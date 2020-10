Martha Isabel Alvarado.



Cada quien por su lado



.-Morena no tiene quién la reconcilie

.-Muñoz Ledo, alista ‘batalla’ jurídica

.-Rigo Ramos y ‘JR’, pelean lo mismo

.-Durazo dice al Senado: “Ahí se ven”



En nuestra anterior entrega, anotamos que a la ‘telenovela’ que se ha desarrollado en torno a la elección del nuevo dirigente nacional de Morena le quedarían varios ‘capítulos’, y al parecer, no andamos tan equivocados.



El legendario PORFIRIO MUÑOZ LEDO, declaró (ayer) que alista una ‘batalla’ legal para demandar la reposición del proceso en que resultó electo MARIO DELGADO como Presidente del CEN de Morena.



Aquí comparamos la disputa entre Mario y Porfirio, con el pleito de las niñas brasileñas, cuyo video se hizo viral en redes sociales, las cuales protagonizan tremenda ‘desgreñada’, por apagar la vela de un pastel de cumpleaños.



En dicho caso, se supo que la cumpleañera, MARÍA EDUARDA, y su hermanita mayor MARÍA ANTONIA, fueron reconciliadas por su madre MARÍA INES DOS SANTOS FERNÁNDEZ, quien comentó, tras el incidente del pastel: “Les hablamos, les explicamos, las niñas son así, nosotros no fomentamos la violencia”. Diríase, que aquella fue una historia con final feliz.



El problema de Mario y Porfirio, es que no tienen quien los concilie.



Se supone que, tras la declaración de Mario Delgado como ganador de la tercera y última encuesta, lo que sigue en Morena, sería la unificación de los grupos, a los que en el PRD se les denominaba ‘tribus’. Pero a juzgar por lo que ha declarado Porfirio, dicha tarea no le sería fácil al nuevo dirigente.



Y ni modo de pensar que el aún dirigente interino de Morena, ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR lleve a cabo la famosa ‘operación cicatriz’ entre los grupos en conflicto, no parece tener los ‘tamaños’.



No en balde, en una de sus recientes conferencias mañaneras (concretamente el 3 de octubre pasado), AMLO endilgó a Ramírez Cuéllar la frase: “Es mucho pueblo, para tan poco dirigente”.



En Tamaulipas, los de Morena tampoco están muy unidos que digamos, pues los que antes jugaban ‘haciendo equipo’, como el súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y el diputado local RIGOBERTO RAMOS, ahora andan cada quien por su lado.



“Rigo” Ramos, al que sólo se le conocía como ‘adlátere’ de PEPE ELÍAS LEAL, en su gestión como alcalde, resulta, que ahora se asume como “La voz de Reynosa”, y aspira a encabezar el próximo Ayuntamiento. ¿Y su historial de ‘huachicolero’?.



Mientras que “JR”, presuntamente, apoya las aspiraciones de la regidora CLAUDIA HERNÁNDEZ SAENZ, que también quiere ser alcaldesa. Ella se ‘desvive’ publicando fotos del súper delegado en su página de Facebook, como las correspondientes a la reciente visita de AMLO a Nuevo Laredo.



Con la pura ‘morralla’ del ‘borbollón’ que representa la Aduana de Nuevo Laredo, tendría “JR”, para abonar al posicionamiento de Claudia, si es que en verdad quiere apoyarla. “Obras son amores, y no buenas razones”, dice conocido adagio.



Por otro lado, tanto que se ha dicho que el Senado de la República es ‘la Máxima Tribuna de la Patria’, y resulta, que en la “4-T” estaría quedando en calidad de ‘florero’. Aquí les decimos por qué:



En el Orden del Día de la sesión de ayer, estaba prevista la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública ALFONSO DURAZO, misma que se canceló, en virtud de que dicho funcionario ‘anticipó’ su renuncia, la cual se hará efectiva con fecha 30 de octubre, obviamente, para no tener que comparecer. Ello, para irse de candidato a la gubernatura de Sonora.



Respecto al caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS, detenido en Estados Unidos el pasado 15 de octubre, resulta difícil de creer, lo que declaró, un día después, el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, considerando las atribuciones inherentes al Senado sobre Política Exterior, que le confiere el artículo 76 constitucional.



“En el Senado de la República no nos pronunciaremos, seremos cautos, actuaremos con prudencia, al menos así lo asumiremos con responsabilidad la mayoría legislativa. Vamos a esperar qué decide la Corte de Nueva York donde el General Cienfuegos está sujeto a proceso”, puntualizó Monreal, en un video que publicó en Twitter.



La forma en que se detuvo al ex Titular de la Sedena, junto con su esposa, sus dos hijas y dos nietas, y el haberlo esposado de pies y manos para presentarlo ante la Corte de Los Ángeles, supondrían una afrenta al Estado Mexicano y la Institución Castrense. ¿Sí o no?.



CONTRAFUEGO: ¡Ah, que ‘Don Prudencio’!.

Hasta la próxima.