Martha Isabel Alvarado



Vacaciones largas



.-AMLO; que si, que no, la Consulta Popular

.-Presidente, ‘empuja’ Juicio ex Mandatarios

.-“Sudan tinta”, en tema de los Fideicomisos

.-Diputados de Morena quieren toda la ‘lana’



Cuando el caso LOZOYA, por razones aún sin explicar, dejó de ser el tema principal de la agenda presidencial (en agosto pasado), el Titular del Poder Ejecutivo Federal, optó por hablar de una Consulta para enjuiciar a los ex Presidentes de México: CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO.



Llama la atención, lo fluctuante que ha sido el discurso del Mandatario Federal a ese respecto.



Primero, AMLO dijo que se mantendría al margen de la mencionada Consulta, y que, de llevarse a cabo, votaría en contra del enjuiciamiento a sus antecesores en el Poder.



Pero luego, fue él quien firmó el papel, para solicitarle por escrito al Senado de la República, realizar la mencionada Consulta Popular.



Lo cual justició diciendo: “Hoy (15 de septiembre) se vence el plazo para recolectar las firmas, por eso consideré presentar el escrito, para tener más seguridad de la solicitud de una consulta a todos los ciudadanos”. Esto, durante su conferencia mañanera de la fecha.



Ya estando dicha solicitud en la ‘cancha’ de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la misma fue turnada al Ministro, LUIS MARÍA AGUILAR, quien consideró en su Proyecto, que “el diseño y contenido de la consulta es una restricción a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, y una afectación a las garantías para su protección”. Por lo cual, propuso declararla Inconstitucional.



El caso es que hoy, 1 de octubre, tendrá lugar la Sesión en que la Suprema Corte discutirá y votará el proyecto de Aguilar Morales, mismo que será aprobado o rechazado por los 11 integrantes del Pleno de la propia SCJN.



A reserva de lo que resulte en la SCJN, en oootro ‘bandazo’ del discurso presidencial, AMLO dijo en su mañanera de ayer, que si la Suprema Corte no aprueba la Consulta, él enviará una Iniciativa de reforma al artículo 35 Constitucional, a fin de que el mismo deje de ser “letra muerta”, y “que se castigue por igual a todos”.



¿Cómo la ven desde ahí, amadísimos lectores?. Qué va, de decir que se mantendría al margen de la Consulta, y que votaría en contra de la misma…a propiciar que, “a la de a huevo”, se someta a Juicio a los ex Presidentes.



¡Pero qué necesidad!, diría el gran JUAN GABRIEL. Tan fácil como revisar las atribuciones del Ministerio Público.



Hoy es un día importante también en la Cámara de Diputados, ya que en el Pleno de la misma se sometería a votación la eliminación de 109 Fondos y Fideicomisos, que implican una bolsa de 68 mil millones de pesos.



Vimos completa la sesión de la Comisión de Presupuesto (efectuada la tarde del martes), misma que encabezó el legislador tamaulipeco ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la misma, en la cual se emitieron, en lo general: 36 votos, de los cuales 20 fueron a favor y 15 en contra de la eliminación de los Fideicomisos, más 1 abstención.



Ahora sí que, le tocó ‘sudar tinta’ al diputado González Robledo, cuando los diputados del PRI, PAN, PRD, y 1 sin Partido, abandonaron la sesión de trabajo, en rechazo a una Reserva que, de ultima hora, presentó el diputado de Morena, CÉSAR AGUSTÍN PÉREZ, tendiente a ‘trasladar’ 33 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a la Secretaría de Hacienda. ¿Para qué quieren tanta ‘lana’?.



Otro que ‘suda tinta’ es el diputado MARIO DELGADO, a quien le urge solicitar licencia, tan pronto como el próximo martes, para enfocarse de lleno en su campaña por la dirigencia nacional de Morena.



En Ciudad Victoria, hoy a las 8:00 de la mañana tendrá verificativo la Sesión de Cabildo en la cual solicitaría licencia el alcalde, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, que ha impuesto ‘récord’, al ser evaluado como el peor presidente municipal del país, en diversas Encuestas, como la de “Massive Caller”, de agosto, que lo situó en el lugar 102, con apenas el 10.4 por ciento de aprobación.



Diríase que, “Xico” se va, de ‘vacaciones largas’, y el Cabildo enviará una terna al Congreso del Estado, de la cual surgiría su sucesor. Mejor dicho, sucesora, pues de acuerdo a un trascendido, sería propuesta para el cargo la diputada local panista del distrito 14, PILAR GÓMEZ, cuya suplente en el Congreso es JUDITH MARTÍNEZ DE LEÓN.



Obviamente, Pilar Gómez, más adelante, estaría en posibilidad de buscar la reelección, habiendo enmendado el ‘tiradero’ que deja “Xico”, o al menos, reivindicado las siglas de Acción Nacional.



CONTRAFUEGO: ¿Quién sigue?.

Hasta la próxima.