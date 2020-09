AMLO asegura que se cuenta con 20 mmdp para comprar la vacuna contra Covid

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno cuenta con un monto inicial de 20 mil millones de pesos para comprar la vacuna contra el Covid-19 y si es necesario, señaló, se tendrá más presupuesto para que la población mexicana acceda a las dosis que sean necesarias.

“Podemos decir que contamos de entrada, tenemos disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna y si se requiere más vamos a tener el presupuesto necesario para que se apliquen las dosis que se recomienden a todos los habitantes de nuestro país.

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa, el Ejecutivo federal reiteró que México será de las primeras naciones en tener acceso a esta vacuna y serán los especialistas los que decidan cuáles serán los sectores de la población a los que se les aplicará primero la dosis.

“Ya los especialistas, los médicos nos van a decir a quien es primero, si se tiene que aplicar como se ha dicho al personal médico que está atendiendo a quienes padecen de Covid, luego a quienes tienen enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, otras enfermedades, a los adultos mayores. En fin, pero eso ya se va a decidir en su momento, lo importante es que se sepa que se va a garantizar el derecho a la salud y en este caso que la vacunación será universal, a todos, es decir, no se le va a negar a nadie la posibilidad de que se proteja”, aseveró.

El presidente López Obrador celebró que el gobernador Miguel Barbosa esté bien de salud, puesto que reveló que tenía información de que estaba enfermo.

“Me da mucho gusto, repito estar aquí en Puebla, celebro que esté muy bien de salud el gobernador Miguel Barbosa. Hace unos días me informaron de que estaba mal, me preocupé, ya luego tuve un reporte de que gozaba de cabal salud el gobernador y ahora lo veo muy bien de salud, de ánimo, de semblante, pero sobretodo muy lúcido y me da muchísimo gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla (quien) está trabajando en beneficio de todos los poblanos y está trabajando de manera coordinada con nosotros, estamos trabajando juntos”, dijo.