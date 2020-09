Martha Isabel Alvarado



Ya salió el peine





.-Alejandro Rojas, “deja los rayones”

.-‘Llora’ por piso parejo y luego se va

.-Beto Lara imitando a Mario Delgado

.-Cunde el ‘furor’ por los panorámicos



Una vez más, queda demostrado, que el Senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN es, como dicen en el rancho, “puro pájaro nalgón”.



Apenas ayer, comentamos en este espacio, que Rojas se lamentaba amargamente, diciendo que, en la contienda interna para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena, “no hay piso parejo”.



Consignamos aquí, que el ‘lloriqueo’ de Rojas Díaz Durán era tal, que llegó al grado de culpar -anticipadamente- al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la supuesta falta de equidad en la competencia morenista y del fracaso de la misma.



Pues “ya salió el peine”, como dice otra frase popular. Ahora resulta que, lo que Rojas Díaz Durán quería decir, después de tantos rodeos, es que se baja de la contienda por la dirigencia nacional de Morena.



Según él: “Por tratarse de un proceso fraudulento, ilegal e ilegítimo”.



¡Válgame Dios!. ¿Pues qué no presumía Alejandro Rojas que su ‘padrino’ y compañero de fórmula, el Senador RICARDO MONREAL, lo llevaría a ‘conquistar’ la Presidencia del CEN de Morena?.



¿Será que su ‘padrino’ lo dejó ‘colgado de la brocha’?.



Obviamente, lo que en todo caso le interesaría al Senador Monreal, sería impulsar a su hermano DAVID, para la candidatura de Morena a gobernador de Zacatecas, y no andar “gastando su parque el hurracas”, como Alejandro Rojas, y su ‘proyecto’ por la dirigencia nacional de Morena. ¿Así o más claro?.



A los Monreal no les queda andarse asustando del nepotismo, del color o Partido que sea, ya que ellos son una familia que lo practica ‘con singular alegría’.



Lástima por Alejandro Rojas, otra vez ‘le jugaron el dedo en la boca’.



El fin de semana anduvo este Senador suplente de Morena por Puerto Vallarta, donde juró y perjuró que iba a ‘morenizar’ el estado de Jalisco, y que iba a hacer ganar la presidencia municipal a JAVIER OROZCO.



¿Les suena?. Fue exactamente lo mismo que hizo Rojas Díaz Durán en Ciudad Victoria, en febrero de 2019, durante la conferencia de prensa realizada en céntrico hotel, donde manifestó que sería Coordinador de los 22 candidatos de Morena a las diputaciones locales del estado, y que los haría ganar.



¿Ven por qué decimos que Alejandro Rojas es ‘puro pájaro nalgón’?.



En Reynosa, el que ya le entró a la ‘moda’ de los anuncios panorámicos, es el ex Priista ALBERTO LARA BAZALDÚA, actual diputado local del PAN por el distrito 07.



Como diría AMLO: “¿Quién pompó?”.



Con el pretexto de su Primer Informe (el cual rindió la semana pasada), LARA BAZALDÚA le anda haciendo la competencia al aspirante a la dirigencia nacional de Morena, MARIO DELGADO, que tiene ‘tapizada’ Reynosa, de anuncios espectaculares.



Queda la duda, si Lara Bazaldúa se anda gastando las cuotas sindicales que los trabajadores pagan con el sudor de su frente en esa clase de banalidades, o si ‘rompió su cochinito’ personal para darse ese ‘gustito’.



Las que sí deben gastar, pero en buenos asesores, son las diputadas locales, también del PAN, ROXANA GÓMEZ PÉREZ y JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. Qué es eso de enfrascarse en ‘pleito de comadres’ con la diputada federal plurinominal NOHEMÍ ALEMÁN, que recientemente abandonó las filas de Acción Nacional.



No alcanzan a discernir, Roxana y Juana Alicia, que más ‘favor’ le hacen ellas a Nohemí con tratar de ‘desacreditarla’, considerando que la legisladora federal, ahora ‘adherida’ a la bancada de Morena, nunca se ha hecho notar por su buen desempeño en San Lázaro, o por algún beneficio que haya gestionado para Tamaulipas.



Ni que Nohemí Alemán fuera tan importante.



No es por intrigar, pero Juana y Roxana andan ‘engrandeciendo’ a la diputada Alemán, quien quizá para estas horas, ya les habrá mandado un ramo de rosas, por aquello de la ‘propaganda’ gratis.



En Estados Unidos, hoy es el Primer Debate entre JOE BIDEN y DONALD TRUMP, en la carrera presidencial que culmina en noviembre. Esos ‘encontronazos’, sí vale la pena verlos.



CONTRAFUEGO: ‘Pelear con un loco, es engrandecerlo’.

Hasta la próxima.