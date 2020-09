Martha Isabel Alvarado



No todo ha sido trágico



.-Galardonan a 2 Doctoras tamaulipecas

.-Reconocen méritos en batalla vs Covid

.-Extiende EUA Restricción, un mes más

.-Fracasa, gestión de congresista texano



Si hay algo digno de exaltar y reconocer, pero sobre todo de valorar, en los tiempos actuales, es la labor que están desarrollando los Médicos, personal de enfermería, y todos los involucrados en la prestación de los servicios de Salud, haciéndole frente a la pandemia del Coronavirus, desde hace 6 meses.



No solo los que trabajan en hospitales públicos, también los privados. Son verdaderos héroes y heroínas.



Desde que se registró en México el primer caso de Covid, en febrero pasado, ha sido constante la queja de hombres y mujeres dedicados a la Medicina, de que no se les provee de los insumos necesarios para protegerse en el desarrollo de su trabajo. Esto en instituciones como el IMSS, el ISSSTE y los hospitales que dependen del INSABI.



De acuerdo a datos aportados por la Secretaría de Salud (el pasado 3 de septiembre) existen 104 mil 590 casos confirmados de Coronavirus entre el personal del sector salud, aunado a 1 mil 410 decesos en ese sector, por la misma causa.



En Tamaulipas, la LXIV Legislatura Local aprobó medidas para proteger al personal de Salud, consistentes en penas hasta de 4 años y medio de cárcel, y multas de 26 mil pesos, a quien los agreda.



En el marco de las Fiestas Patrias y el Aniversario 210 de nuestra Independencia, el Gobierno de México galardonó a 58 Profesionales de la Medicina, así como enfermeros y enfermeras, de diversas Instituciones, otorgándoles la presea “Miguel Hidalgo”.



La ceremonia, efectuada frente a Palacio Nacional, fue encabezada por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y el discurso oficial estuvo a cargo de la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO.



Habría que destacar, que dos de las Doctoras homenajeadas son de Tamaulipas. Una de ellas, del Hospital del ISSSTE en Matamoros, y la otra con base en el Hospital General “Rodolfo Torre Cantú”, ubicado en el municipio de Altamira.



Se trata de BEATRIZ ALEJANDRA DE LA GARZA ZEPEDA, de Matamoros, quien, de entrada, manifestó el deseo de compartir este galardón de que ha sido objeto, con todos sus compañeros de trabajo. Sus ‘compañeros de batalla’ contra el Covid-19.



“Es un gran peso el que ahora cargo bajo mi cuello, el imaginarme algún día tener un Reconocimiento como este, nunca lo pensé. Espero que mis hijos Enrique De La Garza y Patricio Sebastian De La Garza, estén orgullosos de mí y pueda yo ser un ejemplo para ellos para que puedan alcanzar sus sueños en su vida, en lo que ellos decidan dedicar su vida y que tomen mi vida como ejemplo”, publicó en sus redes sociales Beatriz Alejandra.



La otra Doctora tamaulipeca galardonada, es NORA HILDA VEGA CAMACHO, de 28 años de edad, recién egresada de la Universidad, quien combina su labor en el Hospital “Rodolfo Torre”, con otro trabajo en la Clínica del DIF.



Tras recibir el mencionado Reconocimiento, comentó Nora Hilda: “Ha sido complicado, porque cuando yo comencé a trabajar, mi esposo y mi hijo se tuvieron que aislar de mí, se fueron a vivir a casa de mi suegra”.



Según se sabe, cuando fue emitida la Convocatoria para trabajar bajo Contrato en el área de Salud, la Doctora Vega Camacho, no dudó en ocupar una plaza y formar parte de la primera línea de batalla contra el Covid-19, enfermedad que, a la fecha, ha cobrado la vida de casi 72 mil personas en México.



Galardón en mano, Vega Camacho expresó: “Me siento muy contenta, porque representa el trabajo de todo un equipo en el Hospital, le han puesto mucho corazón al proceso de esta enfermedad, no todo ha sido trágico”.



Durante la jornada de ayer, se dio a conocer que el Consulado de Estados Unidos extiende la restricción de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, hasta el 21 de octubre. Aquí lo hemos señalado, que la ‘tirada’ es prolongarlo por el resto del año.



El Congresista del Partido Demócrata HENRY CUÉLLAR, presentó el mes pasado una propuesta ante el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, CHAD WOLF, enfocada a reabrir los puentes internacionales (con estrictas medidas de sanitarias), en este caso los que comunican a Nuevo Laredo con Laredo, Texas, a fin de reactivar la economía de aquella zona. Por lo visto, no tuvo éxito.



CONTRAFUEGO: Del algún modo, el 2020 ‘se acabó’ en febrero.

Hasta la próxima.