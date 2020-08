Martha Isabel Alvarado



Hay de videos a videos



.-Sale el primer video, del caso Lozoya

.-¿Será ese el ‘plato fuerte’ de la ‘4-T’?

.-Maki Ortiz y su ‘desmentido’ en redes

.-Susana Prieto, comete tremenda pifia



Por fin, ha salido a la luz el primer video relacionado con el caso LOZOYA, vinculado a supuestos sobornos que se habrían repartido en el Senado de la República, entre 2013 y 2014, época en que fue aprobada la Reforma Energética de ENRIQUE PEÑA NIETO.



Desde que el ex Director de Pemex EMILIO LOZOYA llegó a México, extraditado voluntariamente desde España, el 17 de julio pasado, sin faltar un solo día, el Presidente LÓPEZ OBRADOR ha estado pidiendo, desde sus conferencias mañaneras, que se dé a conocer el material de video aportado por el indiciado.



Incluso AMLO ha pedido al Fiscal ALEJANDRO GERTZ, que busque la manera de que públicamente se difundan las videograbaciones, supuestamente aportadas por Lozoya Austin.



Obviamente, AMLO no es abogado, y, por tanto, no sabe que, de incurrir en tal cosa, el titular de la FGR estaría violando el Debido Proceso. Tampoco lo asesora nadie al respecto.



El caso es que ayer salió a la luz el primer video, pero la verdad, las tomas no son muy explícitas, ya que se aprecia la mayor parte de tiempo una pared, y muy apenas los ‘pelados’ que se encargaron de la ‘operación’, así como las maletas de billetes.



Nada que ver este video, comparado con aquel en que el empresario argentino CARLOS AHUMADA se grabó a sí mismo, en 2003, entregándole fajos de dinero a RENÉ BEJARANO, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del DF.

Video-escándalo a raíz del cual, Bejarano quedó ‘etiquetado’ para siempre como “El Señor de la Ligas”, bajo un supuesto Acuerdo de Ahumada con el entonces Senador DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS y el ex Presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI.



En este primer video que se ha dado a conocer del caso Lozoya, aparece una persona de nombre GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO, quien trabajó en el Senado y actualmente es Secretario Particular del gobernador de Querétaro, PANCHO DOMÍNGUEZ.



Ojalá que ese video no sea el ‘platillo fuerte’ que el ex Director de Pemex ofreció, a cambio de todos los privilegios que le ha otorgado el gobierno mexicano. De ser así, los habría ‘chamaqueado’ el famoso “Principito”.



Y tanto que lo ha ‘cacaraqueado’ Ya Saben Quién.



Algo que llama la atención es que, invariablemente, cada que AMLO alude al ex Director de Pemex, lo llama “el señor Lozoya”, con un dejo de consideración y respeto.



En cambio, el Fiscal Gertz, en la única aparición pública que ha hecho para informar los delitos de que se acusa a Lozoya, (25 días después de que fue traído a México), lo alude como “individuo”.



Aprovechando la ocasión, la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, publicó ayer el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:



“Los difamadores de siempre, ponen en una página que yo recibí dinero a cambio de votar a favor de la Reforma Energética, mienten!. Ni conozco al Sr. Lozoya y niego rotundamente haber recibido algo por votar a favor o en contra de cualquier reforma o instrumento legislativo”.



De lo que no dice nada la alcaldesa de Reynosa, es del Software ‘patito’ que ‘opera’ con múltiples fallas en la Oficina del Catastro Municipal, por el que el Ayuntamiento pagó 6 millones 499 mil 874 pesos con 40 centavos a la empresa “EOS Soluciones de R.L. de C.V.”, en una ‘asignación directa’, disfrazada de ‘Licitación’. Cuyos ‘detalles’ publicamos ayer en este espacio.



Refiere un conocedor del tema que, cuando mucho, dicho Software tendría un costo de 500 mil pesos. Nada más para que le calculen cómo se las gasta el Gobierno Municipal de Reynosa, en cuanto a sobre-precios. ¿Y qué dice la Tesorera ESMERALDA CHIMAL?.



Otra que hizo el ‘oso’ de su vida, fue la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, al publicar el pasado viernes un video en el que llora, “como una Magdalena”, por tres ‘desaparecidos’: RAMÓN DÁVILA, JOSÉ MANUEL RAIGOSA y NAHUM MONROY, este último procedente de la Ciudad de México. De lo cual la señora ‘culpó al gobernador de Tamaulipas, y clamó por la intervención del Presidente de México.



Y nada que, mientras Susana sollozaba, los susodichos ‘retozaban’ en la llamada ‘zona del pecado’ de Reynosa. Lo cual dio lugar a que Prieto Terrazas tuviera que ofrecer una supuesta disculpa pública y borrar el video de sus redes sociales, como lo ha hecho con otras publicaciones que la incriminan o comprometen.



CONTRAFUEGO: “Que no quede huella, que no y que no”.

Hasta la próxima.