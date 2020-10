Martha Isabel Alvarado



Resultados hablan



.-Durazo, ‘arrollado’ por sus ‘resultados’

.-AMLO ‘carga los dados’ rumbo a 2021

.-Futuro de Morena en manos de TEPJF

.-Mario Delgado, ‘pegándole’ al ‘austero’



De acuerdo a cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, SNSP, dependiente del gobierno federal, 2019 ha sido el año más violento de la historia (desde que se llevan a cabo en México este tipo de registros), con un total de 34 mil 582 homicidios dolosos.



Por cuanto hace a la percepción de inseguridad, esta aumentó del 72.9 por ciento que se tuvo en diciembre de 2019, al 73.4 por ciento en marzo de 2020.



De enero a mayo de este año, el SNSP registró 12 mil 184 homicidios dolosos, que hacen un promedio de 2 mil 436.8 por mes y 80.7 por día. Tendencia que, de continuar así, probablemente rebase la estadística del 2019.



¿A qué vienen todos estos datos?. A que, evidentemente, no estaría dando buen resultado la estrategia aplicada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a cargo de ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien a su vez preside el Gabinete de Seguridad que conforman la Sedena, Marina y la Guardia Nacional.



Para variar…AMLO tiene ‘otros datos’, a juzgar por lo que dijo de Durazo Montaño el pasado fin de semana, estando de gira por Bavispe, Sonora, donde inauguró un cuarte de la Guardia Nacional:



“Es un servidor público de primer orden, un profesional, gente honesta, un verdadero servidor de la nación. Me ha ayudado mucho, le agradezco mucho a Alfonso su apoyo”, dijo el Presidente.



¿Que le ha ayudado mucho? ¡Qué tal si no!.



Lo único que explicaría esta expresión del Presidente, serían las ganas de favorecer a Durazo Montaño en la carrera por la gubernatura de Sonora, a disputarse en 2021. Lo que en buen cristiano se llama “cargar los dados”. Y eso que AMLO jura y perjura que no meterá las manos en las elecciones que vienen.



Se infiere, que con algunos de sus colaboradores que tienen aspiraciones por la gubernatura de su estado de origen, AMLO estaría como el del chiste del burro: Aquel al que, camino al mercado, el animalito le propinó varias caídas; pero él, ‘haciendo de tripas corazón’, se levantaba, y decía: “Y tener que hablar bien de ti, porque te quiero vender allá donde vamos”.



Por cierto, hoy es un día importante para el Partido del Presidente, Morena, por ser la fecha en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si continúa o no el proceso interno para elegir al nuevo dirigente nacional de ese Instituto Político.



El magistrado Presidente del TEPJF, FELIPE BARRERA, propone cancelar la encuesta que actualmente se realiza para tal propósito, considerando que esta tiene “inconsistencias, errores y omisiones que violentan el principio de certeza y no garantizan condiciones de equidad para las y los militantes que participan en la encuesta”.



De confirmarse el proyecto del Magistrado Barrera, Morena tendría que quedarse con su actual dirigente nacional, ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR como presidente interino, hasta que pasen las elecciones del 6 de junio de 2021.



Lo peor del caso, es que la semana pasada, AMLO le asestó un ‘descontón’ de ‘padre y señor mío’ a Ramírez Cuéllar, diciendo:



“Es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, porque no hay dirección, hay un desbarajuste”. Por menos de eso, cualquiera que tuviera dos dedos de dignidad, hubiera presentado su renuncia, pero Ramírez Cuéllar aguanta ‘estoico’.

La pregunta sería, si se llegase a cancelar el proceso interno de Morena: ¿Dejarían a MARIO DELGADO, como las novias de rancho, ‘vestido y alborotado’?. Válgame Dios, y él que no articula una frase, sin pronunciar el nombre de AMLO, y repetir el ‘credo’ de “no robar, ni mentir, y no engañar al pueblo”, para agradar a YSQ.



El Coordinador de los diputados federales de Morena, que por cierto estuvo ‘arropado’ por diputadas y diputados del PES y del PT durante su estancia por estas chulas fronteras, quiso pegarle al ‘austero’ en Reynosa, diciendo “no me quedo a dormir, por no gastar en hotel”.



Y, sin embargo, vaya lujo que se dio el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al lograr que el compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES, conductor estelar de Noticieros Vallevisión, haya viajado a Reynosa para entrevistarlo.



Hoy nos despedimos con una felicitación de cumpleaños para el muy apreciado Abogado, ex regidor del PRD en Reynosa, ALFREDO CASTRO OLGUÍN, que hoy arranca otra hojita al calendario (virtual).



Otro cumpleañero al que desde aquí le deseamos lo mejor, es ALFONSO RAMÍREZ, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.



CONTRAFUEGO: Mucho entrevistador, para tan poco candidato.

