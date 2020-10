Marco A. Vázquez

Pequeñeces…

En las redes sociales de los victorenses la discusión es en torno al nuevo logo de la administración municipal, resulta que las autoridades decidieron echar al cesto de la basura el grosero e insultante Si Vic para colocar las siluetas del palacio municipal y de una montaña que muchos dijeron se parecía más al cerro de la silla que a nuestra majestuosa Sierra Madre.

Por un par de días olvidamos temas importantes como los baches, la basura, la falta de agua y no porque se hayan resuelto sino porque los malquerientes de la administración municipal empezaron a decir que los del 17 se sienten regios, que el cerro de la silla había conquistado la capital de Tamaulipas y una sarta de incoherencias que, la verdad sea dicha, no sirven para nada, no ayudan en nada.

Vaya, da la impresión que los enemigos de la administración de Victoria han perdido talento o se distraen con cualquier cosita, peor aún, que nos quieren meter en un tema electorero que lejos de traernos soluciones solo sembrará odio y división que sería un desastre para nosotros en este momento.

Es decir, da la impresión que los enemigos de la administración municipal no están interesados en el bienestar de los victorenses, en regresarnos la dignidad, en que la capital del Estado sea y lo parezca sino que para ellos todo se reduce a la lucha por el poder, que quieren ganar las elecciones del próximo año con un mínimo esfuerzo y sin importarles llevarnos a todos entre las patas.

Vamos pues, Victoria la verdad no está para que las autoridades pierdan tiempo y mucho menos para que sus ciudadanos se distraigan, no, el éxito de haber echado a patadas a la pasada administración municipal no fue ganar la guerra, solo se triunfó en una batalla que será intrascendente si no continuamos con la presión diaria para que este pueblo obtenga lo que merece, mejores servicios, mejor atención, y más recursos.

El logo la verdad es lo de menos, pensar que es importante sería tanto como hacer culpable a la palomita del Si Vic de todo el mugrero que dejaron lo que no terminan de irse del 17, del palacio municipal, sintetizando, Victoria políticamente se ve fuerte, vigorosa, le han tomado en cuenta en una decisión de gobierno que fue echar al anterior alcalde y lo mejor es no mostrar debilidad al distraerse en pequeñeces, lo nuestro es preguntar todos los días que plan se tiene para la capital, como va la propuesta de hacer que paguen todo el saqueo los que se fueron y que se está haciendo para recuperarnos, para volver a ser un día esa ciudad limpia, esa ciudad amable que hasta hace poco presumíamos.

La historia da pie para enterarnos que así estamos en la mayor parte de los municipios, distraídos, peleando por pequeñeces mientras los políticos se enquistan en el poder sin hacer nada por sus pueblos, sin cumplirles siquiera la mitad de las promesas que hicieron en campaña o, ¿podría afirmar usted lo contrario?, ojalá y si, aunque la verdad lo dudo mucho.

REPAVIMENTAN CALLES EN NUEVO LAREDO… En junta de Cabildo, se aprobó la sustitución de tres repavimentaciones incluidas en el Plan de Obra Pública 2020 ubicadas en El Progreso, por la de dos vialidades primarias que presentan un mayor deterioro y flujo vehicular, con inversión de cuatro millones 470 mil 316 pesos.

El presidente municipal, Enrique Rivas dijo que se hizo la reorientación del recurso, pues era urgente la repavimentación de estas vialidades de primer orden.

“En lugar de estas obras, se hizo la redirección del recurso para la repavimentación con concreto en Héctor González Lugo, entre Santos Guzmán Treviño y Salvador Cuéllar, en Colorines, con inversión de tres millones 78 mil 830 pesos, asimismo en la calle Prometeo, entre Selene y Monte Olimpo con un monto de un millón 391 mil 486 pesos”, explicó

La propuesta la presentó el regidor-presidente de la Comisión de Obras Públicas, Jesús Valdez Zermeño, en la Sexagésima Novena Sesión Ordinaria Privada de Cabildo celebrada este martes.

“Esto en virtud de que otros tramos dentro del mismo sector presentan un mayor deterioro y el flujo vehicular está siendo afectado, así como el acceso a una escuela primaria”, comentó.

Los regidores secundaron la propuesta ya que esta fue realizada a solicitud de las y los vecinos del sector, pues la Prometeo es un área muy transitada, donde los conductores circulan en sentido contrario por el deterioro de la vialidad y la Héctor González Lugo es el único acceso de entrada y salida para tres calles más, así como de una escuela primaria.

Al ser vialidades primarias muy transitadas que requerían de una atención inmediata, los ediles aprobaron el punto de acuerdo por unanimidad.

BUSCAN RECOGER PEDACITOS DE MORENA… Con la serenidad que le caracteriza, ayer Guadalupe Perea Almanza que preside la organización Unidos por Morena Victoria, hizo un llamado a la unidad en torno a la candidatura del Diputado Federal, Mario Delgado Carrillo quien busca presidir la dirigencia nacional ese partido.

Perea Almanza dice estar consciente de que las peleas internas los pueden llevar a la autodestrucción y propuso esperar la tercera y última encuesta para que se defina en forma madura y con el menor daño posible quien estará al frente de ese partido a nivel nacional.

“Pongan atención a la tercera encuesta, todavía no hay nada para nadie por eso tenemos que estar muy atentos, militantes y simpatizantes vamos a decidir por lo pronto hago un llamado a la militancia para que a través de sus redes sociales las y los simpatizantes promuevan la propuesta de Mario Delgado, hagan saber su preferencia y generar tendencia con el hashtag: #3VecesConMario”, dijo Perea Almanza…

