La Universidad de California reveló que hay avances importantes para retrasar la veges en las personas, mientras que se intensifica la competencia de los laboratorios por producir la vacuna para curar el coronavirus.

Quizá se debe a que no todos los investigadores enfocan sus trabajos a la creación de antídotos y medicamentos para controlar una enfermedad viral, lo cierto es derivado de esta pandemia, la ciencia medica tendrá que intensificar sus investigaciones para tener respuestas puntuales a las necesidades de la población mundial.

En tanto, que el uso del cubrebocas sigue siendo un tema en discusión entre el gabinete federal, luego que el titular de Hacienda del Gobierno Federal se muestra preocupado porque sabe bien que los recursos de la federación serán insuficientes para resolver la situación que enfrenta el país en materia de economía.

Pues, por un lado un grupo nutrido de inversionistas que habían traslado sus capitales a México, repentinamente se decidieron por otras regiones donde aplicaran sus inversiones. Cifras de las cámaras nacionales señalan que suman más de 12 millones los desempleados.

Son diversas las versiones de la prensa nacional, pues algunos medios argumentan que hay un temor fundado para seguir en territorio mexicano debido a que no encuentran condiciones favorables, otros indican que se trata de capitales golondrinos que llegan un día y al siguiente se van, otros más advierten la llegada de consorcios afines a la 4-T.

A nivel nacional hay quienes opinan -diarios con contenidos de economía- que en el fondo los inversionistas que generan empleos no ven claridad en las políticas que aplica y promueve el gobierno federal o quizá se quedaron acostumbrados a la anterior de gobernar.

Sobre todo y debido a que identifican en la política económica del actual presidente tintes socialistas lo cual no esta lejos de lo que se observa desde el 2018, aunque hay que decir que si bien ha circulado una edición que exhibiría el modelo de la 4-T, pero habrá que esperar.

Mientras esto ocurre, en las economías familiares los recursos que son el resultado del despido o la liquidación de la empresa grande o pequeña, se evaporan ante una creciente en el incremento de los básicos. En un país que importan la mayoría de los productos de la canasta básica, como es el frijol, entre otros.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, despacho en el Palacio de Gobierno, entre otras de las acciones realizadas hizo entrega del nombramiento a Jorge Ontiveros Molina como Secretario de Seguridad Publica en la entidad.

Ricardo Gaviño Cárdenas dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, pide transparentar la entrega de apoyos a la población con motivo de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en la entidad, asimismo apunto que el uso de recursos durante la pandemia crea una desventaja en vísperas del proceso electoral.

También señaló que ese partido hace lo propio para posicionarse en el electorado, pues ciertamente ha dejado de tener presencia en Tamaulipas. Y se debe en parte a que los dirigentes anteriores privilegiaban las alianzas y los convenios con otros partidos y finalmente obtuvieron resultados marginales en las últimas contiendas electorales.