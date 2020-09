Realizan curso “Formación de Liderazgo Político Humanista y Participación Ciudadana”

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades de liderazgo y prácticas humanistas de la ciudadanía, el curso de “Formación de Liderazgo Político Humanista y Participación Ciudadana” impartido por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Tamaulipas, a cargo del dirigente Luis “Cachorro” Cantú, llegó a su segundo día de actividad.

La tarde de ayer, en punto de las 17:00 horas y a través de la plataforma digital Zoom, tocó el turno del capacitador humanista Francisco Chávez Camargo, quien presentó el tema “Servidor Público Humanista”, ante la asistencia en línea de militantes y simpatizantes del partido, así como público en general de todos los municipios de la entidad.

El ponente explicó que la finalidad principal de la conferencia, es que los servidores públicos conozcan las características, formas de interactuar y requerimientos de un servidor humanista y su desempeño en un gobierno centrado en la persona.

“Somos servidores públicos, pero no somos más ni menos que nadie. En el ambiente laboral, así ocupemos el cargo de director, titular de una Secretaría o presidente de una institución, nuestro trato y atención debe ser el mismo tanto para quienes ocupan puestos homólogos, como para el personal de limpieza. Saludar, sonreír, aprenderse los nombres de nuestros compañeros de trabajo. Estos aspectos no cuestan nada, y valen mucho”.

El presentador se refirió a lo que, desde su punto de vista, considera una formula desastrosa en política, además de la importancia de que los servidores públicos se sigan preparando constantemente y así ofrecer un mejor desempeño en su área laboral.

“No es ningún secreto y se los digo por experiencia, porque lo he visto, lo he vivido en diferentes lugares donde me ha tocado trabajar: la ignorancia y la soberbia son aspectos que, combinados, representan la fórmula ideal si quieres fracasar en la política, es lo peor. Quizá puedas no conocer mucho sobre determinado tema, pero puedes preguntar y aprender, tratar de ser humilde y reconocer los errores. O puedes saber mucho, tener amplio conocimiento sobre el tema que desarrollas, pero al mismo tiempo creerte más que los demás por el hecho de contar con dichos conocimientos. Sin embargo, lo peor es cuando no sabes nada, cuando eres ignorante, pero también soberbio. Fracaso asegurado”.

Finalmente, Chávez Camargo mencionó que México entero tiene los ojos puestos en Tamaulipas gracias a los logros conseguidos por la administración estatal que preside el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todo su equipo de trabajo, quienes han tenido presencia en todos los municipios para reforzar rubros olvidados por el Gobierno Federal actual, el cual ha desilusionado a la mayor parte del pueblo mexicano.

“La gente esperaba mucho y ha recibido muy poco. Afortunadamente, y espero que no sea tarde, han abierto los ojos y se han dado cuenta que ese no era el camino. Aquí en Tamaulipas hay un gobierno estatal que se preocupa y se ocupa de los problemas que aquejan a la ciudadanía, eso es muy importante. Por eso se han conseguido tantos logros y se han ocupado puestos de primeros lugares en muchos rankings que miden la eficiencia de las administraciones públicas estatales en diversos rubros. Tamaulipas está ahí, y hay que valorar eso”.

Durante el resto de la semana se realizarán más conferencias, todas de 17:00 a 19:00 horas, para militantes y simpatizantes del partido, así como público en general.

Cabe destacar que este curso forma parte de varias presentaciones que se están llevando a cabo dentro de la Semana Virtual, gracias al interés del Presidente del PAN Tamaulipas, Luis Cantú Galván, de fortalecer las practicas humanistas y el liderazgo por parte de los servidores públicos y la ciudadanía, para crear una mejor sociedad, fuerte y solidaria.