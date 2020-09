Marco A. Vázquez

Ahora empieza lo bueno…

Los round de sombra, el uso de sparring y hasta los pleitos “amistosos” entre los políticos de Tamaulipas ya quedaron atrás, ahora viene lo bueno, los ataques directos al corazón de los aspirantes y, sobre todo, la lucha encarnizada por las candidaturas al interior de los partidos.

Este domingo 12 de septiembre el presidente consejero del IETAM, dio el banderazo inicial de la elección que será allá por junio del siguiente año y lo hizo de la siguiente manera.

“La elección que hoy inicia es histórica por múltiples consideraciones: el próximo 6 de junio se renovarán más de 21 mil cargos de elección popular a nivel nacional; de los cuales, 36 diputaciones, 43 alcaldías, 57 sindicaturas y 405 regidurías, un total de 541 cargos corresponden a Tamaulipas. A nivel nacional, estamos convocadas y convocados a las urnas alrededor de 95 millones de personas, de las cuales aproximadamente 2.7 millones corresponden a Tamaulipas; la posibilidad de reelección en diputaciones y ayuntamientos; por primera vez arribamos a un proceso electivo con reconocimiento pleno a la paridad de género y con la implementación de acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género; y, por supuesto, pero no de manera virtuosa, la incertidumbre y el temor que trajo consigo la pandemia, la cual agravó las precarias condiciones económicas y de vida en una crisis mundial sin precedentes”.

En realidad el discurso solo es para marcar circunstancias, en los hechos es mucho poder político lo que se disputa, para traducirlo en términos que piensan la mayoría de los políticos, son miles de millones de pesos en presupuestos, en sueldos y compensaciones y, créalo, muchos hasta creen que van a recibir una beca de tres años por no hacer nada, por levantar la mano y votar a favor o en contra proyectos que interesen a sus patrocinadores y ya.

¿Sabe usted que hace un Diputado?, ¿qué hace un síndico o un regidor?, esos puestos de elección popular han sido tomados como una beca por muchos políticos durante años y años, a casi todos los que desempeñan esos puestos no se les ve durante todo el periodo que desempeñan su labor, ocurre que ni siquiera hablan cuando tienen sesión de sus órganos, no opinan, no hacen nada ni antes ni después de eso, solo cobran y lo hacen muy bien.

No es poca cosa, existen municipios donde un regidor o síndico gana más de 90 mil pesos al mes y lo hacen sin mover un dedo, solo atienden instrucciones de los alcaldes, firman, votan y a veces ni eso.

Los Diputados igual ganan mucho dinero y han pasado legislaturas en las que no se le conoce ni la voz a dos o tres de los que la componen, para evitar la fatiga no llegan a leer ni las efemérides, agregue a eso que no vuelven a pisar la tierra de sus distritos hasta que ya quiere ocupar otro puesto de elección popular o, en este caso, repetir en el cargo.

Ahí radica la importancia de hacer más política de parte del pueblo, participando es cómo podemos obligar a todos estos personajes a desquitar salarios, a cumplir lo que prometen en sus campañas, a trabajar por los tamaulipecos o sus gobernados en los respectivos municipios.

Aunque no lo crea Síndicos y Regidores, Diputados sobre todo, son muy importantes para que haya un manejo adecuado de los recursos, para que estos se inviertan de manera correcta pero, lamentablemente, pocos de los que son elegidos trabajan en ello, prefieren pasarla como si estuvieran de vacaciones por tres años.

Por eso es por lo que la política, de hoy que inicio formalmente el proceso en adelante, será una arena de lucha en la que todo se valdrá porque para la mayoría de los que participan o quieren participar vale la pena el riesgo y no crea que se van a detener nomás porque si, no, son miles de millones de pesos en presupuesto lo que se disputa por lo que ahora empieza lo bueno, ahora comenzaremos a ver realmente de que están hechos muchos políticos.

MARINA APOYA A TAMAULIPAS… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció a nombre del Gobierno de Tamaulipas y sociedad civil, a la Secretaría Marina Armada de México y al Sector Naval de la Pesca, por su solidaridad y compromiso por recuperar la paz y su incondicional cuidado a las familias tamaulipecas a recuperar la salud durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El Gobernador entregó la condecoración de manera simbólica a un elemento de Sanidad Naval y un Infante de Marina; atestiguó la ceremonia el Contraalmirante César Olivares Acosta, Comandante del Sector Naval La Pesca.

“Tengo el gusto de estar con ustedes en este acto, en el cual la sociedad y el Gobierno del Estado de Tamaulipas dejamos constancia de nuestra gratitud y reconocimiento a la Secretaría Armada de México especialmente al Sector Naval de la Pesca”, expresó el mandatario durante su mensaje.

Mencionó que hoy Tamaulipas ocupa la posición número 25 del ranking nacional en materia de Seguridad, resultados producto de la colaboración de instituciones federales como la Secretaría de Marina, que contribuyen decididamente a reducir los índices delictivos y con ello al avance hacia la recuperación de la paz en todo el territorio tamaulipeco.

“Nuestro reconocimiento a ella (Armada de México), por mi parte, mi Gobierno siempre estará trabajando de la mano con esta institución que se ha ganado no solamente la confianza, sino el respeto y el cariño del pueblo de México” apuntó el gobernador.

