Martín Sánchez Treviño

La critica ciudadana

En la República Mexicana se registra un debate permanente entre los grupos políticos que gobiernan y los que no están en el poder, la mayoría de las acciones de la autoridad son cuestionadas por lo que se denomina oposición que aunque tiene una verdad parcial también los gobernantes están en la misma circunstancia.

Un segmento de la población participa en el debate que se registra en algunas plataformas digitales y la diatriba principal se desarrolla en torno a cuestiones relacionadas con el conocimiento, un aspecto complejo ya que en la actualidad hay mecanismos para explorar lo que ocurre en torno a determinado planteamiento.

Lo que si esta a la vista, es que la disputa es por los recursos públicos y el ejercicio de estos. Ante los cuales los actores políticos asumen posiciones encontradas en tanto que la máxima autoridad en el país tiene mayoría en dos de los 3 poderes del estado y en el tercero de estos goza de amplias simpatías.

Lo cierto es que el debate desplazó aspectos relevantes que ocurren en el país y que requieren cordura de las partes pero sobre todo transparencia, pues pareciera que ante cualquier irregularidad que se exhibe por parte de la oposición la parte oficial revira con irregularidades de administraciones anterior.

La autoridad da la impresión de que tener información previa para disuadir los señalamientos de la oposición lo mismo que de un segmento de la población que no simpatiza con los gobernantes en turno.

La critica social es llana y no técnica pero más puntillosa de manera que la expresión ciudadana tiene efectos contundentes quizá debido a que quienes ejercen ese modelo en sus planteamientos rompen con las discusiones de los miembros de algún partido político.

En ese sentido la disputa interna por la dirigencia del Partido Político del Presidente de la República, es una muestra de lo que ocurre en lo mismo en el gabinete federal que en las cámaras del Congreso de la Unión.

Más aún traduce el acontecer de la administración federal y el encono con la mayoría de los estados de la república, de los cuales únicamente 10 de los 32 dan la cara y manifiestan sus justas inconformidades, debido al centralismo político.

Lo critico del encono nacional son los recursos no son las ideas y la manera particular fuera de todo marco legal de gobernar, quizá a eso se refieren los integrantes de la administración federal cuando aducen a una cuarta transformación, cuyo calificativo para no ser acorde.

Pero de igual manera hay expresiones encontradas de organismos internacionales, que cuando han hecho alguna referencia, critica o comentario alusivo a la administración federal, son desacreditadas por la autoridad, desde un monologo.

En otro orden, la academia tamaulipeca hace lo propio para acreditar la calidad de los programas educativos en línea ante el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación Superior. La Universidad Autónoma de Tamaulipas se acredita en la licenciatura en educación y tecnologías para el aprendizaje en línea. La evaluación es importante para la máxima casa de estudios tamaulipeca para garantizar la calidad de la educación.