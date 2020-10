Marco A. Vázquez

Tenemos diferencias…

La de este domingo, sin duda, fue la más ríspida de las visitas del Presidente Andrés Manuel a Tamaulipas, por primera vez el mandatario nacional reconoce al Estado como uno de los más fuertes, pero también con el que tiene diferencias con su gobierno estatal, por primera vez, presidente y gobernador se comprometen a que esas diferencias no harán mella en la vida pública, en lo que corresponde al pueblo y, por primera vez, se pide la renuncia del “superdelegado” José Ramón Gómez Leal al propio presidente ya que lo acusan de traidor a la Cuarta Transformación, de no hacer nada por el pueblo, de presumir que llega a quedarse hasta con las becas que nunca llegan a sus destinos.

El discurso del gobernador fue largo, tres temas en la agenda, más recursos para Tamaulipas con el agregado de que “No me agarren de pretexto, dicen que lo quiero para campañas, para usarlo de manera electoral, no, lo que quiere es que regrese el dinero a través del gobierno federal, en puentes, en obras, no estoy pidiendo que llegue el recurso al gobierno estatal, pero sí que llegue al Estado”.

Luego toco el tema del reparto de recursos, le explicó al Presidente que somos el segundo Estado que aporta más a la federación, 275 mil millones de pesos que se generan en Tamaulipas llegan a la caja de la Secretaria de Hacienda para rematar, “es ahí donde de alguna manera tiene que haber equidad, nos sumamos al apoyo a los Estados que más lo necesitan pero también se tiene que conservar y mejorar las condiciones porque solo así se podrá generar más desarrollo, inclusive generar más impuestos, eso es lo que tratamos de hacer, sensibilizar a la cámara de Diputados, no vamos a pedir nada que por ley y por derecho no le corresponda al pueblo de Tamaulipas”

Y finalmente el tema del agua, pidió que a través de la Comisión Nacional del Agua se hagan mejor las cosas, que nos den lo que nos corresponda y no se ponga en riesgo la producción de granos, incluso, la cadena productiva de todos ellos.

El discurso del presidente otra vez fue muy corto, de menos de cuatro minutos, no tocó ningún tema esencial para el Estado, reconoció que las diferencias con el gobernador son notorias, evidentes, pero se comprometió a que no iban a provocar que no lleguen los recursos al pueblo tamaulipeco, inauguró un campo de beisbol y observó de lejos las protestas contra su superdelegado, el JR.

Y si, de todo no hay nada más que destacar que por fin se da claridad al trato de la federación y el Estado, ya el mismo presidente reconoció que “tenemos diferencias” aunque no consideró, o no habló, sobre la forma como habrán de resolverlas ya que no hay otra que entregar los recursos que le corresponden al Estado y, al parecer, esa solución no está dentro de sus prioridades.

Pero le insisto, la parte más triste y bochornosa de la gira fue la petición para que renuncie el representante del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, en las redes sociales circulan los videos del evento, mantas monumentales exhibiéndole como traidor al movimiento de regeneración nacional, como quien no hace nada por el pueblo, es más, dan a entender que se está quedando hasta con dinero de becas o por lo menos no se mueve para que estás lleguen a quien corresponde.

Y eso del superdelegado es la parte más triste y bochornosa por una sola razón, el gobierno de la República y el gobierno del Estado emanan de partidos completamente opuestos, Morena y el PAN, lo dicho por el presidente solo es el reconocimiento de que se tienen esas diferencias, es algo hasta cierto grado normal, pero lo otro, lo del JR, tiene más que ver con sus ambiciones personales de figurar que con el pueblo de Tamaulipas o afinidades o discrepancias políticas.

RESPALDA ALCALDE AL GOBERNADOR… Durante la gira el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó a Nuevo Laredo un complejo deportivo en la colonia Francisco Villa, y tras darle la bienvenida a Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le externó sus inquietudes en equidad presupuestal entre los estados y el Tratado de Aguas de 1944, postura que respaldó el alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

En la ceremonia del programa ‘Acciones de Mejoramiento Urbano en Nuevo Laredo’ del gobierno federal, cientos de tamaulipecos externaron su apoyo al mandatario estatal al resaltar los logros en materia de seguridad y todo lo que aporta Tamaulipas en comercio exterior, energía y agricultura.

“Insisto que debe haber equidad en la distribución de los recursos, por supuesto que nos sumamos a apoyar a los estados que menos tienen, pero también sabemos que para seguir generando desarrollo tenemos que ser más competitivos, mejorar puertos, aduanas, carreteras y proyectos hidrológicos en beneficio de las y los tamaulipecos”, manifestó el ejecutivo estatal.

En el evento, estuvo presente el gremio agricultor de Valle Hermoso, por lo que Cabeza de Vaca solicitó al Ejecutivo federal dé su respaldo para que a través de la Comisión Nacional del AGUA (CONAGUA), se dicten lineamientos que garanticen el reparto equitativo y sustentable a las ciudades y sector agropecuario, del cual dependen miles de familias.

Posterior al evento, el presidente municipal Enrique Rivas entregó un presente a López Obrador, un jersey del equipo de béisbol local ‘Tecolotes de los Dos Laredos’ y un cuadro con la foto de la Plaza Juárez.

El Presidente de México reiteró que a pesar de las diferencias, mantendrá buenas relaciones con los gobiernos municipales y del Estado para llevar a cabo tareas públicas en beneficio de las familias tamaulipecas.

Estuvo en este evento, el titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, quien destacó que en Tamaulipas se invirtieron cerca de mil 400 millones de pesos en 99 obras en materia deportiva, recreativa y educación, entre ellas el complejo deportivo en la colonia Francisco Villa.

LA HORA DE LA VENGANZA… Lo que, si debe tener con el pendiente a tres alcaldes tamaulipecos y un senador, es la elección de la dirigencia nacional de Morena, de su partido, perdieron sus apuestas y, no solo eso, también ganaron sus acérrimos enemigos, a los que todos los días mandaban golpetear en redes sociales y medios de comunicación.

Quien más preocupado debe estar es el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, que de aspirar a la gubernatura del Estado tendrá que conformarse con hacer realidad lo que tanto disimuló, su presunto apoyo a Rodolfo González Valderrama, Director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, ya que ambos tendrán enfrente, en su mismo patio, ahora si a un peso pesado como es el Diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público en la cámara baja y, para desgracia de ellos, uno de los hombres fuertes en la campaña de Mario Delgado, que guste o no, se ha convertido en el líder nacional de ese partido, es cierto, quizá los primeros no están del todo perdidos, se pueden apoyar en el Consejo Nacional de Morena donde está quien fuera su candidata pero quien sabe para cuanto les alcance con esas posiciones ahora que la hora de la venganza ha llegado.

