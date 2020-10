Marco A. Vázquez

El PRI vive…

El domingo hubo elecciones en los Estados de Hidalgo y Coahuila y, por sorprendente que parezca para ustedes el PRI obtuvo la mayoría de los triunfos, es más, en una de esas Entidades arrasó con todo, rompió con el mito de Andrés Manuel López Obrador y la invencibilidad de Morena, con el mito de que el dinosaurio tricolor había muerto.

Por supuesto que la lección es clara para el lopezobradorismo pero también para todos los partidos políticos; uno, acá en el norte nos sentimos desamparados por el Gobierno federal que nos regatea casi todo, hasta los recursos que por justicia nos corresponden y; dos, quizá lo más importante es que la gente sigue viendo más trascendentes las elecciones locales que las federales, le tiene más amor al terruño que a lo que suceda en la Ciudad de México.

Mire por que se lo digo, en Coahuila, donde el tricolor arrasó, tienen un gobernador del PRI que es más aceptado, por lo menos en su Entidad, que Andrés Manuel de Morena, según la empresa encuestadora Consulta Mitofsky, el jefe del ejecutivo estatal tiene hasta cinco puntos más de aceptación que el presidente y, en esas circunstancias no es nada raro que su partido haya ganado de calle la elección.

Exacto, fue una clara enseñanza a los políticos, tienen que aplicarse en sus territorios, fortalecer sus cacicazgos, si cabe la palabra.

¿Y cuál es el secreto para que los ciudadanos quieran más a los gobernadores, alcaldes y Diputados que al presidente Andrés Manuel?, pues no existe, la fórmula esta a la vista de todos, inversiones, un ambiente más o menos tranquilo para la población, hacer como que les resuelven los problemas y cercanía, no hay nada escondido, al contrario, eso está tan visto que por ello no sorprenden los resultados ni en Coahuila ni en Hidalgo.

Todo esto viene a colación porque el próximo año habrá elecciones en casi todo México, en Tamaulipas vamos a votar por alcaldes, Diputados locales y Diputados federales, y ahí le va una recomendación a quien quiera ganar, que vaya a Coahuila a preguntarle a la gente la razón de su voto, seguro encontrarán que hay que dejar la soberbia y abandono del pueblo, hay que tener cercanía con la gente, hay que estar pendiente de sus necesidades y hay que resolver los problemas como los baches, basura, el agua, el alumbrado.

En síntesis, el factor Andrés Manuel ya no lo será todo para ganar pero igual es una realidad que se calificará la gestión de los gobiernos locales, por eso es que el dinosaurio tricolor vive, porque ni la derrota ni la victoria son para siempre, ambas se construyen o destruyen en el ejercicio del poder….

EL COMPROMISO CADA VEZ ES MÁS GRANDE, MARIANA GÓMEZ A LOS TAMAULIPECOS… Acciones a favor de las familias tamaulipecas, agradecimientos al personal médico, compromiso de seguir trabajando y un mensaje de esperanza, dio la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, en su informe de actividades de 4 años de trabajo.

Haciendo uso de la tecnología, a través de las redes sociales, la titular del DIF dio a conocer los logros de la actual administración estatal, que se ha distinguido a nivel nacional por sus estrategias, programas y modelos de atención únicos en el país a favor de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias.

Mariana Gómez reafirmó que uno de los compromisos que se han mantenido durante éste tiempo, es el de ser un DIF humano y cercano a la gente, lo que ha permitido atender las principales demandas de las familias, como en el caso de los niños con cáncer que aquí en Tamaulipas sí tienen acceso a medicamentos, y como un acto de solidaridad junto a las Asociaciones Ganaderas se realizaron subastas para obtener recursos con los que se aseguran quimioterapias y medicamentos de alta especialidad para esos pequeñitos.

La Presidenta del DIF Tamaulipas habló sobre el nuevo Centro de Atención Médica y Ciudadana, que incrementará de 20 mil personas atendidas por año en las antiguas instalaciones, a 320 mil tamaulipecos anualmente con diferentes servicios gratuitos que antes no se ofrecían.

En un solo lugar las familias encuentran, consulta médica general, audiológica y odontológica, nutricionales y psicológicas, pruebas rápidas, estudios de laboratorio como biometrías hemáticas o pruebas sanguíneas de embarazo, y estudios para detectar problemas cardíacos.

Campañas contra la desnutrición, campañas de vacunación contra la influenza o tuberculosis, de salud visual, realización de vasectomías, estudios clínicos de mama y estudios de Papanicolaou, entre muchos otros servicios.

Agrego que en materia de protección para el cuidado de la infancia, se puso en marcha una campaña para prevenir y erradicar el abuso sexual infantil, reestructurando el modelo de atención del abuso sexual infantil en Tamaulipas.

Mencionó que con el modelo de atención Nuestros Niños, Nuestro Futuro se atienden casi 3 mil niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, víctimas de la inseguridad.

La titular de este organismo asistencial, informó la creación del Primer Centro Público Escolarizado dedicado al Autismo en México, el Centro de Autismo Tamaulipas, CATAM, donde en forma gratuita se atiende a los padres de familia y a sus hijos con un diagnóstico oportuno y certero, y se brinda atención médica especializada, asesoría sobre los cuidados que sus hijos necesitan, y lo más importante que es la oportunidad de que los niños se integren a la vida familiar, social y escolar.

Con la pandemia ocasionada por el COVID-19, se tuvo que adaptar

la manera de ayudar a la población, a una nueva normalidad de convivencia segura.

Más de 103 mil niñas y niños de escuelas de educación básica, ahora reciben en sus hogares despensas alimenticias, para continuar con el programa de Desayuno Caliente.

Las unidades adaptadas para personas con discapacidad, del programa Ruta Sin Límites, se convirtieron en unidades de transporte para el personal médico y de enfermería, sumando más de 33 mil traslados.

Los grupos voluntarios, cambiaron sus tareas semanales, para abocarse en la entrega diaria de alimentos preparados para más de mil doctores, enfermeras, personal de intendencia y camilleros de hospitales COVID-19 de 10 municipios del Estado, logrando llevar más de 98 mil raciones alimentarias. Las brigadas “Un Gobierno Cerca de Ti”, se transformaron en rondas de visitas domiciliarias en los municipios, para distribuir más de 7 mil dotaciones que incluyen suplementos alimenticios, multivitamínicos y fórmulas lácteas a familias de personas infectadas por el COVID-19. Las clases que se brindaban de manera presencial en nuestros Centros de Cuidado Diario Infantil, pasaron a una modalidad a distancia, para no frenar el desarrollo de niñas y niños.

De esta manera el mensaje de la Presidenta del DIF Estatal se difundió con acciones concretas que se han realizado con el apoyo del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y de las diferentes dependencias gubernamentales quienes de manera coordinada trabajan en favor de Tamaulipas.

