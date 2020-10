Martha Isabel Alvarado.



¿Qué le falta a Mario Delgado?





.-AMLO, ‘pedorrea’ a Coordinador de Morena

.-M. Delgado, ni con mayoría saca la chamba

.-Zertuche Zuani, desplazado como “edecán”

.-Pilar Gómez estrena alcaldía ‘caída del cielo’



Cualquiera diría, que en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y ‘pastor’ de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO, lo tiene todo.



Como es sabido, Morena es mayoría en San Lázaro, con 252 diputados que integran su bancada, equivalente al 50.4 de la conformación de la Cámara Baja.



Morena tiene más diputados que cualquier otro Partido en dicha Cámara (el PAN tiene 77; el PRI, 48; el PT, 46; el MC, 27; el PES, 24; el PRD 12; el PVEM 11, y 3 sin Partido, que hacen un total de 500). Y, sin embargo, Mario Delgado, ni así puede ‘sacar la chamba’.



En más de una ocasión, en sus conferencias mañaneras, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, ha ‘pedorreado’ a Mario Delgado, como se dice coloquialmente, precisamente por eso.



Tal como ocurrió en la mañanera del 22 de julio pasado, en que AMLO reprochó al Coordinador de los Diputados Federales de Morena, sobre la sesión extraordinaria a que había convocado, que solo se reunieran solo para desahogar el tema de la elección de los nuevos Consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE.



Dejando fuera 2 Iniciativas ‘importantísimas’ para AMLO, que en fecha previa él envió a San Lázaro: una para eliminar los Fideicomisos, y otra para la Compra de Medicamentos en el extranjero. Aduciendo que la primera, tenía que ver con su compromiso número 37 de campaña.



Aunque AMLO, muy a su manera, dijo que aquello era un “reclamo fraterno” al ‘pastor’ de los diputados de Morena, lo cierto es que, al escucharlo, Mario Delgado puso cara de ¡trágame tierra!.



“Se convoca a un periodo extraordinario y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE. Y les hemos presentado dos iniciativas que consideramos importante y no toman en cuenta”, dijo AMLO en dicha mañanera. Reproche del que también el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, allí presente, ‘tomó nota’, a juzgar por los colores que se le vinieron al rostro.



Aquí lo hemos señalado en más de una ocasión, que Mario Delgado tampoco pudo ‘sacar’ otro ‘encargo’ que le hizo el Presidente López Obrador el año pasado, con su Iniciativa de recortar el 50 por ciento de Prerrogativas a los Partidos Políticos. La cual fue votada el 12 de diciembre de 2019, y no alcanzó la mayoría calificada.



Tampoco pudo Mario Delgado, en la sesión del pasado jueves 1 de octubre, cumplir la ‘encomienda’ de AMLO, de eliminar 109 Fideicomisos, esta vez por falta de quórum, ya que solo estuvieron presentes 239 de los 500 diputados federales. Volverá a intentarlo en la sesión de mañana, 6 de octubre.



Con esa ‘bronca’ a cuestas, Mario Delgado visitó Reynosa, esta vez con la ‘camiseta’ de aspirante a la dirigencia nacional de Morena, donde fue recibido su ‘edecán’ oficial en Tamaulipas, el ex Priista ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.



En un momento dado, el diputado del PT, ARMANDO ZERTUCHE, tuvo que hacer uso del micrófono ‘a la brava’, porque GONZÁLEZ ROBLEDO, asumió el rol de anfitrión, e hizo la presentación oficial de los legisladores allí presentes, y acto seguido, anunció la participación del propio MARIO DELGADO.



Llamó la atención que, en su mensaje, Delgado Carrillo dijo que Morena no admitirá candidatos con antecedentes penales, ni que hayan incurrido en violencia de género. ¿Acaso lo diría por RIGO RAMOS?. Curiosamente, este legislador, al que ya sus ‘aplaudidores’ dan por bueno para la alcaldía de Reynosa, no se asomó por allí.



La que arranca la semana estrenando el cargo de alcaldesa (¡quién lo diría!), es la diputada local con licencia, PILAR GÓMEZ, quien más vale que se ponga a trabajar ‘a marchas forzadas’ para revertir el ‘desbarajuste’ que dejó “XICO” GONZÁLEZ en el Ayuntamiento de Victoria, para vida de que al PAN no le salga “más caro el caldo que las albóndigas”, en los comicios del 2021.



Con Pilar se repite la historia del ‘BETICO’ VALDEZ, a quien ‘le cayó del cielo’ la presidencia municipal de Reynosa, correspondiente al período 1999-2001, para el que fue electo GERARDO HIGAREDA.



Abrimos paréntesis, para desearle pronta recuperación al muy apreciado Maestro de música, NACHO ORTÍZ, toda una tradición con su mariachi “Tezozomoc”, quien se restablece de una cirugía.



Dice un amigo versado en Derecho, y dice bien, que la Suprema Corte de Justicia, con su resolución del 1 de octubre pasado, no quedó bien con nadie.



CONTRAFUEGO: Les pasó lo que al cuetero.

Hasta la próxima.