Marco A. Vázquez

Ingratos…

Mientras el pueblo lucha contra el coronavirus y en busca de algo de dinero han aparecido unos gandallas, así hay que decirlo porque eso son, nefastos, personajes que piensan que a río revuelto debe haber ganancia de pescadores, aunque en realidad se trate más de un asalto que de otra cosa.

Es el caso de las mesas directivas de padres de familia de las escuelas “publicas” y sus patrocinadores desde las direcciones de estas, ellos están haciendo, ahora sí, su agosto, con las cuotas escolares ya que en algunos casos cobran el ingreso de los niños como si fueran colegios particulares y, todavía más, se reservan el derecho de admisión como si la escuela fuera un negocio propio.

Ejemplos hay muchos, secundarias y primarias donde todo complican y no se puede avanzar ni un pasito si entre la papelería a entregar para las inscripciones no se encuentra el baucher de pago en los bancos aunque algunos lo prefieren en efectivo ya que saben es menos fiscalizable, las asociaciones de padres de familia hacen y deshacen a su antojo y, le repito, se reservan hasta el derecho de admisión cuyo boleto para los niños son billetes, muchos billetes, o por lo menos es lo que se presume.

Obvio que muchos padres de familia pusieron el grito en el cielo por lo elevado de las inscripciones, mil 500 pesos y más que, en una escuela con algo de demanda se llega a convertir hasta dos millones de pesos de los que nadie sabe en que se invierten pero se puede intuir al ver a algunos con camionetas nuevas.

Lo increíble es que nadie les ponga un freno, es más, que se alienten versiones inverosímiles de lo que se pretende hacer con ese dinero nomás para que los padres de familia crean que se invierte en algo, en una secundaria de la capital, por ejemplo, la directiva de padres de familia les está diciendo a los papás que van a gastar todo en comprar un software para que sus niños reciban mejor las clases en su casa, como si la gente no supiera que los horarios se cumplen con plataformas gratuitas como el facebook, whatsapp, Skype y otras.

La verdad es que la escuela pública de Tamaulipas deja mucho que desear, los directivos de las mismas siguen considerando que las instituciones son propias y en complicidad con un grupito de padres de familia, manejado al antojo, cobran cuotas escolares a placer sin importar la situación económica de los padres de familia.

No, no crea que se conforman con esas cuotas, igual se ha detectado que exigen los famosos moches a proveedores de uniformes por lo que los van a exigir aunque las clases sean a distancia y, en casos todavía más desagradables, también les piden moche a quienes proveen los alimentos en algunas instituciones de las que trabajan en el régimen de tiempo completo de las cuales ya no sabemos cuál será el fin para el siguiente periodo.

El ciudadano está indefenso mientras las instituciones educativas los saquean, los someten a altos grados de estrés al exigirles cosas que ni siquiera saben cuando se van a utilizar porque las clases a distancia se pudieran extender hasta que todos los maestros y personal administrativo sean vacunados contra el coronavirus al igual que los niños.

De verdad, es tiempo de defender a los que menos tienen y por nada del mundo, debemos permitir que los directores de primarias y secundarias, seguramente con secuaces en la Secretaria de Educación y el SNTE, pongan en riesgo el futuro de los niños, que los condenen a ir a escuelas lejanas a sus casas con el gasto y los riesgos que ello implica

La queja de las cuotas escolares en este momento es generalizada, una porque muchas escuelas están cobrando más que el año pasado y dos porque nadie sabe que se hizo con el dinero que se tenía presupuestado el último trimestre del ciclo anterior ni lo que se piensa hacer con lo que se recaude los primeros meses de este que viene.

Ojalá la violación de los derechos de los niños a la educación sea castigada por alguien y que la Secretaria de Educación se aplique, eso no debe quedar impune, es más, se debe investigar hasta las últimas consecuencias porque están jugando con el futuro de los estudiantes.

Dentro de todo, ya también es necesario que todas las escuelas vayan emparejando su calidad, que se busquen mecanismos para que sean atractivas o resulten similares a las de mayor demanda de tal forma que los padres de familia prefieran la más cercana a sus casas o sus trabajos en lugar de otra que se ponga de moda.

Igual es tiempo buscar las escuelas que han privilegiado las cuotas escolares y han condicionado inscripciones a cambio de estas, es tiempo de cazar a los ingratos porque estamos en una crisis económica y pocas traen dinero en sus bolsas en este momento y, de veras, ya no se debe permitir este agandalle, este asalto a quienes desean que sus hijos tengan un futuro mejor al propio…

INVESTIGADORES DE LA UAT TRABAJAN EN PROPUESTAS … Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) colaboran en la propuesta de un Modelo Ideal Mexicano de Comisión Fílmica en Tampico, que contribuya en el fortalecimiento de la industria audiovisual local.

La propuesta, nace de la participación de los investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS), el Dr. Jorge Nieto Malpica y la Dra. María Eugenia Rosas Rodríguez, con los investigadores Marcelo Martínez Hermida y Emilio Alhambra Sempere, de las universidades españolas de Santiago de Compostela y Alicante, respectivamente.

De acuerdo con el trabajo desarrollado, la propuesta se basa en el estudio denominado “Las Comisiones Fílmicas de España. La experiencia de la Comunidad Valenciana. Film Commission (Valencia Región FC)”, y destaca la necesidad de crear Comisiones Fílmicas en México, ante la escasez de este tipo de organismos que contribuyan al fortalecimiento de la industria audiovisual local.

En su trabajo, los especialistas, explican que una Comisión Fílmica comprende oficinas gubernamentales que dan servicios de asesoría y apoyo a las producciones cinematográficas y/o audiovisuales de toda índole, tanto nacionales como extranjeros, generando, además, empleos directos e indirectos a pequeñas y medianas industrias y contribuyen al desarrollo regional y promoción de su Estado.

Aseguran que dicho estudio es viable para poner en marcha un proyecto de esta índole en Tampico y en la región de La Huasteca, ya que la zona cuenta con localizaciones atractivas (patrimonio monumental), infraestructura de servicios y recursos materiales, así como el capital humano.

Cabe señalar que el artículo científico completo está disponible en el sitio web http://www.fadycs.uat.edu.mx/p_nieto_malpica.html en donde se puede tener acceso también a otras publicaciones de los profesores investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

COMPRA MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO PRUEBAS RAPIDAS DE COVID 19… El gobierno municipal autorizó la compra de mil 500 pruebas rápidas que se aplicarán a personas vulnerables, sospechosas de Covid-19 que presenten síntomas y tengan una enfermedad agregada.

Las pruebas son de un laboratorio nacional comentó el presidente municipal Enrique Rivas y recalcó la coordinación del municipio con las autoridades de salud para optimizar el recurso.

“Queremos evitar una aglomeración de personas que deseen se les tome la muestra, lo estamos planeando de manera estratégica para que sea en beneficio principalmente del segmento vulnerable de la población y no poner en riesgo a la ciudadanía ni al personal al realizar estas pruebas”, señaló.

Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal, informó que se tiene considerado tres puntos estratégicos en la ciudad para la toma de muestras.

“Se tiene pensado un proceso de logística en tres puntos de la ciudad dentro de las oficinas que tiene Protección Civil, donde sean resguardadas y con divisiones para que acuda la gente a tomarse la muestra de manera organizada”, indicó.

Destacó que sólo se tomará la prueba rápida a personas que se hayan comunicado a las líneas Covid-NLD y a través de ciertos filtros serán canalizados a estos puntos.

“Serán consideradas personas mayores de 50 años, que presenten sintomatología, con obesidad o alguna enfermedad asociada, por lo que se espera realizar entre 50 a 100 muestras diarias”, dijo.

El anuncio lo dio en la reunión del Comité de Salud Municipal celebrado este miércoles de manera virtual, donde también comentó que en caso de salir positiva una persona se le indicará el tratamiento a seguir para su recuperación.

También se entregarán trípticos informativos de cuidados preventivos.

Por ello, el doctor Jaime Emilio Gutiérrez trabaja de manera conjunta con Omar Enríquez, director de Protección Civil y Bomberos, para determinar el lugar donde se instalarán los módulos para la toma de muestras dentro de las estaciones.

Por último, Rivas Cuéllar agregó que posteriormente se analizará si se requiere adquirir más pruebas rápidas o se canalizarán a través de otro laboratorio en la ciudad.

