Con Plasma tu plasma, invita a salvar vidas

Redacción InfoNorte

NUEVO LEON.- El plasma de un paciente recuperado de COVID-19 puede ser vital para personas que aún están hospitalizadas y en estado crítico: cada donador podrá ayudar a salvar tres vidas.

Es por esto que Alejandra Melo Plaza, exalumna de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Monterrey, creó la campaña Plasma tu plasma, para buscar a adultos o jóvenes voluntarios en redes sociales que donen o impulsen la donación de este componente sanguíneo.

La exalumna, egresada en el semestre de Otoño 2018, señaló que pueden ayudar todas las personas que se hayan recuperado del coronavirus, porque este proceso de restablecimiento genera anticuerpos que ayudan en su sistema para combatir el virus SARS CoV-2 y que se almacenan en su plasma.

Alejandra explicó que los 600 ml que se dona de plasma se dividen en tres bolsas y se canalizan a tres pacientes, por lo que la ayuda del paciente recuperado es muy valiosa para otras personas que están padeciendo esta enfermedad.

La diseñadora gráfica aclaró que Plasma tu plasma es una iniciativa de ciudadanos, que no depende de ningún nivel de Gobierno, pero que apoya a instituciones oficiales para incentivar y orientar en la donación de plasma.

Para este proceso, la campaña cuenta con dos opciones de instituciones receptoras de plasma en la entidad, que son el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Nuevo León y el Hospital San José.

La ExaUDEM se ha nutrido de información a través de páginas oficiales en internet, como la de la Secretaría de Salud estatal y la federal.

La campaña comenzó en Facebook por el perfil de sus usuarios adultos –donde actualmente ha recibido más de 400 mil visitas a todas las publicaciones informativas– y, al poco tiempo, se extendió hacia Instagram, en busca de gente más joven.

A través de las páginas digitales que Alejandra se encarga de alimentar, se ofrece información, se aclaran dudas y se impulsa la donación, todo esto con el apoyo de su familia, especialmente de su mamá, vecinos de su comunidad, médicos hombres y mujeres y la activista Socorro Torres.

Para la imagen gráfica de la campaña, Alejandra se inspiró en los colores de la sangre y el plasma: rojo y amarillo, y de ahí surgió la paleta de colores, porque como diseñadora sabía que la imagen, los colores y el texto –en mayúsculas, como llamados de alerta– iban a ser de suma importancia para llamar la atención.

Alejandra afirmó que la UDEM le proporcionó las herramientas para ser la diseñadora que actualmente es, pero también le enseñó los valores que tiene gracias a sus maestros y compañeros.

¿CÓMO SER DONADOR?

Las personas que estén interesadas en participar como donadores cuentan con dos opciones: la altruista, en la que el voluntario acude al centro receptor de plasma para beneficiar a personas no conocidas, o la directa, en la que puede elegir al paciente favorecido.

Si el donador decide acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea o al Hospital San José, deberá de primero programar una cita para hacer una evaluación de anticuerpos por medio de un análisis de sangre, con lo que se determina si es candidato para ceder plasma.

Al ser aprobado, el voluntario procederá a la donación, que se desarrolla en hora y media aproximadamente, y, al término, se le pide al donador no realizar ningún esfuerzo físico.

El proceso de donación de plasma cuenta con una lista de requisitos, como el diagnóstico positivo para COVID-19 y la prueba de seguimiento negativa de la misma enfermedad, hacer ayuno de seis horas, cumplir dos semanas sin síntomas antes de donar, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, no usar insulina, no tener embarazos previamente, no haber tenido una transfusión sanguínea en el último año, no haberse realizado tatuajes en los últimos cuatro meses, ni una cirugía previa en los últimos seis meses.

La meta principal de Alejandra con Plasma tu plasma es que todos los días se salven vidas por medio de la donación, pero constantemente se cuestiona si habrá alguna fecha final para este proyecto, porque no ve en la cercanía el término de la situación de contingencia en el país.

“Lamentablemente, sí ha habido momentos en los que he tenido que dar pésames a personas que siguen en contacto con el proyecto y la razón es porque no alcanzaron a encontrar donador; es desgarrador y, por eso mismo, no dejo un día el proyecto”, relató.

Comentó que parte de lo que hace difícil esta campaña es la necesidad de una pronta respuesta en los sitios virtuales ante las solicitudes de apoyo; en ocasiones, se requiere responder incluso de madrugada y ella es la única encargada de manejar las redes sociales.

La ahora activista mencionó que nunca imaginó que su inquietud inicial por ayudar se convertiría en el actual proyecto que promueve e informa a familias para realizar o recibir donación de plasma.

“Desde que inició la pandemia, siempre tuve la inquietud de querer ayudar desde mi trinchera; no encontraba una fórmula que me hiciera sentir que realmente estaba apoyando en la situación hasta que me empecé a informar de la gran necesidad que había en la donación de plasma y me di cuenta de que se tenía que hacer algo grande”, manifestó.

Las personas interesadas en sumarse como donadores de plasma pueden buscar contactarse a través de redes sociales como Plasma tu plasma en Facebook, Twitter e Instagram.