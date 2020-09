Carlos Albert arremete contra el ‘Tata’ por llamado de Santi Giménez

AGENCIAS

La lista de la Selección Mexicana de Gerardo Martino sigue causando polémica entre la prensa y aficionados tricolores.

Ayer Luis Montes explicó su ausencia en el combinado nacional y aunque se dijo agradecido con el ‘Tata’, dejó en claro que le hubiera gustado tener más oportunidad en el Tri.

El comentarista y exfutbolista, Carlos Albert, también criticó un llamado de Martino y fue el del atacante del Cruz Azul, Santiago Giménez, hijo del ‘Chaco’.

“Me parece que el ‘Tata’ Martino ha cometido un error y ese error se parece mucho a los que comenten los personajes argentinos en nuestro futbol. Me preguntó por qué convocó a Santiago Giménez, no le veo méritos como para que lo llamen y coincide con que son argentinos y a mí es lo que no me ha parecido”, declaró Albert en Reacción en Cadena.

Carlos Albert enfatizó que es la primera vez que criticó al ‘Tata’, pero subrayó que el llamado del “Bebote” se debe a los amiguismos de Christian ‘Chaco’ Giménez, su papá, con el cuerpo técnico de Gerardo Martino.

“Llevo mucho tiempo reconociendo el gran trabajo de Gerardo Martino, pero me parece que este llamado no parece a lo que había sido ‘Tata’. No tengo porque cambiar mi punto de vista porque para mí lo más importante en el futbol nacional es la Selección. Es la primera vez que critico a Martino sé la relación que hay entre el Chaco Giménez y el Tata y su cuerpo técnico”, señaló.