Martha Isabel Alvarado



La trae de malas



.-Susana Prieto pierde Demanda

.-Intenta regresar a Tamaulipas

.-Pero Juez federal resuelve: No

.-Que López Gatell toca la flauta



Un dato que pocos saben, es que la abogada laboralista SUSANA PRIETO TERRAZAS está desesperada por venir a Tamaulipas, tierra que le ha prodigado generosas ganancias.



Ya tiene rato Susana ‘apagada’, desde finales de julio, cuando fue recibida en Palacio Nacional por el Presidente LÓPEZ OBRADOR, hecho al que la abogada trató de ‘sacarle jugo’, a más no poder.



Máxime, cuando sus ‘chambelanas’ en dicho encuentro con AMLO, fueron la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO y la Secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE, quien por cierto, no dice nada acerca del 1.1 millón de empleos que se han perdido en México durante la pandemia del Covid.



Desde aquellos días de ‘gloria’ de su audiencia con el Mandatario, podría decirse que Prieto Terrazas no ha podido ver la suya.



Como es sabido, el 5 de agosto pasado, 10 días después de haberse reunido con AMLO, Susana anunció públicamente que dio positivo a la prueba de Coronavirus.



“Con mucha angustia les confirmo. Mi esposo y yo estamos positivos a Covid. Les suplico se guarden las recetas”, publicó Prieto Terrazas, aquel primer miércoles de agosto.



Se infiere que Prieto Terrazas tuvo una larga convalecencia, ya que apenas el pasado domingo 11 de octubre, hizo saber a través de su cuenta de Facebook: “Por fin, una buena, ¡libres de Covid todos en casa!. Ahora falta poderme mover sin andadera”.



Ahora se sabe, que el pasado 8 de octubre, Prieto Terrazas perdió un Juicio de Amparo, mismo que emprendió con el propósito de regresar a tierras tamaulipecas.



El Juez de Distrito FRANCISCO JAVIER CAVAZOS ARGÜELLES, decretó el Sobreseimiento del Juicio de Garantías promovido por RAÚL PEÑA CONTRERAS, a favor de PRIETO TERRAZAS.



Se lee textual en el Segundo punto del Resolutivo: “La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Susana Prieto Terrazas, respecto al acto que reclamó a la Juez de Control de la Tercera Región Judicial Del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.



Mal y de malas.



Por su parte, el Senador de Morena por Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, subió a Tribuna el pasado lunes, y dijo lo siguiente, textualmente:



“Considero que criminal es, venir a esta Tribuna a querer cambiar un hecho biológico con retórica, para cambiarlo en un posicionamiento político, y que eso no está informando correctamente a nuestra población. Eso sí es criminal, cuando no se están manejando las cifras y los contextos técnicos científicos”.



Dicha expresión de Villarreal Anaya, se dio durante la comparecencia del Sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL. Pero lo más curioso, es que el Senador tamaulipeco no hizo tal planteamiento para criticar al funcionario, sino para ‘defenderlo’.



Cualquiera diría que, con sus palabras, Villarreal Anaya estaba describiendo el perfil que ha manejado López Gatell en la gestión de la pandemia del Coronavirus en México, optando por un manejo político, y no científico.

Incluso, para no dejar lugar a dudas, cuando un grupo de Senadoras criticaron a López Gatell por usar la posición que ocupa para complacer al Presidente, él puntualizó desde el micrófono:



“Hace unos momentos algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor Presidente. Sí, por supuesto y con muchísimo orgullo”, dijo López Gatell, quien aseguró cumplir las expectativas de un pueblo dolido.



Otro dato que pocos saben, es que, desde su época de estudiante, a López Gatell le gusta tocar la flauta. Dícese que, quedó ‘contagiado’ por las aptitudes de sus amigos: JACOBO LIEBERMAN y LUIS ALFONSO FIGUEROA, a la postre, fundadores del grupo musical “Santa Sabina”. Así como ERNESTO NOVELO, bajista de “La Gusana Ciega”. Con razón.



Hasta la próxima.