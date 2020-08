Alianza Federalista vigilará que AMLO cumpla acuerdos: Riquelme

AGENCIAS

COAHUILA.- Este jueves tras la reunión ordinaria de la Conago en San Luis Potosí, durante la que se acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador establecer mesas de trabajo para atender las necesidades de las entidades, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís apuntó que espera que la federación cumpla con los acuerdos establecidos.

Expuso que en su mayoría las entidades federativas enfrentan problemas financieros y de recursos médicos para hacer frente a la pandemia del Coronavirus, por lo que esperan que la federación aporte los recursos que le corresponden.

“Los gobernadores de la Alianza Federalista estaremos revisando en la próxima reunión de Chihuahua, cuál es la situación de los próximos meses o cuál será nuestra participación dentro de la CONAGO, si es que no vemos la respuesta que esperamos o que de alguna forma se tiene la expectativa”, sentenció Riquelme.

Asimismo, el gobernador señaló que los 13 mil millones de pesos anunciados el pasado miércoles por la Secretaría de Hacienda, como parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), no corresponden a un apoyo extraordinario por parte de la Federación, sino, a recursos que corresponden de cada estado de acuerdo a sus participaciones.

Al tiempo que destacó como positivo el hecho de que este fondo se entregue ahora de manera mensual y no trimestral como anteriormente se hacía, “el FEIEF no es más de lo que merecemos como entidad, y como aportadores, algo a lo que sí accedieron y creo que todos los gobernadores de México lo pedimos es a que se nos entregará de forma mensual y no trimestral, eso es bueno, pero tampoco es algo extraordinario”, apuntó.