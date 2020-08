Kim Kardashian presume su cuerpo en las playas de Cabo San Lucas

AGENCIAS

Kim Kardashian demostró que le gusta trabajar duro y si es domingo tampoco le da problema, ya que volvió a sus deberes profesionales posando para una sesión de fotos en Cabo San Lucas, México.

Este domingo, la estrella de telerealidad de 39 años lucía fenomenal mostrando sus famosas curvas en un bikini rosa intenso apenas visible.

Se dijo que la personalidad de “Keeping Up with the Kardashians” participaba en un rodaje de su gama de belleza KKW. Sin embargo, Kanye, de 43 años, no pareció estar presente en la sesión de fotos después de que, según los informes, voló de regreso a Los Ángeles para estar con su esposa e hijos este fin de semana.