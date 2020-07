El miércoles apareció, también en las redes sociales para que no se hagan los sorprendidos los que no leen medios de comunicación, un video de la Comisión Nacional del Agua alertando sobre las intensas lluvias del sábado, domingo y este lunes 27 de julio, las autoridades municipales de Reynosa tuvieron todo el jueves, el viernes y parte de la mañana del sábado para revisar los sistemas de drenaje, levantar mugrero de la gente cochina y alertar a la población para que hiciera lo propio y de esa manera evitar inundaciones o que estas causaran daños graves.

Obvio, no eran resultados de una encuesta donde ella apareciera en los primeros lugares y por lo tanto Maky Ortiz, la alcaldesa de Reynosa, no le dio la menor importancia al tema, dejaron que se inundaran colonias enteras, que un hospital pasará graves problemas ya que el agua llegaba casi a las rodillas del personal que se tenía que movilizar dentro del mismo para atender niños enfermos, también que se perdieran millones de pesos por daños en casas, autos, y otros bienes materiales, en resumen, por indolencia Reynosa se convirtió en el municipio más afectado de Tamaulipas por el huracán Hanna.

Más triste fue observar que todo lo que ha anunciado Maky respecto a trabajos y obras para evitar inundaciones en su municipio solo están tapando un hoyo para abrir otro, no sirven de nada desde el momento que los daños a la población siguen siendo muy severos, los pudimos observar en videos, fotografías, llamadas de auxilio desde las redes sociales, medios de comunicación y hasta en memes que dibujan las condiciones reales de Reynosa, quizá en forma chusca pero no dejan de tener razón.

Vaya pues, los boletines y boletines que emitió durante el año la oficina de doña Maky anunciando obras de drenaje por varios millones de pesos fueron arrastrados por el agua que exhibió que le está haciendo transa a sus gobernados o de plano es incapaz para hacer las cosas bien, de detectar lo que realmente necesitan.

Es cruel observar como Doña Maky apenas ve aparecer encuestas que le favorecen en su imagen, incluso antes de que se hagan públicas, y ya las está presumiendo en sus redes sociales y que no haya sido capaz de ponerle tres minutos de atención a ese video de la Comisión Nacional del Agua, donde el Servicio Metrológico Nacional le advertía de las torrenciales lluvias, vaya, lo único más cruel a lo que le menciono sería enterarse que si vio la información pero como no le beneficiaba políticamente en nada nomás le valió madres, en lugar de ponerse a trabajar en la limpieza de drenes y advertencias a la población los dejó abandonados a su suerte.

Más aún, Maky y su gente podrán argumentar que tres días de advertencia son pocos para la limpieza y dejar todo en buenas condiciones, es más, pueden culpar con certeza a la población de ser los responsables de tirar mugrero, llantas y hasta colchones a los drenes lo que provoca las inundaciones y esto si será cierto, pero lo que no podrán evadir es la sentencia de que no hace nada o hace muy poco para evitarlo, las temporadas de lluvias llegan en las mismas fechas y, penosamente, siguen causando los mismos daños año con año lo que evidencia que no hacen nada o lo que hacen lo hacen mal, es más, que ni siquiera tienen capacidad para evitar que se tire basura a los drenes.

Y sí, hoy Maky es el ejemplo porque es de los municipios con más daños en el Estado pero en realidad casi todos los alcaldes actúan de la misma manera, no hacen mucho para evitar este tipo de problemas, el argumento es que “llueve una vez al año” y hay necesidades más urgentes, en su contra hay que decir que quizá no sea una inversión tan grande la que se requiere, con limpiar y tener funcionando al cien por ciento la infraestructura hidráulica existente serviría de algo.

Dirá usted que así son los políticos, muy flojos en todo lo que no les deja votos o dinero, quizá tenga razón, hoy con mucha pena observamos en Reynosa que la administración de su presidenta es puro Makillaje, a ella nomás lo bonito de las encuestas le interesa y, por supuesto, heredar su puesto a quien mejor le convenga, claro, claro, lo mismo ocurre en Victoria o en el municipio donde usted vive, pero le insisto, lo de Reynosa nomás es para ilustrar, el ejemplo pues…

ANALIZAN TEMA DE EDUCACIÓN EN LA UAT… La docencia hoy más que nunca enfrenta difíciles retos ante la “nueva normalidad”, dijo la Especialista en Desarrollo Humano, Capacitaciones Empresariales y Psicóloga Educativa, Esther Crisóstomo Cortés, al impartir la conferencia “El Poder de Comunicar, Aprender, Adaptarse y Crecer”.

En el tema desarrollado como parte del Seminario “Diálogo Entre Pares”, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la expositora destacó el papel de la comunicación humana en el escenario educativo que está por venir.

En el evento realizado de manera virtual, y que contó con la presencia del Rector de la UAT José Andrés Suarez Fernández, la Psicóloga Esther Crisóstomo Cortés, habló del proceso que vive la educación en el país y de cómo, de la noche a la mañana, el papel del docente ha cambiado radicalmente, obligando al profesional de la educación a ejercer habilidades que no acostumbraba.

“Como maestros no había nada como tener al alumno enfrente, y vas viendo su cara y vas viendo su reacción, y es algo que te va motivando. Y hoy nos vemos solo nosotros a la cámara, y eso es adaptarnos de cómo nos vamos a comunicar ahora a través de estas novedades”, indicó.

Señaló que en este proceso de adaptación a la nueva realidad de la docencia, va a ser muy importante la comunicación humana en sus diversas vertientes, y el maestro tendrá que practicar una comunicación más asertiva.

“La comunicación es un arte, porque hay personas que hablan y hablan y no nos dicen nada, hay personas que tienen mucha información pero les cuesta más trabajo el poder exponerla”.

“Hay personas que aunque sabemos hablar no podemos comunicarnos correctamente con los demás, porque acabamos peleados, acabamos en una confrontación y una de las claves principales de la comunicación es la asertividad”. “La asertividad va a permitirnos comunicarnos de la mejor manera, confinados en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros”, subrayó.

Añadió que una de las claves de la asertividad es hablar en primera persona, “cuando utilizamos la primera persona, tenemos la oportunidad de hablar desde nuestro punto de vista”. “En la comunicación tenemos que aprender a conectar, el 50% de la comunicación está en conectar con el otro. Hacer preguntas es la clave para conectar porque manda el mensaje de interés y se valida la información”, acotó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com