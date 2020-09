Marco A. Vázquez

El karma existe…

Este lunes 7 de septiembre el INE dio por inaugurado el año electoral que no es otra cosa que el arranque de los trabajos rumbo a las elecciones que se tendrán allá por junio del próximo año, a nivel federal se va renovar la Cámara de Diputados y en Tamaulipas tendremos el privilegio de elegir 43 presidentes municipales con sus respectivos Cabildos, y también Diputados locales.

Todos los Diputados tendrán derecho a la reelección, aunque quien sabe si lo merezcan, ya el ciudadano tendrá tiempo para analizar que hizo cada uno de ellos, en que beneficiaron a sus representados o como fue que trabajaron para que a Tamaulipas le vaya mejor.

Los alcaldes tienen la misma suerte, si sus partidos políticos avalan su trabajo podrán ser candidatos para reelegirse y manejar nuevamente los presupuestos públicos, dejar de hacer o hacer todo lo que han hecho hasta ahora y darse ciertos lujos como el tener guaruras para la tranquilidad suya y de sus familias, viajar muy seguros en camionetas blindadas, entre otras cosas.

Como en el caso de los Diputados igual existen muchos alcaldes que quieren reelegirse nomás porque son muy cínicos ya que en lugar de aspirar a un puesto de elección popular los deberían tener tras las rejas por el robo del dinero público, ya por lo menos, por negligentes, por no hacer su trabajo en bacheo, recolección de basura, alumbrado público u obras municipales que sean de beneficio al pueblo al que hasta hoy solo le pagan con desprecio y abandono el darles el honor más alto que puede tener un ciudadano, ser presidente de su municipio.

Aquí en lo cortito, en la Capital Ciudad Victoria, deje decirle que iniciamos el año electoral como la cuarta peor ciudad de México para vivir según el análisis de una empresa llamada Centro de Estudios de Opinión y el cual se pública por la reconocida marca Forbes, según los analistas se tomo en cuenta la calidad de vida, el trabajo de los gobiernos municipales, entre otras cosas.

Las condiciones tal vez sean diferentes en cada uno de los municipios sin embargo es innegable que el ejercicio del poder ha desgastado a las autoridades municipales que van a sufrir para obtener el refrendo de sus ciudadanos si es que sus partidos se los permiten.

Que significa eso, pues algo muy sencillo, que en Tamaulipas los ciudadanos nos debemos dar a la tarea de elegir bien a nuestros siguientes alcaldes, Diputados y hasta revisar a fondo quienes serán los candidatos a regidores y síndicos, ya no podemos ser indolentes y votar por odio o por una despensa, no podemos ser flojos como para no revisar el historial de cada candidata o candidato porque nos debe quedar claro, sobre todo, que nuestro odio o flojera nos puede costar caro, como ahora que parece que el karma existe y las condiciones de nuestra querida capital solo son el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en la elección del 2018, si cuando elegimos a los que hoy despachan en el 17…

Ahora, en esto del desgaste en el ejercicio del poder y la elección del próximo año los bandos con más posibilidades de ganar elecciones, hasta ahora, como son el PAN y Morena se han dedicado a difundir resultados de encuestas que favorecen o perjudican a sus liderazgos, los del PAN, por ejemplo, ayer dieron a conocer resultados de dos empresas que colocan al gobernador como altamente competitivo a nivel nacional ocupando un puesto entre los primeros cinco evaluados.

Los panistas y seguidores de Francisco García Cabeza de Vaca dicen que gracias a su política en materia de desarrollo económico, empleo, salud y seguridad pública superó las dos consultas sobre el desempeño de Gobernadores del país, con tan buenas calificaciones que colocaron al Gobernador en el top 5 de los mandatarios mejor evaluados.

Los panistas sustentan sus dichos en resultados de ejercicios de las firmas Arias Consultores y C&E Research que se divulgaron este lunes los resultados de encuestas realizadas para medir el desempeño de los Gobernadores y Gobernadora del país, así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El Gobernador de Tamaulipas se ha mantenido entre los primeros lugares de evaluación durante los últimos 18 meses con ambas firmas.

En el caso de la encuesta de Arias Consultores, que fue levantada durante la última semana de agosto, el mandatario tamaulipeco obtuvo una aprobación del 51.9 por ciento, ubicándolo en el lugar número 5 apenas 2.3 por ciento por debajo del primer sitio y dice la firma que obtuvo resultados sobresalientes en los apartados de mandatarios que inspiran más confianza y mejora de servicios de salud, ubicándose en el segundo lugar, además de las secciones de obra pública y economía y empleo, en donde se colocó en el tercer lugar de la evaluación.

El ejercicio realizado por la firma C&E Research también ubica a García Cabeza de Vaca en quinto lugar con un nivel de aprobación del 58.2 por ciento con esta firma sobresale en las encuestas relacionadas con desarrollo económico y generación de empleo y el 66 por ciento de los encuestados votaría a favor de su continuación como mandatario en caso de haber un referéndum.

La encuesta de C&E Research indica que el 57 por ciento de los encuestados desaprueban el trabajo realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así irán los partidos rumbo a la elección del 2021 que comenzó desde hace muchos años aunque el INE apenas la haya inaugurado formalmente.

SANITIZAN CAMPUS DE LA UAT… Por instrucciones del Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la máxima casa de estudios, La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha trabajos de mantenimiento de la infraestructura física y de sanitización de oficinas, espacios públicos y áreas comunes del Centro Universitario Sur (CUS).

El programa se lleva a cabo a través de la Dirección de Gestión Operativa y consiste en la rehabilitación de los principales accesos viales; pintura en los parabúses ubicados en el circuito universitario; el cambio de lámpara de luz incandescente a luz led; y pintura en las áreas de casetas, las cuales se ubican en los diferentes accesos al campus.

De igual forma se trabajó en la fumigación-desinfección de instalaciones y perímetros de las diversas facultades, para prevenir enfermedades como el Dengue y COVID-19, al igual que el mantenimiento a las áreas verdes y jardines.

Resaltó el permanente apoyo del Departamento de Protección Universitaria, que ha implementado el protocolo de prevención contra el COVID-19, con la aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura e instalación de tapetes de desinfección, en los accesos a las oficinas administrativas y facultades en el Campus Sur.

