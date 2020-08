Piden 9 gobernadores la destitución inmediata de López-Gatell

Redacción InfoNorte

De forma conjunta, nueve gobernadores que integran la Alianza Federalista pidieron la salida inmediata del subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López Gatell, y que se ponga al frente a un experto en la materia, “con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”.

En la declaratoria conjunta indican que falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales.

“Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”, expresaron los mandatarios.

La carta es firmada por los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

En el texto mencionan que son gobernadores de 10 estados del país, con 40 millones de mexicanos y mexicanas.

Las estimaciones, agregaron, son que esta crisis deje por lo menos 10 millones de pobres más en México; además, cada hora están muriendo 27 personas por COVID.

“Todo esto ha ocurrido frente a un Gobierno Federal que, durante más de 5 meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos”.

Los gobernadores añaden que, “la receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”.

La crisis que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, afirman, es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, pero que optó por el uso político de la gestión de la epidemia, antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado.

“A lo largo de más de 5 meses, se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población”.