Las lluvias benefician a los productores del campo en Nuevo Laredo

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo.- El director de Desarrollo Rural, Rubén Iñigo Pineda Peña, aseguró que las recientes lluvias benefician a los productores ganaderos, agrícolas y apícolas de Nuevo Laredo y la región.

El funcionario mencionó que se captaron el 26 y 27 de julio, 100 milímetros de agua en la región.

“Ya nos habían ayudado las lluvias de mayo, pero con estas últimas vienen a reforzar el pasto para la comida del ganado y sobre todo resaltar que es en plena canícula, que ha alcanzado temperaturas de hasta los 40 grados”, destacó Pineda Peña.

Señaló que en la carretera Nacional se reportó captación de 130 milímetros, mientras que en la Ribereña fueron 150, área ejidal 100 y en mancha urbana de Nuevo Laredo 27.

En relación a los bordos de abrevadero, Pineda Peña dijo que no se reportaron daños por exceso de carga y la fauna se benefició por una producción de arbustos en los agostaderos.

“Además el caudal del río Bravo, no presentó aumento considerable, por lo que los equipos de bombeo para riego no están en peligro, no nos comunicaron daños en las líneas eléctricas de las áreas rurales”, añadió.