Marco A. Vázquez

Se llevan muy feo

La ambición de poder y el soñarse repartiendo presupuestos tiene a una parte de los dirigentes de Morena desesperados, inquietos, y es que les están arrebatando el proyecto quienes menos lo pensaban, sus propios compañeros de partido.

Lo que no pudo hacer el PAN, ni PRI, ni ninguna de sus sucursales u otros partidos políticos ahora lo hacen ellos mismos, destruirse, exhibirse como gandallas, como ambiciosos vulgares, como delincuentes electorales.

Hay quien piensa que son el Diputado federal Mario Delgado y el otro Diputado, Porfirio Muñoz Ledo quienes en la disputa por la dirigencia nacional se dan con todo y no, la verdad solo son cabezas visibles, la lucha parece más fuerte y es encabezada por los que futurean con Ricardo Monreal o con Marcelo Ebrard como posibles candidatos a la presidencia de la República en el 2024, así como lo lee, ellos ya se brincaron la elección del año que viene.

Por lo pronto, Porfirio y Mario Delgado, se dan hasta con la cubeta, se acusan de corrupción, comprar de votos, y se dicen espurios uno a otro sin el menor recato.

Es triste porque en Morena vemos un comportamiento similar al del viejo PRI, si no ganan arrebatan y, la verdad, que pena porque todo lo que prometía ser la cuarta transformación se ha convertido en un agandalle, una lucha ramplona por el por poder donde el perdedor, Mario Delgado, no reconoce su condición como tal, parece como si le estuvieran reclamando los millones de pesos que se gasto en su precampaña y no sepa dónde encontrarlos o, definitivamente no le permiten retirarse quienes lo patrocinaron y quieren las candidaturas del próximo año y los que vienen.

“Las prácticas del PRI para ganar elecciones fueron aplicadas en Morena, por Mario Delgado”, acusa Muñoz Ledo con mucha razón.

“¿Prefieres llegar a la vejez como un ambicioso vulgar?, revira y cuestiona Mario Delgado a su compañero de bancada.

Ahora, acá en Tamaulipas el desencuentro tiene con el Jesús en la boca a los seguidores de uno y otro bando, sienten los militantes o seguidores de Morena que se les están escurriendo de las manos presupuestos municipales y federales que ya acariciaban con un amor enfermizo, se hacían ganadores y ahora no saben ni siquiera quien los encabezará en la próxima elección, es más, ni siquiera conocen sus posibilidades de aspirar por lo menos a una regiduría.

Hay temor, acá en tierras cuerudas, de que Porfirio Muñoz Ledo quede a la cabeza porque la gran mayoría de los morenos se exhibieron sin recato en el lado donde había billete, el de Mario Delgado, que tiene muchos representantes en Tamaulipas.

La realidad es que gane quien gane la elección de su dirigencia nacional los morenos verán crecer su voto en contra, el de rechazo, crecerá el número de personas que nunca sufragarían a favor de su partido político por considerarlo corrupto, mañoso, malo.

Y si, lo lamentable para los Morenos es que Andrés Manuel no ejerció a tiempo su liderazgo, se les hizo bolas el engrudo, por lo que quedaron debilitados y es muy probable que quien pierda partirá a la mitad al partido porque, eso casi es un hecho porque ya no podrán dirimir las diferencias, se han acusado y dicho de todo.

Morena no se vacunó de Morena, están tragando veneno con la estúpida idea de que se morirán el PRI y el PAN con su acto suicida llamado renovación de dirigencia nacional.

Es, desde luego, muy preocupante la situación, ver que los morenos se llevan bien feo, ya que es una realidad que México no merece semejante circo, no merece que todas las promesas y esperanzas de cambiar se vayan al cesto de la basura nomás por la ambición vulgar de algunos dirigentes de ese partido que ya piensan en el retiro de su líder, de Andrés Manuel, para llegar ellos en la sucesión presidencial y, ahora sí, despacharse con la cuchara grande sin importar que ese paso le vaya a costar muy caro en las futuras elecciones, las del próximo año, a su presidente, a quien los tiene viviendo como reyezuelos…

INVESITGADORES DE LA UAT DESCUBREN NUEVOS INSECTOS… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han descubierto cinco nuevas especies científicas de avispas de Darwin, una de ellas lleva por nombre “Covida”, nombrada así porque el taxón fue descrito durante el brote de Coronavirus en México.

El investigador de la UAT, Dr. Enrique Ruiz Cancino, líder del Cuerpo Académico Consolidado de Entomología Aplicada y Coordinador de la Red de Cuerpos Académicos Sistemática y Ecología en Comunidades Forestales y Cultivos, en conjunto con el equipo de Andrey Khalaim, investigador del Instituto Zoológico de la Academia de Ciencias en San Petersburgo, Rusia, han publicado este hallazgo en la revista científica ZooKeys.

En un artículo de investigación describen las cinco especies de avispas, dentro de las que se encuentra la “Stethantyx covida” nombre científico con el que clasificaron a la nueva especie perteneciente a la familia de Darwin Ichneumonidae, de apenas 3,5 mm de largo, predominante de color oscuro y cuerpo y patas amarillas o marrones.

La publicación menciona que esta especie, se encuentra en el noreste, centro y sur de México (en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas) así como en Guatemala.

Dentro de esta investigación se descubrieron otras cuatro especies mexicanas de avispas de Darwin de tres géneros distintos (Stethantyx, Meggoleus y Phradis) pertenecientes a la subfamilia Tersilochinae.

Esta categoría moderadamente grande de avispas parasitoides, comprende más de 560 especies comunes en las flores de primavera. A través del sitio web https://zookeys.pensoft.net/article/54536/ los interesados pueden consultar este reciente reporte de investigación.

