Que ya hay fecha exacta para la visita del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Tamaulipas, aseguró el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, en entrevista exclusiva para “El Mercurio” On Line, empresa liderada por ANTONIO VILLARREAL SALDÍVAR.



Sin embargo, el Senador Monreal no quiso revelar tal fecha a su entrevistadora, DAISY HERRERA, argumentando que dicho anuncio corresponde hacerlo al Presidente LÓPEZ OBRADOR.



Algo que denota que Monreal es un político formado en la ortodoxia Priista que, por lo visto, quedó ‘grabada’ en su ADN.



Lo que sí quiso revelarle Monreal a “El Mercurio”, como primicia, es que el próximo 19 de agosto presidirá una reunión nacional encaminada a revisar y reformar el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal Único, la Reforma al Poder Judicial y la Reforma al Sistema de Procuración de Justicia.



Reunión a la que, dijo, asistirán los Presidentes de los Tribunales de Justicia de los Estados, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gente de la Fiscalía General de la República, el Consejero Jurídico de la Presidencia y las Fiscalías de los Estados.



Según comentó el Senador Monreal, el propósito de dicha Reunión, es terminar con “la puerta giratoria de la justicia”, la impunidad y la corrupción, desde los diversos niveles de gobierno.



Desde luego que eso suena muy bonito, pero la realidad es otro cantar. Ahí tenemos como botón de muestra, el caso del ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTIN, que ni siquiera por “la puerta giratoria” pasó. Ya que no fue tocado, ni con el pétalo de una rosa por la ex PGR, ni por los Jueces ‘bonachones’ que lo ‘diligenciaron’.



A querer o no, el caso Lozoya sigue siendo un ‘agujero negro’, toda vez que, desde su llegada a México, el 17 de julio, se le dio carácter privado al desarrollo de su ‘proceso’.



Ni una sola foto de Lozoya en calidad de indiciado en suelo azteca, ha trascendido a la opinión pública, lo cual es muy raro en un gobierno cuyo líder, AMLO en este caso, ha ‘decretado’ que “lo público sea cada vez más público”.



Tal vez por eso, el Senador Monreal no dijo una sola palabra sobre el caso Lozoya, durante la entrevista de más de 1 hora que concedió a “El Mercurio”, en la que, por cierto, la compañera Daisy Herrera se lució, al mostrarse bien documentada sobre los temas de la agenda legislativa. Lo cual fue reconocido ampliamente por el entrevistado, con una efusiva felicitación.



Durante esta charla con “El Mercurio”, Monreal recordó algunas glorias alcanzadas por Morena en Tamaulipas, como el triunfo de Senadores AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y LUPITA COVARRUBIAS.



Asimismo, en más de una ocasión, durante la entrevista, Monreal expresó: “El Presidente quiere mucho a Tamaulipas, el Presidente tiene un compromiso con Tamaulipas, me consta. Y el Presidente quiere ayudar a Tamaulipas”.



Ojalá y esto último se vea reflejado en la realidad, pues es bien sabido, que AMLO ha cancelado hasta en tres ocasiones su visita a esta entidad, sin mediar explicación por parte del ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, que ha sido omiso al respecto.



La última vez que López Obrador estuvo en Tamaulipas, fue en septiembre de 2019, desarrollando agenda en Hospitales rurales de Hidalgo, Tula, y Soto La Marina, punto este último en que el Presidente acuñó la frase: ¡Fuchi, guácala!, buscando ‘espantar’ a la delincuencia.



“El Presidente no va a dejar solo a Tamaulipas, te lo garantizo”, dijo Monreal a su entrevistadora. Conste.



Aprovechó el ‘viaje’ Monreal Ávila, para hablar bien de AMLO, diciendo que será “el mejor Presidente de México”. Aún cuando la Economía presenta una caída histórica del 18.9 por ciento, y la violencia se encuentra desbordada, con un registro de 17 mil 982 personas asesinadas durante los primeros 6 meses de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.



Del coronavirus mejor ni hablamos. Ya mero le dan ‘disco de platino’ al Doctor GATELL, por los primeros 500 mil contagios y 50 mil defunciones. Y pensar que el Sub Secretario de Salud, dijo que el ‘pico’ de la pandemia se presentaría entre el 6 y el 8 de mayo, y como máximo, estableció la cifra de 10 mil muertos en México.



Ya que líneas arriba mencionamos el caso Lozoya, qué bueno que llamen a cuentas también al ex Director de la CFE, ENRIQUE OCHOA REZA, aunque es de esperarse que se escude en su fuero de diputado.



