¿Qué es la Fundación Carlos Slim?

La Fundación Carlos Slim fue creada en 1986, con programas de alto impacto, enfocados a la población más vulnerable en América Latina, la Fundación Carlos Slim ha beneficiado a millones de personas, indica la información en su página web.

Indica que la Fundación Carlos Slim es una organización sin fines de lucro, comprometida con la generación de soluciones innovadoras para fortalecer los servicios de salud en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

“Está comprometida con la transparencia, la diseminación del conocimiento y la rendición de cuentas. No tiene ningún conflicto de interés, no persigue fines comerciales, no promueve la adquisición de productos o servicios, ni opera con terceros intermediarios”, se añade.

La Fundación desarrolla programas en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así como de sus comunidades.

“Nuestro enfoque para solucionar rezagos sociales es el mismo que en la actividad empresarial. Primero, identificando y encontrando las soluciones. Segundo, aportar los recursos necesarios para resolver el problema. Este enfoque es diferente al de primero aportar los recursos y después definir cómo se utilizan”.