Martha Isabel Alvarado



Entre la Justicia y los Votos



.-¿Titular de la FGR ‘pintado al óleo’?

.-17, los ‘denunciados’ por Emilio “L”

.-Desaparece Barbosa de la Denuncia

.-Al banquillo, irían puros ‘adversarios’



A querer o no, el Fiscal General de la República ALEJANDRO GERTZ, se ha convertido en ‘foco de atención’, al tenor del ‘manoseo’ político-mediático de que estaría siendo objeto el caso LOZOYA.



Dícese que “en política no existen las casualidades”, y por lo mismo, difícil sería pensar que las hay, en torno a un caso de importancia capital, como el ya mencionado.



El Presidente LÓPEZ OBRADOR pidió, a través de su conferencia mañanera, que se dieran a conocer los videos del caso Lozoya…¡y que aparece el primer video en la plataforma de You Tu Be!.



Obviamente, hablamos del video en que aparecen contando y empacando maletas de dinero, los señores RAFAEL CARAVEO y GUILLERMO GUTIÉRREZ, este último Secretario Particular del gobernador de Querétaro, PANCHO DOMÍNGUEZ.



Posteriormente, el Presidente LÓPEZ OBRADOR pidió que se conocieran los nombres de las personas señaladas por LOZOYA AUSTIN por recibir sobornos y participar en actos de corrupción…¡y que aparece la Denuncia donde son mencionados todos ellos!.



¿Cómo fue que ocurrió la ‘filtración’, tanto del video como de la Denuncia de 63 páginas, completita?. Nadie sabe y nadie supo.



La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿Acatará el Fiscal GERTZ MANERO la ‘orden’ que le ha dado AMLO, de que “informe todo sobre el caso Lozoya al pueblo, para garantizar el derecho a la información”?.



Opinan expertos en Derecho, que lo anterior equivale a una ‘invitación’ al Fiscal Gertz a que cometa un delito, violando el Debido Proceso Legal, tutelado por los artículos 14 y 16 constitucionales.



No es por intrigar, pero con tantas ‘filtraciones’, ya hasta parece que el Fiscal está ‘pintado al óleo’. Y es que, cuando de dar órdenes para que se cumplan sus deseos se trata, AMLO ‘no respeta pelo ni color’.



Habría que recordar lo acontecido en una conferencia mañanera del 31 de octubre del 2019, en que AMLO ordenó al General Secretario de la Defensa Nacional, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, que diese a conocer la identidad del elemento responsable del operativo en que fue capturado, y posteriormente liberado, OVIDIO GUZMÁN.



¿Lo recuerdan?. “Teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, teniente coronel Verde, como el color verde. Él es el responsable de este grupo, él es el que maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura”, respondió el General Sandoval, que en un principio se había reservado ese dato.



Ya que hablamos de nombres, estos son los 17, correspondientes a igual número de personas, que aparecen en la Denuncia de Lozoya:



ENRIQUE PEÑA NIETO, FELIPE CALDERÓN, LUIS VIDEGARAY CASO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, SALVADOR VEGA CASILLAS, JOSÉ LUIS LAVALLE MAURY, DAVID PENCHYNA GRUB, RICARDO ANAYA CORTEZ, OSIRIS HERNÁNDEZ, ERNESTO CORDERO ARROYO, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, CARLOS TREVIÑO MEDINA, RAFAEL CARAVEO OPENGO, LOURDES MENDOZA y CARLOS SALINAS DE GORTARI.



Algo pasó, ya que en una primera ‘filtración’ que hubo, de un fragmento de esta Denuncia de Lozoya, aparecía también el ex gobernador de Puebla, MIGUEL BARBOSA, pero luego ‘desapareció’, ‘como por arte de magia’. ¿Acaso por ser de Morena?.



¿Estamos hablando de una Denuncia ‘cuchareada’?. Es pregunta.



Consultado sobre si las ‘filtraciones’ del video y la Denuncia del caso Lozoya (que el propio AMLO ha dado por buenos), violan o no el Debido Proceso, el Doctor en Derecho, JOSÉ MARÍA SOBERANES DIEZ, especialista en Derecho Constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, no dudo en decir que sí.



Como ejemplo, Soberanes Diez trajo a colación el caso de la francesa FLORENCE CASSEZ, que hace 14 años salió libre, precisamente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que en su caso se había generado “un ambiente de opinión pública” con la filtración de un video a los Medios de Comunicación, lo cual habría viciado de origen el Debido Proceso.



“Aquí hubo que decidir entre la justicia y los votos, y se eligieron votos”, concluyó Soberanes sobre el caso Lozoya, respecto a la actitud adoptada por el gobierno de la “4-T”.



Hoy es cumpleaños de los ex Senadores AMIRA GÓMEZ y JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO, quienes seguramente recibirán parabienes y congratulaciones de sus muchas amistades. Felicidades.



CONTRAFUEGO: Temporada de ‘blancas palomas’.

Hasta la próxima.