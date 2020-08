Marco A. Vázquez

Traidor…

Los políticos suelen gobernar con amigos por una simple y sencilla razón, les cubren las espaldas e incluso, cuando la situación lo amerite, son capaces de sacrificarse por ellos, en la historia de Tamaulipas tenemos decenas de esos casos, aunque el más ilustrativo, de los últimos tiempos, quizá es el de Pedro Hernández Carrizales.

El caso de Pedro Hernández, quien fue Secretario de Desarrollo Social en la época de Manuel Cavazos Lerma, estuvo en el penal de Tamatán por un presunto mal uso de recursos públicos relacionados con la ahora carretera Rumbo Nuevo, de él hay que decir que todo su proceso aguantó callado aunque se supo lo presionaban para que por lo menos involucrara de nombre a su jefe, con toto y ello, a quienes le visitaron en la cárcel les repetía una y otra vez que era un preso político, que lo usaron “para dañar a Manuel” pero que se habían topado con un hombre y como tal pasaría lo que tenga que pasar pero nunca de los nunca lo verían acusar a quien le dio trabajo y lo había convertido en un Secretario de Estado.

Al final, Hernández Carrizales salió libre e incluso en los últimos tiempos se le vio en alguna campaña política haciendo lo que mejor sabía hacer, musicalizar temas de campaña y mover gente para que los eventos se vieran atiborrados y alegres.

Con todo certeza se puede decir que el exsecretario de Desarrollo Social pagó en la cárcel los pecados políticos y los abusos de su exjefe, el gobernador Manuel Cavazos Lerma, del que no sabemos siquiera si metió las manos a su favor o no pero eso no fue motivo para que lo acusaran con todo y que era el responsable de lo que se movía y no movía en Tamaulipas.

El caso, le decía, es ilustrativo del porque los políticos suelen gobernar con quienes creen amigos de verdad, aunque no todos tienen buen tino para elegirlos y ahora Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, deben estarse lamentando de ello.

Este martes la Fiscalía General de la República exhibió en un video al corrupto, ya lo acepto de boca propia, y ahora también traidor de Emilio L, exdirector de Pemex porque dicen presentó una denuncia de hechos en contra de Luis Videgaray y del propio expresidente Enrique Peña Nieto, lo hace no con el afán de que se castigue la corrupción sino de salvarse él y para ello no le importa hundir a quienes lo hicieron un poderoso funcionario federal.

Emilio L. fue contratado, que no apresado, por el actual gobierno federal de la Cuarta T que descubrió su debilidad humana, su exceso de cobardía y ahora lo utiliza con fines políticos para mantener al país entretenido en una gran novela política-policiaca cuya trama básicamente se basa en que Lozoya dice nombres, jura tener pruebas y videos para posteriormente entretener al pueblo de México y frenar a los enemigos políticos.

Desde luego, lo ideal es que se castigue a todos los que se les pueda probar que actuaron de mala fe en este país, a quienes hayan cometido delitos, pero no solo que se les deje en casa como a Lozoya sino que en realidad sean trasladados a un penal y les quiten el dinero que hayan obtenido indebidamente.

Y si, entre los presos, no solo por corrupto sino por traidor, también debe estar Emilio L quien prefirió salvar su pellejo.

Y, bueno, Emilio L. es una lección más a los políticos que ahora tendrán que pensarlo dos veces cuando se quieran corromper para beneficio propio y a costa de sus gobernados, ya está visto que nadie está a salvo, ya está visto que a los políticos de ahora no los hacen como los de antes que aguantaban hasta la cárcel si era necesario para salvar el pellejo de sus corruptos jefes, no, lo de hoy es la traición y, créalo, esta jugará un papel muy importante a partir de la fecha, es más, de mi se acuerda en las elecciones del año que viene.

PRETENDEN GOBERNADORES MEJOR TRATO A LOS ESTADOS… Los gobernadores que integran la Alianza Federalista acordaron en Torreón, Coahuila presentar sus posturas en materia de salud, reactivación económica y coordinación fiscal, en el contexto de la pandemia por COVID-19, en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a celebrarse en San Luis Potosí con la presencia del Presidente de la República.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, celebró que tras 6 cartas formales dirigidas por la Alianza al Presidente Andrés Manuel López Obrador, este acercamiento por fin se lleve a cabo para llegar a acuerdos en temas como salud, reactivación económica, coordinación fiscal, entre otros.

“Que llegamos a este acuerdo, en el cual este fin de semana lo estaremos dando a conocer. Temas muy específicos que seguramente, el Presidente de la CONAGO va a tomar a bien ponerlos dentro de la agenda, porque no es un tema de Tamaulipas o de Coahuila, son temas generalizados que se requieren poner hoy en la agenda para ser platicados y consensados entre los diferentes gobernadores. Pero sobre todo, que tenga conocimiento pleno el señor Presidente de la República sobre las preocupaciones, inquietudes y sobre todo, las acciones que se tienen que llevar a cabo en muchos rubros, desde materia de salud, economía, entre muchos otros. Y sobre la segunda pregunta que tiene que ver sobre qué acciones estaremos llevando a cabo si no hay respuestas favorables, pues para eso es la reunión, para eso es la reunión precisamente, para que el Presidente de la República pueda en sí darnos a conocer si va a ser posible la petición que le hemos hecho desde hace ya tiempo, que tiene que ver con la Convención Nacional Hacendaria, entre otras. Y algunos de nosotros, si me permiten mencionarlo, ya hemos utilizado o estamos utilizando la vía legal jurídica para las opciones que tienen que ver, en el caso muy específico de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el caso de Tamaulipas”, expuso el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En la décimo octava reunión de trabajo participaron también el gobernador anfitrión, Miguel Ángel Riquelme Solís; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; José Ignacio Peralta, de Colima, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; y José Rosas Aispuro, de Durango, quien lo hizo de manera virtual, a través de video llamada.

También acordaron definir un esquema de indicadores a considerar para el regreso a clases, para lo cual establecerán una mesa de trabajo con los secretarios de Salud y Educación, con el acompañamiento de Reyes Taméz Guerra, académico y ex Secretario de Educación Pública y Salvador Borrego Alvarado, Director General de Saba Consultores.

UAT CAPACITA A MÁS DE DOS MIL MAESTROS PARA SUS CLASES EN LINEA… Alrededor de dos mil docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han sido capacitados mediante el curso taller “Diseño Instruccional y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje” impartido en línea mediante la plataforma de Microsoft Teams.

La planta docente de la máxima casa de estudios del estado concluyó así el segundo bloque del curso bajo el tema “Construcción de Entornos de Aprendizaje Virtuales”, implementando el diseño y desarrollo de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje e Impartición de Cátedra orientado al uso de las herramientas y tecnologías para las clases en Teams correspondientes al periodo 2020-3.

El bloque impartido del 3 al 10 de agosto a través de la Secretaría Académica de la UAT, tuvo como objetivo capacitar al docente en el análisis y la implementación de aspectos pedagógicos utilizando los elementos de aprendizaje en ambientes virtuales; así como el diseño e incorporación de las herramientas tecnológicas y la integración de los bloques o unidades de cada materia en la plataforma Moodle.

Cabe mencionar que dentro del curso taller de capacitación están programados otros dos bloques consecutivos que abordan temas como: desarrollo de objetos de aprendizaje mediante el uso de recursos multimedia y su integración a la plataforma; y la implementación de la tutoría académica desde la virtualidad.

