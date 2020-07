Más de 53 mil asesinatos en los primeros 18 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 17 mil 439 en la mitad de este año, cifra que es un récord si la comparamos con todos los primeros semestres de años anteriores cuando gobernaba Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto que es la época en la que se desató la violencia son el saldo de la violencia que se vive en México.

Los datos fríos hablan de un aumento del 1.7 por ciento de asesinatos dolosos, cifra que le da mucha felicidad al Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo porque, ciertamente, en los últimos meses se ha visto una reducción de daños.

La novedad, para nosotros de acá de estas tierras, es que Tamaulipas cada vez se aleja más de los Estados con mayores problemas de violencia y asesinatos, quizá usted o yo no lo sintamos, quizá sea un consuelo tonto, pero los números hablan por sí solos.

Sin embargo, en este último aspecto lejos de sentir alegría y echar las campanas al vuelo bien vale la pena quedarnos con la idea de que hay resultados y se está trabajando, es decir, que esperamos siempre vivir en paz, una paz que todos creemos todavía no alcanzamos y que nos merecemos.

Esto último se llama percepción y a veces no tiene que ver con la realidad, es solo lo que sentimos, lo que se cuenta en las calles.

Vaya pues, es justo reconocer el trabajo que se hace en materia de seguridad pública en el Estado, hoy somos una Entidad que a nivel nacional ya no se distingue entre las peores, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el mismo Distrito Federal y el Estado de México tienen más problemas que nosotros, pero eso no significa que vivíamos en paz, o por lo menos no en la paz que anhelamos y lo sabemos usted y yo.

Hoy la única realidad que podemos ver es que el gobierno federal no ha dado los resultados que se esperaban, que el problema de violencia está muy lejos de ser controlado porque no existe una estrategia firme y eficaz cuya táctica comience en las escuelas, en los hogares, en los centros de salud para que nuestra juventud y niñez no se mezclen con los malos.

Y si, todo esto también viene a colación porque en Tamaulipas se estrena Secretario de Seguridad Pública en la persona de José Jorge Ontiveros Molina, un capitán de la Marina de México que ya trabajaba en la dependencia como encargado de operativos policiales.

Es tiempo pues, de revisar los números que tenemos, de lo que se ve a nivel nacional, de cómo se puede combatir la violencia en Tamaulipas y, sobre todo, de idear estrategias que mejoren lo que se ha hecho hasta ahora qué, le insisto, los números dicen que son buenas cosas pero que la gente aun siente se puede hacer más.

La muerte en México sigue rondando en diferentes formas, prevenirla con mejor seguridad pública es una de las tareas que se deben cumplir mejor, hacemos votos porque esto se haga realidad en Tamaulipas y lo demás ya lo comentaremos en otros espacios.

LA ENCRUCIJADA DEL PAN EN MATAMOROS… Todo gobierno se desgasta y más si es municipal porque nunca habrá recursos para quedar bien con todos, las necesidades son más que los presupuestos y, por si ello fuera poco, no siempre los amigos a los que se invita a una administración cumplen con lo que se espera de ellos.

Aquí es cuando crecen las expectativas de ganar una futura elección de los opositores y así pasa en Matamoros, el PAN, según sus números, tiene la oportunidad de recobrar el poder pero tienen un grave problema, los cuadros importantes de allá se han llenado de ambición y no quieren aceptar que solo en unidad y solo siendo encabezados por el exsecretario de Educación, Héctor Escobar Salazar lo pueden lograr, y es por dos motivos, el principal que es el que menor rechazo de la ciudadanía presenta y luego de ello es quien puede aglutinar a todos los grupos.

Por lo pronto Escobar salió a difundir en medios y en las redes sociales un spot que parece un slogan de campaña por resaltar “la grandeza de Matamoros”, quizá se ve como candidato y tal vez lo haga a partir de números propios, sin embargo, le decía, tiene un grave problema, convencer a los grupos y por lo menos unos seis o siete personajes que se sienten con merecimientos, de que solo él puede ganar la elección de presidente municipal.

Esa es la encrucijada del PAN, entender que no todos sus personajes son bien vistos y, más que eso, elegir candidatos sin que haya más fugas de simpatizantes o adherentes de ese partido como ya sucedió en Victoria, vamos pues, quizá en el caso de Escobar en Matamoros puede ser que para ganar tenga muchos problemas, pero, es un hecho, es él único que puede encabezar una formula ganadora.

SEGUNDO DIA SIN MUERTES POR COVID EN NUEVO LAREDO… EN el segundo día consecutivo en el que Secretaría de Salud no reporta decesos en este municipio, el presidente municipal, Enrique Rivas insistió a las y los neolaredenses que se queden en casa.

Informó que en el día se sumaron otros 48 nuevos contagios por Covid-19, 26 mujeres y 22 hombres, con los que el saldo de la pandemia de Coronavirus es ahora de mil 250 personas positivas al contagio, por segundo día consecutivo la Secretaría de Salud de Tamaulipas no reporta decesos y la cifra se mantiene en 103.

“Quedarse en casa es la medida más efectiva para cortar los contagios y defunciones”, reiteró el alcalde.

EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el seminario web “Diálogo entre pares” en continuidad a las estrategias alineadas al Plan Académico Tecnológico de esta casa de estudios para avanzar en la Modalidad Mixta opción virtual con la que se iniciará el periodo de clases otoño 2020.

Con la presencia del Rector José Andrés Suárez Fernández, la Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González expuso un informe del seguimiento a estas acciones, dentro de los temas: La dinámica de clase en la Modalidad Mixta, el Rol del Docente; y la Retroalimentación de los estudiantes sobre su experiencia de aprendizaje durante la contingencia.

Informó que alrededor del 99% de los alumnos de UAT, fueron atendidos a través de la enseñanza mediada por tecnología y que mediante el cuestionario de experiencias y opiniones, los estudiantes manifestaron muy buenos niveles de satisfacción en cuanto a las acciones, el acompañamiento de las dependencias académicas y la información que recibieron y que para afrontar la nueva normalidad se presenta también un nuevo rol del docente, que abarca Pedagogía pertinente a la nueva escuela, Presencia relevante, Primacía o prioridad de la personas como cuidado de si y de otro.

Entre otros aspectos, mencionó que el docente asumirá el papel de tutor y facilitador del conocimiento, enseñará mediante la interacción en tiempo real, verá la educación de manera formativa y considerará experiencias previas y los contextos de casa-estudiante esto dentro de una Universidad que ha respondido siguiendo las directrices nacionales y teniendo presentes las metas del Plan de Desarrollo Institucional y el plan Sectorial de Educación 2020-2024.

