes el Banco Santander revisó el historial médico de la joven estudiante universitaria y cumplió la promesa de apoyarla para su tercera cirugía de riñón.

En entrevista con el portal de noticias Infonorte, Carmen explica que una ejecutiva del banco había tenido comunicación con ella desde el viernes 10 de julio que se enteraron de su situación. La estuvieron buscando a través de Twitter hasta que lograron contactarla.

Ella realizó una rifa de un chivo que le obsequió su mamá, Martha Domínguez, con el objetivo de recaudar recursos para su operación. Fueron 100 números de 50 pesos cada uno.



“Me llamó la directora de Sustentabilidad de Santander México, Marcela Espinoza, y me dijo, gracias a que salió la nota en Universal conocimos tu historia y se te apoyará para tu cirugía”, recuerda Carmen.



No lo podía creer. Incluso, solo lo comentó a su mamá y puso todo en manos de Dios, “a mi papá no se lo había comentado”.

Por parte del banco estuvieron en contacto con ella y el martes 14 a las 11:42 horas recibió el aviso de su cuenta bancaria.



“Estoy muy feliz, estoy emocionada, muy contenta para mí esto es un regalo de Dios. No he parado de llorar de alegría, porque quiero vivir, es una señal de que todo saldrá bien”, dice emocionada.



Carmen agradece a todos quienes la han ayudado, “agradezco el apoyo de El Universal por contar mi historia, también a los demás medios de comunicación, al Banco Santander porque con su ayuda podré tener mi tercera operación de riñón y a todas las personas donadoras de buen corazón que me han ayudado, muchas gracias, les deseo una lluvia de bendiciones”.



Se comunicó con el urólogo que realizará la cirugía y solo espera tener la fecha programada.



“Mona”, como le llaman cariñosamente sus familiares, es estudiante de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria.



El pasado 1 de junio, comenzó a sentirse mal de salud y fue a consulta médica, “el doctor me ordenó radiografías y una urografía, el día 4 con los resultados me dijo que el riñón derecho no estaba funcionando y requería de un urólogo urgente”.



Buscó a un especialista y le realizó una operación de urgencia el 5 de junio, debido a lo afectado del riñón. Le limpiaron y le colocaron un catéter. Después, el 17 de junio fue la segunda cirugía, ya tenía catéter en ambos riñones.

Fueron días y semanas en que todo parecía una pesadilla sin fin. Ante los enormes gastos, hizo rifas de pasteles y también la del chivito, por la que fue conocida su historia.



Su amiga Alejandra Galván creó la página “Unidos con Carmen”, con el objetivo de recaudar donativos. En esa página tiene publicada una tarjeta Santander para recibir donativos, al conocer esto en la institución bancaria decidieron ayudarla.



Entre radiografías y documentos, Carmen está convencida que con la ayuda de Dios saldrá adelante: “Iba para mi casa y al pasar por la Iglesia volví a pedirle a Dios y a la Virgen que me ayudaran a vivir y salir adelante. Y luego recibo la gran noticia del donativo, él me hará el milagro de que todo salga bien”.