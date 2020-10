Gobernadores responden a AMLO con consultas

EL UNIVERSAL

Los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Michoacán realizaron una consulta para saber si sus respectivos estados permanecen en el pacto federal.

Lo anterior en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como electoral el amago de los gobernadores de oposición -agrupados en la Alianza Federalista-, quienes este lunes dijeron que romperían con el pacto federal si el Gobierno central no atiende el recorte al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades.

Por lo anterior, los gobernadores “tomaron la palabra” al Ejecutivo y utilizaron sus respectivas cuentas de Twitter para realizar una consulta a la ciudadanía.

El gobernador Martín Orozco pregunto a los aguascalentenses: “¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros?”.

Señaló que el gobierno federal se niega a escuchar y a hacer equipo por México y que tal parece que en el país “no existimos los gobernadores, ni los 2 mil 485 alcaldes”, tampoco el Consejo Coordinador Empresarial ni los investigadores. “No, no existe nada, solamente existe la voz de un solo mandatario o de una sola visión, que es el gobierno federal”.

Destacó que en la federación no se ha escuchado el sentir de los deportistas, productores del campo, cineastas, investigadores, empresarios, personal de turismo, seguridad y otros.

“En la respuesta de hoy hay el sello de este sexenio, de no escuchar absolutamente a nadie, de no escuchar a otros niveles de gobierno, (de no) hacer equipo por este país, que requiere unidad, este país requiere que le demos sentido, rumbo a la economía, a la educación, a la salud, a la seguridad”.

También rechazó que el movimiento aliancista tenga fines electorales.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que se realizará la consulta para ver que piensan los ciudadanos del trato que da la federación a estados y municipios.

“Nos vamos a poner de acuerdo los gobernadores de la #AlianzaFederalista para iniciar el procedimiento y darle solidez jurídica a la consulta ante las medidas centralistas”.

Aureoles Conejo reiteró que si la postura del gobierno federal sigue sobre esa ruta de no escuchar y de no dialogar, pone en riesgo la unidad de la República y el pacto federal.

“Recibir a los gobernadores es un mandato constitucional; el presidente @lopezobrador_ está obligado por la Constitución y la ley a hablar con los gobernadores y escucharlos“, advirtió Silvano Aureoles en sus redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo la primera “consulta” para saber si su estado permanece en el pacto federal.

“¿Estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la Federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie? ¿O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco? ¿Quién estaría de acuerdo?.

“Levante la mano, pa’ que se filme. Que sea hoy la primer consulta. Que le mandamos a decir al Presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la Federación siga abusando de Jalisco, que ya estuvo bueno”, preguntó el mandatario durante la entrega de apoyos por 46 millones de pesos a ganaderos.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaíme Rodríguez Calderón, realizó una consulta en su cuenta de Twitter para saber si se realiza una consulta pública para saber si Nuevo León sigue siendo “los que más le damos a la Federación”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los 10 gobernadores están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de romper el pacto federal.

“Si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobierno, le recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, retó el Presidente.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que se consultará a la población para conocer si están de acuerdo en romper con el pacto federal, debido a que no existe reciprocidad del gobierno central, sobre el tema presupuestal.

“Vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos, para valorar cuál va a ser el futuro de la relación, con un gobierno central que no ha querido entender que quien forma esta República son los estados”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Lamentó la negativa de reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes se han mostrado propositivos y abiertos al diálogo.

“Ha sido una petición legítima, respetuosa de tener un diálogo abierto, claro, sincero con los gobernadores que pertenecemos a la Alianza Federalista”, añadió García Cabeza de Vaca.

Sobre el tema del sondeo, aseguró que se realizarán, e incluso que él ya ha hecho los propios, preguntando a los sectores productivos, a los jóvenes y amas de casa, qué opinión le merece que Tamaulipas sigue siendo el segundo estado que más aporta impuestos a la federación y mucho de ese recurso no regresa.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también se unió a las consultas por Twitter, donde preguntó a los guanajuatenses sobre las declaraciones de López Obrador.

“¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?”, cuestionó.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, aceptó el reto del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta para saber si los ciudadanos quieren que el Estado abandone el Pacto Federal.

“Le tomamos la palabra. Si el tema es una consulta, pues le entramos. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos y cuál es el resultado y también si quiere a mano alzada”, declaró el gobernador.

El mandatario coahuilense no dudo en aceptar el método y dijo que inclusive si quiere que se haga a “mano alzada”, como lo hizo el presidente hace un año al cancelar el proyecto del Metrobús Laguna.

Así mismo, contradijo al presidente de que no eran los sectores los que protestaban, al argumentar que en el pronunciamiento del lunes se sumaron miembros de la sociedad civil, alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos y empresarios, quienes reprocharon el recorte en participaciones federales y la desaparición de fideicomisos.

Riquelme Solís aseguró que después del pronunciamiento, recibió mensajes de gente y sectores que querían haber sido incluidos en el formato del evento.