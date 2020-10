Martha Isabel Alvarado



Partidos ‘a la carta’



.-Luz verde a Partidos Políticos ‘amigos’

.-AMLO contaría con 6 aliados, en 2021

.-Henry Cuéllar y CDV dupla estratégica

.-Titulares de Aduanas, dos afines a ‘JR’



Vaya ‘sorpresa’, la que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al otorgarle el registro a dos nuevos Partidos Políticos: “Redes Sociales Progresistas”, encabezado por FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, para más señas, yerno de La Maestra, ELBA ESTHER GORDILLO.



Así como “Fuerza Social por México”, encabezado por el Senador de Morena con licencia, PEDRO HACES BARBA, a su vez dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, y supuesto socio del (ex) gobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE OCHOA.



En febrero pasado, el primer evento masivo de carácter sindical al que acudió AMLO en la Ciudad de México, tras ser investido Presidente de México, fue precisamente la Convención de la CATEM, promovida por personeros de la “4-T” como “la nueva CTM”.



Lo que no fue sorpresa, fue que el Tribunal Federal Electoral le haya negado el registro al Partido de MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERÓN, “México Libre”, eso sí, ya se veía venir. No se diga, ante la ‘ojeriza’ para con el ex Presidente, desde Palacio Nacional.



Qué ‘curioso’ estuvo eso, de que el Tribunal Electoral haya dado ‘luz verde’ a nuevos Partidos Políticos que serían afines a AMLO.



Diríase, que esa decisión ‘encuadra’ en la misma línea de la que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de octubre pasado, al aprobar con el voto a favor de 6 de sus 11 integrantes, la Consulta Popular para enjuiciar a ex Presidentes, promovida por LÓPEZ OBRADOR.



¿A qué se podrían atribuir tales decisiones?. ¿Acaso a que AMLO es un ‘suertudote’, y por eso ‘alinean’ con Él los órganos del Poder Judicial, además del Poder Legislativo con mayoría de Morena?.



Por lo pronto, de cara a las elecciones de 2021, AMLO tendría tantos como 6 Partidos aliados: El PES, al que recientemente le repuso el INE su registro y que ya lo había acompañado en 2018 como parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”.



Así como el Partido Verde, que le ‘prestó’ sus votos para eliminar los 109 Fideicomisos, además del Partido del Trabajo, que desde endenantes forma parte de sus ‘fuerzas leales’.



Sumados a los anteriores, los dos nuevos Partidos autorizados por el Tribunal Electoral: “Redes Progresistas” y “Fuerza Social por México”. Y por supuesto Morena, que hoy por hoy es un ‘margallate’.



Hablando de elecciones, camino a las que tendrán lugar en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre para elegir a su nuevo Presidente, se observa el fortalecimiento de la campaña del candidato Demócrata JOE BIDEN, con el spot que grabó a su favor, la hermana del afroamericano GEORGE FLOYD, asesinado por un policía.



“Biden es el cambio que necesitamos”, dice en el spot de TV la señora BRIDGETT FLOYD, llamando abiertamente a apoyar al abanderado del Partido Demócrata.



Quien hace lo propio, es la estrella de la NBA, el basquetbolista de los “Lakers” de Los Ángeles, LE BRON JAMES, promotor de BIDEN, que estaría empeñado en frenar reelección de DONALD TRUMP.



No está de más anotar, que de ganar JOE BIDEN, quien se convertiría en una pieza estratégica (y necesaria) para México, sería el legislador por el distrito de Laredo, Texas, HENRY CUÉLLAR, dada su estrecha relación con la líder Demócrata NANCY PELOSI, Presidenta de la Cámara de Representantes.



Suena lógico suponer, que la “4-T”, mediante la Cancillería, tendería ‘puentes’ a través de HENRY CUÉLLAR, quien, por cierto, ‘hace equipo’ en estrategias de índole binacional, con el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



Quien cierra la semana ‘bateando’ profundo, es el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, ya que uno de sus afines, FERNANDO GUZMÁN DELGADO, recibió nombramiento como nuevo Administrador de la Aduana de Reynosa.



Los cambios en las Aduanas de casi todo el país se dieron la semana pasada, sin embargo, uno de los que se quedaron, fue el titular de la de Nuevo Laredo, RICARDO DÍAZ DE LA SERNA, considerado también ‘ahijado’ de “JR”. Desde siempre, a ese tipo de cargos se les asocia con ‘flujo de recursos’.



¿Un ‘Señor de las Persianas’, y un ‘Señor de las Aduanas’?. ¡Qué bonita familia!.



CONTRAFUEGO: El ‘equipo’, “bateando para 400”.

Hasta la próxima.