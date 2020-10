Martha Isabel Alvarado

Dinero bueno al malo



.-Buscan ‘rentabilidad’ en Consulta Popular

.-Coordinador Parlamentario, soslaya la ley

.-‘Tiran’ 411 mil mdp para ‘salvar’ a Pemex

.-Mes del testamento se extiende a octubre



Qué lamentable, que un político de dilatada trayectoria, de alto perfil, y profundo conocimiento del servicio público, se comporte como ‘la chacha’ de la casa, en este caso, de la ‘casa grande’, que es la Presidencia de México, en tiempos de la “4-T”.



Estamos hablando del Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, ex gobernador de Zacatecas, que habla de impulsar una Iniciativa para que la consulta popular del juicio a ex presidentes se realice el mismo día de las elecciones de 2021.



El 2 de octubre pasado, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LA REA, realizó un ‘tour’ de Medios de Comunicación, presuntamente, para despejar dudas en torno a la decisión que el día previo tomó la SCJN, de aprobar la Consulta Popular impulsada por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con una votación de 6 a 5.



En una de esas entrevistas, el periodista JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, hizo al Ministro Zaldívar el siguiente planteamiento: “La fecha, el Presidente en su escrito pone como fecha para la consulta el día de las elecciones, el primer domingo de junio del año que viene, pero la ley habla del primer domingo de agosto. ¿Qué es lo que va a primar?”.



A lo que el Presidente de la SCJN, respondió sin titubeos: “De acuerdo con la Constitución tiene que ser el primer domingo de agosto”, y recalcó: “De acuerdo con la Constitución”.



El Senador Monreal Ávila no puede alegar desconocimiento de la ley, puesto que ostenta el grado de Doctor en Derecho, mismo que obtuvo en 2002, en la Universidad Nacional Autónoma de México.



A no ser que, en sus clases del Doctorado, y de la carrera de Abogado que cursó previamente, Monreal se haya hecho ‘la pinta’, y no haya aprendido ni lo más elemental. Esa sería la única forma de justificar el dislate que hoy trata de presentar como ‘Iniciativa’.



Según dice Monreal Ávila, su intención de promover que la Consulta Popular se lleve a cabo el mismo día de las elecciones del 2021, sería “para reducir gastos”.



“Representaría un gasto no contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos”, argumenta “El Doctor” Monreal (como le gusta que le llamen), refiriéndose a los 8 mil millones que costaría la realización de la Consulta por parte del INE.



¿Y por qué mejor no hace ese ‘razonamiento’ Monreal Ávila, respecto a los 411 mil millones de pesos (22 millones de dólares) que el gobierno de AMLO destinará en 2021, como Inversión Adicional para ‘salvar’ a Pemex?.



Algo que, evidentemente, es ‘echarle dinero bueno al malo’, dadas las complejas condiciones de la política energética mundial, y lo endeudado que está la llamada “Empresa Productiva del Estado”.



Por supuesto que la intención de la Iniciativa que trae entre manos Monreal Ávila, aparte de complacer al Presidente, tendría tintes electorales, que buscarían acarrearle rentabilidad a Morena en 2021. ¿Ven por qué decimos que se comporta como una ‘chacha’?.



Dirá Monreal, que al cabo ya agarraron a la SCJN de ‘su puerquito’.



La buena noticia, es que no todos los Abogados andan por ahí ‘regándola’, como “El Doctor” antes mencionado. En Reynosa, el Presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, ALFONSO SALINAS FLORES, hace saber a la comunidad, que los beneficios del Mes del Testamento, que es septiembre, se extenderían un mes más, durante todo octubre, debido a que en la ‘nueva normalidad’ que trajo consigo la pandemia del Covid-19, no ha sido posible atender al volumen de personas que buscan efectuar este trámite.



Con el añadido de un trato especial a los llamados “Héroes de la Salud”, médicos y enfermeras que han dado la ‘batalla’ al Covid, quienes podrían tramitar un Testamento pagando sólo 1 mil 500 pesos, detalla Salinas Flores.



Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio ‘luz verde’ para que continúe la encuesta mediante la cual se elegiría al nuevo dirigente nacional de Morena, cuyo resultado se sabrá el próximo 10 de octubre. ¿Teniendo todo ‘armado’ la podrá ganar MARIO DELGADO?.



Solo nos queda espacio para agradecer las llamadas, mensajes, presentes, y buenos deseos, por un cumpleaños más de esta que escribe. Mil gracias a todos.



CONTRAFUEGO: ‘Oficioso’ es poco.

Hasta la próxima.