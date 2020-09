Martha Isabel Alvarado



‘Matan víbora en viernes’



.-Mañanera con CDV, ‘como anillo al dedo’

.-AMLO ‘pondera’ a Maki Ortiz, en colonias

.-‘Súper delegado’, en su típico ‘perfil bajo’

.-La visita que ‘volvió loca’ a Ivette Bermea



La tan esperada visita del Presidente LÓPEZ OBRADOR a Tamaulipas, dejó en el aire muchas interrogantes, sobre temas que no se tocaron durante la misma, como el del campo, que es “esencial”, por usar un término muy socorrido en los tiempos actuales.



Como era de esperarse, la primera pregunta (de la mañanera del viernes) versó sobre los señalamientos y acusaciones que a ultimas fechas han sido imputados al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, formulada ésta por GASPAR VELA de “La Octava”.



Pregunta que aprovechó Cabeza de Vaca, para argumentar:



“Usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios cuando vieron que liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques hacia su persona, grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación, es más, como usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero”, dicho lo cual, mirando al Presidente.



“Quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra”. “Y como dicen aquí en mi tierra, a ver quién se cansa primero. Si ellos en atacarme, difamarme, calumniarme y mentir todos los días o, por otro lado, nosotros, un servidor, que se va a poner a trabajar para sacar adelante a Tamaulipas”, advirtió.



Podría decirse que, al gobernador tamaulipeco, le vino “como anillo al dedo” la intervención del Secretario de Marina, Almirante RAFAEL OJEDA DURÁN, quien desglosó los indicadores delictivos de Tamaulipas, la mayoría de los cuales reportó con tendencia a la baja.



A nuestro parecer, la mejor pregunta fue la de la compañera DAISY HERRERA, de “El Mercurio de Tamaulipas”, que abarcó: La corrupción en las aduanas de Tamaulipas; la desigualdad de oportunidades en ambos lados del río Bravo, relacionadas al TLC y el T-MEC; además del ‘uso electoral’ que de AMLO hace DONALD TRUMP.



Lo cual utilizó el Presidente para su consabida “clase de historia”, que ‘imparte’ en las mañaneras, aludiendo al ex Presidente de México MANUEL GONZÁLEZ, que era de Tamaulipas, compadre de PORFIRIO DÍAZ. “Él dio continuidad a que la frontera fuese zona libre”, señaló.



(Según se sabe, la que fuera Primera Dama de Tamaulipas, ADRIANA GONZÁLEZ, hoy ex esposa del gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ, pertenece al árbol genealógico de dicho ex Presidente de México).



Ante la tenaz insistencia de Daisy Herrera sobre la aparición de AMLO en un spot de Trump, el tabasqueño tuvo que escudarse en su típico argumento: “Soy dueño de mi silencio. No tengo opinión”.



El que mantuvo perfil bajo durante toda la gira de AMLO, fue el ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, respecto a quien, sorprendió de sobremanera, el ‘saludo cordial’ que el Gobernador CABEZA DE VACA, le dedicó desde el micrófono, durante el evento de Matamoros.



¿Acaso será por lo que ha trascendido, de que el Gobernador le ‘gestionó’ a “JR” la atención médica que recibió en Nuevo León, ahora que estuvo enfermo de Covid?.



“En la cama y en la cárcel se conoce a los amigos”. Y a los parientes.



Por su parte, la alcaldesa MAKI ORTIZ, andaba ‘loca de contento’, ante la mención elogiosa que -leyendo una tarjeta- hizo de ella AMLO, en el evento de colonias. Algo que más de uno interpretó como ‘acuse de recibo’, del ‘mensaje’ registrado en la mañanera.



Que, en eso, el que puso la ‘jiribilla’, fue el jovenazo ROMÁN MEYER.



Simpatizantes de Ortíz Domínguez ‘incendiaron’ los grupos de chat y otras plataformas digitales, re-enviando el video alusivo a ese momento. Y hasta hubo quien, desde ya, la ‘declaró’ candidata de Morena a la gubernatura, por este sólo hecho. ¡Válgame Dios!.



No hace mucho, en noviembre pasado, los llamados “Servidores de la Nación” instalaron Mesas de Recepción de Datos en la plaza principal de Reynosa, para apuntar a Discapacitados, Personas de la tercera edad y Jóvenes, a fin de asignar Becas y Apoyos de la “4-T”. La Primera Autoridad los mandó desalojar mediante personal de Inspección y Vigilancia, aduciendo que no contaban con permiso. ¿Lo recuerdan?. Tuvieron que ‘mudarse’ a la Plaza Niños Héroes.



Otra que “mató víbora en viernes”, fue la diputada local IVETTE BERMEA (esposa de CHITO GARCÍA), quien se puso contentísima, por el hecho de recibir en su casa al Senador ISMAEL CABEZA DE VACA, que llegó a la hora de la Comida, acompañado del ex dirigente del PAN, KIKO ELIZONDO y su hija PERLA ELIZONDO QUINTANILLA, quien cobra como 15º. Regidora del Cabildo de Matamoros.



CONTRAFUEGO: La ‘ley’ del video, hace y deshace.

Hasta la próxima.