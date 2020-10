Marco A. Vázquez

A mentadas de madre, memes, videos y presuntas fotos de sus enemigos con otros peores que ellos es como los aspirantes a puestos de elección popular se quieren ganar el voto de los ciudadanos tamaulipecos (y de los mexicanos, en realidad no es diferente el escenario nomás cambian los payasos) y eso le costará muy caro al pueblo porque cada día se divide más ante tanta incertidumbre, por ejemplo, los datos que arrojan las encuestas para la elección en los 9 distritos federales en Tamaulipas muchos son empates, se puede decir que en lo general todavía no sabremos quién ganará más, si el PAN o Morena.

Lo triste es lo miserable de los políticos que en lugar de inyectar propuesta y ánimo prefieren la descalificación y destruir, en Nuevo Laredo, por ejemplo, una vez que conocieron el poder y el presupuesto de ese municipio los Cantú Rosas encabezados por la Diputada Carmen Lilia pretenden ganar las elecciones acusando de todo lo posible a sus adversarios, a los panistas encabezados por el alcalde Enrique Rivas Cuellar, lo hacen sin ton ni son, sin propuesta, a veces sin sustento que al fin y al cabo, como dice el clásico, algo quedará.

La verdad es que los Cantú Rosas no aplican una estrategia inteligente, solo copiaron la táctica azul contra el presidente Andrés Manuel y los resultados son los mismos, se topan con una figura bien posicionada y que no habrán de tumbar a base de escándalos, menos cuando quienes los impulsan son los hombres y mujeres de siempre, los amigos de su hermano Carlos, los que formaron parte de la administración canturrosista y están siendo cuestionados por la forma como se gastaron el presupuesto de los neolarendeses y otros temas.

El escenario no es el mejor para la Diputada Carmen Lilia y menos si sigue rodeada de personajes que tienen más fama por cachetear a sus seguidores que por trabajo que deje huella en su comunidad, la verdad es que la mujer resulta sería una excelente candidata, es la mejor posicionada por sus siglas, pero es un hecho que si sigue sin ofertar nada, golpeando sin ton ni son, destruyendo en lugar de provocar un mejor ánimo en el electorado va a perder con mucha holgura ya que va a inhibir el voto que tiene a favor, vaya en lugar de provocar daño a su adversario que ya cuenta con una estructura sólida y trabajo en las bases se autodestruye.

El caso de la diputada Carmen Lilia solo sirve de ejemplo para mostrar que en algunas regiones a Morena quizá le vaya bien destruyendo pero en otras, como en Nuevo Laredo, si no muestran inteligencia, trabajo, y sobre todo un equipo electoral que se caracterice por honesto y no por un historial cuestionable pues en lugar de avanzar pueden ver sus números caer en los siguientes meses si solo se dedican a generar caos.

Sirva la historia para mostrarle que en realidad los ciudadanos ya no son tan manipulables como hace unos años, se informan más, investigan a fondo el origen de los cuestionamientos, la prueba son los números que arrojan las encuestas que allá en Nuevo Laredo le dan una ventaja al PAN tanto en la elección federal como en las locales, la presidencia municipal y los distritos para Diputados locales.

Aquí quizá valga la pena decir que hay mucha incertidumbre por lo que ocurrirá después de la elección federal que es la que más se mueve de un mes a otro y los resultados de una empresa denominada Índice, Información y Análisis lo demuestran.

Si no pasa nada extraño en la elección de junio serán 199 Distritos para Morena con apenas el 38 por ciento de los votos, 77 para el PAN con el 21 por ciento de sufragios, con poquito más del tres por ciento de respaldo Movimiento Ciudadano ganará 16 distritos y el PRI con el 11 por ciento de los votos apenas ganaría ocho distritos. Destaca que en rechazó el PRI es campeón porque el 37 por ciento del electorado dice que nunca votaría por ellos mientras que el PAN y Morena están empatados con el 18 por ciento, a nivel nacional.

Fíjese lo que puede ocurrir en Tamaulipas según esta encuestadora, en el Distrito I de Nuevo Laredo gana el PAN con 29 por ciento contra el 25 de Morena, PRI trae el 17 por ciento, poquitos menos que los indecisos que son el 18 por ciento; Distrito II PAN ligeramente arriba con el 30.5 por ciento y Morena con el 29 por ciento de los votos, el PRI apenas llega al 11 por ciento, los indecisos suman el 20 por ciento.; Distrito III con cabecera en Río Bravo el PAN tiene el 29.62 por ciento, Morena 26.37 y el PRI 18 por ciento, mismo porcentaje de indecisos; Distrito IV con cabecera el Matamoros Morena va arriba con el 30 por ciento de los votos, seguido muy de cerca por el PAN que tiene el 27 por ciento, el PRI 13 por ciento y los indecisos son más del 22 por ciento.

El Distrito V de Ciudad Victoria es la sorpresa, por primera vez colocan al PAN arriba en la elección federal con el 28.91 por ciento, Morena alcanzaría el 24.37 y el PRI el 19 por ciento, mismo porcentaje que tienen los indecisos; el VI Distrito con cabecera en El Mante el PAN obtiene una preferencia del 31 por ciento, Morena del 23 por ciento, el PRI el 16 y los indecisos suman más del 19 por ciento.

En Madero, Distrito VII Morena gana con el 32 por ciento, el PAN del 24 y el PRI del 13 por ciento, los indecisos son el 20 por ciento; el Distrito VIII con cabecera en Tampico el PAN tiene el 27 por ciento y Morena el 25, PRI el 12 y los indecisos son del 25 por ciento; finalmente el Distrito IX con cabecera en Reynosa Morena tiene una preferencia del 32 por ciento y el PAN del 24 por ciento, el PRI el 9 por ciento y los indecisos son más del 24 por ciento.

Quizá son esos números los que provocan las ansias de los políticos que lejos de proponer, de revisar que nos falta y como solucionarlo mejor se han metido en una guerra que divide más a la sociedad y que nos deja más en la incertidumbre, nos hace prever un futuro incierto y no me refiero a quien gane o pierda la elección porque se ve muy pareja la lucha, no, me refiero a que será lo que realmente podrán hacer los aspirantes ya instalados como ganadores, seguirán la destrucción del país y de Tamaulipas o tendrán algo de trabajo que ofrecer, quién lo sabe, así como hacen hoy sus campañas no se observa nada bueno, es más, tal vez nunca les podremos arrancar una propuesta y quizá ni una promesa de campaña.

OFRECE UAT CATALOGO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD… La Universidad Autónoma de Tamaulipas integró en una plataforma digital el Catálogo de Productos y Servicios (PSUAT), que presenta de manera sintética las actividades de consultoría, el desarrollo de proyectos, programas de capacitación, así como una amplia gama de servicios, instalaciones e infraestructura que permiten a la casa de estudios brindar atención de excelencia a las empresas, instituciones, organizaciones y la sociedad en general.

Atendiendo los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, el Rector José Andrés Suárez Fernández ha establecido el compromiso esencial de vincular la formación del talento humano y la investigación con las agendas del desarrollo económico y social de la entidad y el país, al tiempo de extender los beneficios de la educación hacia la sociedad.

En este sentido se ha integrado este documento en una plataforma digital al servicio de todos los sectores de la sociedad, indicó el Secretario de Vinculación de la UAT, Gabriel Vigueras Tenorio.

Precisó que en la plataforma se pueden consultar una amplia gama de soluciones para la atención de necesidades de los sectores públicos, privados y sociales, además de brindar asesoría y seguimiento para atender los requerimientos de productos o contratación de un servicio.

Destacó que en este documento digital se concentran las fortalezas de la UAT y su presencia en las zonas norte, centro y sur del estado, reafirmando el objetivo de consolidar la vinculación e incrementar la transferencia, aplicación y generación de tecnología y conocimiento.

De acuerdo con el catálogo, los productos y servicios están divididos en formación y capacitación; centros especializados; desarrollo de proyectos; cultura y deporte; productos; publicaciones; tecnologías e investigaciones; consultoría y laboratorios.

Para conocer el catálogo que ofrece la máxima casa de estudios en el estado pueden acceder mediante la pestaña Centros de Vinculación del portal oficial de la universidad www.uat.edu.mx o directamente a https://serviciosvinculacion.uat.edu.mx y además están disponibles los teléfonos 834 31 8 18 00 Extensiones 1118 y 1119 de la Secretaría de Vinculación.

