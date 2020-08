Fabio Capello elogia a Raúl Jiménez

AGENCIAS

Un gran compañero. Raúl Jiménez podría ser el compañero que a Cristiano Ronaldo le hace falta en la Juventus.

Al menos, así lo ve Fabio Capello. El mítico director técnico italiano habló sobre las cualidades de Raúl Jiménez, además de dar su punto de vista sobre el desempeño del Chucky Lozano en el Napoli.

¿Raúl Jiménez debería ir a la Juventus?

“El problema de la Juve es que tienen que vender jugadores para después voltear a ver al mercado. He visto a Raúl Jiménez, es un jugador importante que tiene muchísima calidad, es el jugador ideal para jugar con Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano le ha faltado un Benzema en la Juventus. Este puede ser Raúl Jiménez”, declaró para ESPN.

¿Qué pasa con el Chucky Lozano?

“Me gustaba antes de llegar al Napoli, porque siempre me ha parecido un jugador peligroso, inteligente, sabe moverse muy bien sin balón y con balón. Con (Carlo) Ancelotti jugó buenos partidos, pero nunca jugó a tope como yo lo recordaba. Necesita entender la Liga Italiana, es un fútbol diferente, más difícil, donde te presionan mucho. Creo que con (Gennaro) Gattuso puede tener algo más, si se queda ahí”.

¿Qué le falta al Chucky Lozano?

“Para mí no le falta nada, es posible que el entrenador prefiera uno u otro jugador, pero todas las veces que entró me ha parecido que no le faltaba nada”.